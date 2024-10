Prinz William erwähnt seinen Bruder in öffentlicher Rede

Prinz William will sich weiterhin dafür einsetzen, die Obdachlosigkeit in Grossbritannien einzudämmen. Er setzt damit die Arbeit seiner Mutter Diana fort. IMAGO/Avalon.red

Prinz William hat einen versöhnlichen Schritt in der Fehde mit seinem Bruder gewagt: Der Thronfolger spricht von ihm in einer öffentlichen Rede – zum ersten Mal in Jahren.

Fabian Tschamper Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In einem Film erinnert sich William an Besuche in Obdachlosenunterkünften mit Diana, um die soziale Realität zu erleben.

Der Film thematisiert familiäre Brüche und Trauma als Ursachen für Obdachlosigkeit – William kann sich damit bedingt identifizieren.

Er nennt dabei den Namen seines Bruder zum ersten Mal öffentlich – in langen sechs Jahren. Mehr anzeigen

Im Film «Prince William: We Can End Homelessness» erinnert sich der Prinz, wie seine Mutter ihn und seinen Bruder in eine Obdachlosenunterkunft mitgenommen hatte. Dies um ihnen die Realität ausserhalb des Palasts zu zeigen.

Dabei werden unter anderem neue Fotos enthüllt, die ihn und Diana bei der Unterkunft namens «Passage» bei Westminster zeigen. Prinz William spielt da am 14. Juni 1993 beispielsweise Schach gegen einen Obdachlosen.

Ein Foto zeigt den Jungen mit den Armen voller Geschenke, die er zusammen mit seiner Mutter spenden würde.

Trauma und familiäre Brüche

«Meine Mutter nahm Harry und mich mit zu ‹Passage› mit – ich war noch nie bei so etwas dabei und war sehr nervös, weil ich nicht wusste, was mich erwartet», erklärt William.

Diana habe dafür gesorgt, dass sie alle wohlfühlen, habe Witze gemacht. «Ich erinnere mich daran, gute Gespräche geführt und Schach gespielt zu haben», so William weiter.

Der britische Thronfolger möchte mit diesem Film das Erbe seiner Mutter ehren und sich weiterhin dafür einsetzen, die Obdachlosigkeit in Grossbritannien einzudämmen und schliesslich ganz zu eliminieren. Thematisch geht es im Film darum, wie Trauma und familiäre Brüche häufig zu Obdachlosigkeit führen. Zumindest mit einem Faktor kann sich William da sicherlich identifizieren.

Nach dem Tod seiner Mutter bleibt der Prinz von Wales weiterhin auf Distanz zu seinem jüngeren Bruder Harry.

Schwieriges Jahr für die Royals

Bis zu diesem Film hat William den Namen seines Bruder seit gut sechs Jahren nicht mehr öffentlich genannt, schreibt die «DailyMail». Das letzte Mal war während eines Interviews 2018, als beide Prinzen mitsamt ihrer Ehefrauen am Royal Foundation Forum interviewt worden sind.

Die britische Königsfamilie kümmert sich nach wie vor um das Gemeinwohl, trotz der schwierigen Lage innerhalb der Familie. Nicht nur wegen des Streits zwischen Harry und William sondern auch wegen der Krebsdiagnosen von König Charles III. und Prinzessin Catherine.

