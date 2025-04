Prinz Harry bei einer Veranstaltung der Sentebale Vereinigung im April 2006. KEYSTONE

Eine ehemalige Mitarbeiterin erhebt schwere Vorwürfe gegen Prinz Harry und beschuldigt ihn des Mobbings: Der Streit um die Hilfsorganisation Sentebale will nicht enden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Vorsitzende von Sentebale, Sophie Chandauka, wirft Prinz Harry Mobbing und Mitverantwortung für den Rückzug von Spendern nach seinem royalen Rücktritt vor.

Chandauka berichtet von einer gezielten PR-Kampagne gegen sie: Der Machtkampf innerhalb der Organisation eskaliere.

Prinz Harry und Prinz Seeiso gaben ihre Schirmherrschaft auf und nannten das zerrüttete Verhältnis zur Vorsitzenden als Grund – der Ruf der Stiftung ist schwer beschädigt. Mehr anzeigen

Der Konflikt um Prinz Harrys Engagement bei der Hilfsorganisation Sentebale hat eine neue Dimension erreicht. Sophie Chandauka, die Vorsitzende der Organisation, erhebt schwere Vorwürfe gegen den Prinzen. Sie beschuldigt ihn, für den Rückzug von Spendern verantwortlich zu sein, nachdem er sich aus der britischen Königsfamilie zurückgezogen hatte.

Chandauka kritisiert zudem, dass der Fokus der Organisation auf Aidswaisen nicht mehr zeitgemäss sei, da die Krankheit nicht mehr zwangsläufig tödlich verlaufe.

Chandauka berichtet, dass sie bei ihrem Versuch, Veränderungen anzustossen, auf Widerstand stiess. Sie behauptet, Prinz Harry und seine Unterstützer hätten versucht, sie aus ihrer Position zu drängen.

In einem Interview mit «Sky News» erklärte sie, dass eine PR-Kampagne gegen sie gestartet worden sei, nachdem Harry seinen Rücktritt als Schirmherr öffentlich gemacht hatte, ohne sie vorher zu informieren. Sie bezeichnete dies als «Mobbing im grossen Stil».

Insider: «Vorwürfe vollkommen unbegründet»

Eine Quelle aus dem Umfeld des zurückgetretenen Stiftungsrats widersprach den Vorwürfen Chandaukas und bezeichnete ihre Behauptungen als «vollkommen unbegründet».

Vor dem jüngsten Konflikt hatten Prinz Harry und Prinz Seeiso von Lesotho überraschend ihre Schirmherrschaft niedergelegt. Als Grund wurde Chandaukas Weigerung genannt, ihr Amt aufzugeben.

In einer gemeinsamen Erklärung bedauerten die Prinzen die untragbare Situation und das zerstörte Verhältnis zur Vorstandsvorsitzenden.

Sentebale wurde von den Prinzen in Erinnerung an ihre verstorbenen Mütter gegründet. Die Organisation unterstützt Aidswaisen in Lesotho und Botsuana durch Camps und medizinische Betreuung.

Der Ausgang des Machtkampfs um Sentebale bleibt ungewiss, doch der Ruf der Organisation hat bereits erheblichen Schaden genommen.

*Die Redaktor*in hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

