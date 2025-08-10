  1. Privatkunden
Vom Thron gestossen Prinzessin Kate verliert überraschend royale Krone 

Sven Ziegler

10.8.2025

Was ist denn hier los? Auch Prinzessin Kate schaute ungläubig zu.
Was ist denn hier los? Auch Prinzessin Kate schaute ungläubig zu.
Dave Shopland/AP/dpa

In einer aktuellen YouGov-Umfrage zur Beliebtheit der britischen Royals gibt es eine neue Nummer eins: Prinz William zieht an Ehefrau Kate vorbei – während Harry, Meghan und Andrew die hinteren Plätze belegen.

Redaktion blue News

10.08.2025, 11:23

10.08.2025, 11:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Prinz William erreicht 74 Prozent Zustimmung und überholt damit Kate
  • Prinzessin Anne bleibt mit 70 Prozent stabil auf Platz drei
  • Harry, Meghan und Andrew landen am Ende der Beliebtheitsskala
Mehr anzeigen

Prinz William ist laut einer neuen YouGov-Umfrage der beliebteste Royal Grossbritanniens – und löst damit Ehefrau Kate auf Platz eins ab. Der Thronfolger erreicht 74 Prozent positive Bewertungen. Kate folgt mit 71 Prozent knapp dahinter. Auf Rang drei liegt Prinzessin Anne mit 70 Prozent Zustimmung, die für ihre pflichtbewusste Arbeit seit Jahren hohes Ansehen geniesst.

König Charles kommt auf 59 Prozent und belegt Platz vier. Bei Königin Camilla sind die Meinungen geteilt: 43 Prozent sehen sie positiv, 44 Prozent negativ. Damit liegt sie aber noch vor Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice – ein Ergebnis, das vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen wäre.

Monarchie insgesamt bleibt beliebt

Am unteren Ende des Rankings finden sich Harry und Meghan. Der Duke of Sussex erreicht 28 Prozent, seine Frau sogar nur 20 Prozent. Schlusslicht bleibt Prinz Andrew mit lediglich fünf Prozent Zustimmung und 87 Prozent negativen Bewertungen.

Trotz dieser gemischten Einzelwerte bleibt die britische Monarchie insgesamt beliebt: 62 Prozent bewerten die Königsfamilie positiv, 58 Prozent sprechen sich für die Institution aus. Die Umfrage wurde zwischen dem 5. und 6. August 2025 durchgeführt.

Prinz William kommt in Begleitung seiner Tochter Charlotte zum Final

Prinz William kommt in Begleitung seiner Tochter Charlotte zum Final

27.07.2025

