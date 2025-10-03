Auf ein Bier mit Prinz William (links): In einem Pub sprach Eugene Levy mit dem Royal über dessen schwieriges Jahr 2024. Apple

Es war ein Schock für Prinz William: 2024 wurde bei seiner Ehefrau Kate Krebs diagnostiziert. Mit Schauspieler Eugene Levy sprach der Royal über «das schlimmste Jahr, das ich je erlebt habe». Zudem erklärte er, wie das Paar gegenüber ihren Kindern mit der Krankheit umgegangen ist.

Teleschau Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz William sprach in der Sendung mit Eugene Levy offen über das Jahr 2024, das er wegen der Krebsdiagnosen seiner Frau Kate und seines Vaters als das schlimmste seines Lebens bezeichnete.

Er betonte, wie wichtig es ihm sei, seiner Familie – insbesondere den Kindern – Sicherheit, Offenheit und emotionale Stabilität zu vermitteln. Mehr anzeigen

Seit mittlerweile drei Staffeln bereist Eugene Levy im Auftrag von Apple die Welt – gemeinsam mit Prominenten. In der jüngsten Ausgabe von «Urlaub Wider Willen mit Eugene Levy» landete er in einem Pub in Windsor.

So weit, so gewöhnlich, wäre sein Begleiter nicht Prinz William. Anders als es der lockere Rahmen der Kneipe vermuten lässt, nahm das Gespräch der beiden einen ernsten Verlauf. «2024 war das schlimmste Jahr, das ich je erlebt habe», räumte der 43-Jährige Royal ein.

Nicht nur sein Vater, König Charles, sondern auch Ehefrau Kate erhielt 2024 die Diagnose Krebs. Es sei mitunter schwierig gewesen, den Mittelweg dabei zu finden, seine Familie zu beschützen, erklärte der britische Royal im Gespräch mit Eugene Levy: «Es ist mir wichtig, dass sich meine Familie beschützt fühlt und dass sie den Raum hat, alles zu verarbeiten, was letztes Jahr passiert ist.»

Prinz William ist sich sicher: «Das Wichtigste für mich im Leben ist die Familie»

Mittlerweile sei zum Glück «alles gut», wie Prinz William erleichtert feststellte; «Ich bin so stolz auf meine Frau und meinen Vater, wie sie das letztes Jahr geschafft haben.» Jeder habe seinen eigenen Weg, mit den zunächst niederschmetternden Diagnosen umzugehen – auch die drei gemeinsamen Kinder Charlotte, George und Louis. «Wir versuchen, ihnen die Sicherheit zu geben, die sie brauchen», beschrieb William den Umgang mit den Krankheiten innerhalb seiner Familie. «Wir sind eine sehr offene Familie und sprechen über Dinge, die uns beschäftigen oder die uns Probleme bereiten.»

Zu dieser Offenheit gehöre auch, dass man so oft es gehe, gemeinsam beim Abendessen sitze. Bei seiner Arbeit versuche er sich «bestmöglich an Schulzeiten zu halten», denn: «Das Wichtigste für mich im Leben ist die Familie.»

Gerade nach der schwierigen Zeit wolle er seinen Kindern «ein glückliches, gesundes und stabiles Zuhause bieten». Für ihn sei es am wichtigsten, «dieses Gefühl von Geborgenheit, Sicherheit und Liebe» zu vermitteln.

