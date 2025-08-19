  1. Privatkunden
Tribut zum «Victory over Japan Day» Prinz Harry erinnert in emotionalem Brief an Prinz Philip

ai-scrape

19.8.2025 - 10:15

Prinz Harry (rechts) soll eine enge Verbindung zu seinem Grossvater Prinz Philip gehabt haben. Hier die beiden im Jahr 2014.
Prinz Harry (rechts) soll eine enge Verbindung zu seinem Grossvater Prinz Philip gehabt haben. Hier die beiden im Jahr 2014.
KEYSTONE

Prinz Harry hat anlässlich des «Victory over Japan Day» einen Brief verfasst, der seine Verbindung zu seinem verstorbenen Grossvater Prinz Philip würdigt.

Noemi Hüsser

19.08.2025, 10:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Prinz Harry pflegte eine enge Beziehung zu seinen Grosseltern Queen Elizabeth II. und Prinz Philip.
  • Zum 80. Jahrestag des «Victory over Japan Day» ehrte er seinen Grossvater mit einem persönlichen Brief.
  • In seinem Schreiben würdigte Harry Prinz Philips Dienst im Pazifikkrieg und betonte dessen Bescheidenheit sowie das Vermächtnis der Veteranen. 
  • Er liess den Brief diskret bei einem Gedenkgottesdienst an einem Denkmal im britischen Staffordshire niederlegen. König Charles III. und Königin Camilla waren vor Ort anwesend.
Mehr anzeigen

Prinz Harry, eigentlich bekannt für seine distanzierte Beziehung zum britischen Königshaus, soll eine enge Bindung zu seinen Grosseltern, Queen Elizabeth II. (1926–2022) und Prinz Philip (1921–2021), gehabt haben. Anlässlich des 80. Jahrestages des «Victory over Japan Day» verfasste er einen emotionalen Brief, der seine Erinnerungen an seinen Grossvater ehrt. Das berichtet «GB News».

Der «Victory over Japan Day» erinnert jährlich an die Kapitulation Japans im Zweiten Weltkrieg. Zu diesem Anlass fand am Freitag, 15. August ein Gedenkgottesdienst in Staffordshire statt, an dem König Charles III. und Königin Camilla teilnahmen. Obwohl Harry nicht persönlich anwesend sein konnte, sorgte er laut «GB News» dafür, dass ein Freund für ihn einen Brief und einen Kranz am Denkmal niederlegte.

Prägende Figur in Harrys Leben

«GB News» gelang es, einen Einblick in den Brief zu erhalten. Darin schreibt Harry: «Für mich hat dieser Jahrestag eine ganz besondere Bedeutung. Mein verstorbener Grossvater, Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, diente im Pazifikkrieg. Er sprach mit stiller Bescheidenheit über diese Jahre, aber ich weiss, wie sehr er alle respektierte, die auf diesem Kriegsschauplatz neben ihm standen.»

Neues Enthüllungsbuch. Schickt König Charles seinen Bruder Andrew jetzt ins Exil?

Neues EnthüllungsbuchSchickt König Charles seinen Bruder Andrew jetzt ins Exil?

Prinz Philip, der am 9. April 2021 verstarb, scheint auch vier Jahre nach seinem Tod eine prägende Figur in Harrys Leben zu sein.

In seinem Brief reflektiert Harry über die gemeinsamen Erfahrungen und das Vermächtnis der Veteranen: «Wenn ich heute an ihn denke, denke ich auch an jeden Veteranen, an die gemeinsamen Entbehrungen, die geknüpften Bande und das Vermächtnis, das sie alle hinterlassen.»

