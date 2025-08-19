Prinz Harry, eigentlich bekannt für seine distanzierte Beziehung zum britischen Königshaus, soll eine enge Bindung zu seinen Grosseltern, Queen Elizabeth II. (1926–2022) und Prinz Philip (1921–2021), gehabt haben. Anlässlich des 80. Jahrestages des «Victory over Japan Day» verfasste er einen emotionalen Brief, der seine Erinnerungen an seinen Grossvater ehrt. Das berichtet «GB News».
Der «Victory over Japan Day» erinnert jährlich an die Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg. Zu diesem Anlass fand am Freitag, 15. August ein Gedenkgottesdienst in Staffordshire statt, an dem König Charles III. und Königin Camilla teilnahmen. Obwohl Harry nicht persönlich anwesend sein konnte, sorgte er laut «GB News» dafür, dass ein Freund für ihn einen Brief und einen Kranz am Denkmal niederlegte.
Prägende Figur in Harrys Leben
«GB News» gelang es, einen Einblick in den Brief zu erhalten. Darin schreibt Harry: «Für mich hat dieser Jahrestag eine ganz besondere Bedeutung. Mein verstorbener Grossvater, Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, diente im Pazifikkrieg. Er sprach mit stiller Bescheidenheit über diese Jahre, aber ich weiss, wie sehr er alle respektierte, die auf diesem Kriegsschauplatz neben ihm standen.»
In seinem Brief reflektiert Harry über die gemeinsamen Erfahrungen und das Vermächtnis der Veteranen: «Wenn ich heute an ihn denke, denke ich auch an jeden Veteranen, an die gemeinsamen Entbehrungen, die geknüpften Bande und das Vermächtnis, das sie alle hinterlassen.»
