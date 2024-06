Prinz William an der Hochzeit von Olivia Henson und Hugh Grosvenor in der Kathedrale der englischen Kleinstadt Chester. Der Royal ist der Trauzeuge des Paares. Bild: KEYSTONE

Prinz William ist bei der Trauung eines Freundes gesichtet worden, die von Medien im Vereinigten Königreich als «Hochzeit des Jahres» bezeichnet wurde. Er kam alleine zur Feier.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz William hat an der Hochzeitsfeier von Hugh Grosvenor und Olivia Henson in der englischen Kleinstadt Chester teilgenommen.

Prinz William ist ein enger Freund des Bräutigams: Er war als Trauzeuge dabei und kam ohne Familie.

Kate erholt sich noch von ihrer Krebserkrankung.

König Charles liess sich nicht blicken. Harry und Meghan waren ebenfalls nicht dabei.

Hugh Grosvenor ist Duke of Westminster und einer der reichsten Briten mit einem Vermögen von 11,4 Milliarden Franken. Mehr anzeigen

Auf Videos in sozialen Medien war zu sehen, wie der 41 Jahre alte britische Thronfolger aus einem Mercedes-Kleinbus stieg und durch den Seiteneingang in die Kathedrale in der nordwestenglischen Stadt Chester huschte. Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge nahm er als Trauzeuge an der Zeremonie teil.

Beim Bräutigam handelt es sich um den Duke of Westminster, Hugh Grosvenor, einen der reichsten Männer Grossbritanniens. Auf der Reichenliste der «Sunday Times» wurden der 33-Jährige und seine Familie mit einem Vermögen von mehr als zehn Milliarden Pfund (umgerechnet 11,4 Milliarden Franken) auf Platz 14 der wohlhabendsten Briten geführt.

Grosvenor erbte das Familienvermögen 2016 im Alter von 25 Jahren, als sein Vater an einem Herzinfarkt starb. Dazu gehört erheblicher Grundbesitz in den vornehmen Londoner Vierteln Mayfair und Belgravia. Grosvenor heiratete die 31-jährige Olivia Henson.

Prinz William ist enger Freund von Hugh Grosvenor

Er gilt als enger Freund Williams und ist Patenonkel von dessen ältestem Sohn Prinz George (10). Der konnte jedoch nicht dabei sein, weil die Hochzeit an einem Schultag stattfand. Williams Frau Kate (42), die wegen einer Krebsdiagnose vorsorglich mit Chemotherapie behandelt wird, kam nicht zu dem Fest.

Auch der ebenfalls an Krebs erkrankte König Charles (75), der am Vortag mit William noch an der Gedenkfeier zum D-Day in der Normandie teilgenommen hatte, war nicht bei der Feier dabei. Charles ist Patenonkel von Hugh Grosvenor.

Nicht unter den Gästen waren Williams Bruder Prinz Harry (39) und dessen Frau Herzogin Meghan (42). Dabei soll auch Harry eng mit Hugh Grosvenor befreundet sein.

Auch Harry und Meghan nicht dabei

Laut PA hatten Harry und Meghan jedoch einvernehmlich mit dem Brautpaar beschlossen, dem Fest fernzubleiben. Zuvor hatte es Gerüchte gegeben, sie seien wegen des Streits in der Königsfamilie ausgeladen worden.

Harry und Meghan hatten sich 2020 aus der Royal Family ausgeklinkt und leben inzwischen mit ihren beiden Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Verhältnis zu den übrigen Royals gilt als zerrüttet.

Hintergrund sind die vielen Indiskretionen des Paares in einer Netflix-Dokumentation und Harrys Autobiografie «Spare» (zu Deutsch: «Reserve»). Als Harry vor einigen Wochen zu einem Dankgottesdienst anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Invictus Games London besuchte, konnte sein Vater Charles angeblich keine Zeit für ein Treffen finden.

