  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Offenbarung bei einem Pint Prinz William gesteht: «2024 war das schlimmste Jahr, das ich je erlebt habe»

Carlotta Henggeler

3.10.2025

Auf ein Bier mit Prinz William (links): In einem Pub sprach Eugene Levy mit dem Royal über dessen schwieriges Jahr 2024.
Auf ein Bier mit Prinz William (links): In einem Pub sprach Eugene Levy mit dem Royal über dessen schwieriges Jahr 2024.
Apple

Es war ein Schock für Prinz William: 2024 wurde bei seiner Ehefrau Kate Krebs diagnostiziert. Mit Schauspieler Eugene Levy sprach der Royal über «das schlimmste Jahr, das ich je erlebt habe». Zudem erklärte er, wie das Paar gegenüber ihren Kindern mit der Krankheit umgegangen ist.

Teleschau

03.10.2025, 20:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Prinz William sprach in der Sendung mit Eugene Levy offen über das Jahr 2024, das er wegen der Krebsdiagnosen seiner Frau Kate und seines Vaters als das schlimmste seines Lebens bezeichnete.
  • Er betonte, wie wichtig es ihm sei, seiner Familie – insbesondere den Kindern – Sicherheit, Offenheit und emotionale Stabilität zu vermitteln.
Mehr anzeigen

Seit mittlerweile drei Staffeln bereist Eugene Levy im Auftrag von Apple die Welt – gemeinsam mit Prominenten. In der jüngsten Ausgabe von «Urlaub Wider Willen mit Eugene Levy» landete er in einem Pub in Windsor.

So weit, so gewöhnlich, wäre sein Begleiter nicht Prinz William. Anders als es der lockere Rahmen der Kneipe vermuten lässt, nahm das Gespräch der beiden einen ernsten Verlauf. «2024 war das schlimmste Jahr, das ich je erlebt habe», räumte der 43-Jährige Royal ein.

Nicht nur sein Vater, König Charles, sondern auch Ehefrau Kate erhielt 2024 die Diagnose Krebs. Es sei mitunter schwierig gewesen, den Mittelweg dabei zu finden, seine Familie zu beschützen, erklärte der britische Royal im Gespräch mit Eugene Levy: «Es ist mir wichtig, dass sich meine Familie beschützt fühlt und dass sie den Raum hat, alles zu verarbeiten, was letztes Jahr passiert ist.»

Prinz William ist sich sicher: «Das Wichtigste für mich im Leben ist die Familie»

Mittlerweile sei zum Glück «alles gut», wie Prinz William erleichtert feststellte; «Ich bin so stolz auf meine Frau und meinen Vater, wie sie das letztes Jahr geschafft haben.» Jeder habe seinen eigenen Weg, mit den zunächst niederschmetternden Diagnosen umzugehen – auch die drei gemeinsamen Kinder Charlotte, George und Louis. «Wir versuchen, ihnen die Sicherheit zu geben, die sie brauchen», beschrieb William den Umgang mit den Krankheiten innerhalb seiner Familie. «Wir sind eine sehr offene Familie und sprechen über Dinge, die uns beschäftigen oder die uns Probleme bereiten.»

Zu dieser Offenheit gehöre auch, dass man so oft es gehe, gemeinsam beim Abendessen sitze. Bei seiner Arbeit versuche er sich «bestmöglich an Schulzeiten zu halten», denn: «Das Wichtigste für mich im Leben ist die Familie.»

Gerade nach der schwierigen Zeit wolle er seinen Kindern «ein glückliches, gesundes und stabiles Zuhause bieten». Für ihn sei es am wichtigsten, «dieses Gefühl von Geborgenheit, Sicherheit und Liebe» zu vermitteln.

Mehr Videos aus dem Ressort

Auf abgelegener Insel: Kate und William feiern Hochzeitstag

Auf abgelegener Insel: Kate und William feiern Hochzeitstag

Royaler Hochzeitstag auf abgelegener Insel: Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate sind nun 14 Jahre lang verheiratet. Doch Grossbritanniens Thronfolger-Paar nutzt die Abgeschiedenheit nicht, um zu feiern sondern hat jede Menge offizielle Verpflichtungen. Eine zweitägige Tour führt William und Kate nach Schottland. Auf der Insel Mull absolvieren sie mehrere Termine.

02.05.2025

Meistgelesen

Shutdown: Regierung belastet Demokraten +++ Mit Jane Fonda legt sich der nächste Promi mit Trump an
Schweizer mit über 230 km/h auf italienischer Autobahn gestoppt
Fährt der FC Aarau gegen Yverdon im 9. Liga-Spiel den 9. Sieg ein?
Französischer Fotograf in der Ukraine bei Drohnenangriff getötet +++ Putin warnt USA vor Tomahawk-Lieferung an Kiew
Gemeinde kassiert 100'000 Franken Bussgelder pro Tag

Mehr zum Thema

Wehrhafte Eidgenossen oder Kantönligeist?. Darum wurde die Schweiz noch nie von einer Königin regiert

Wehrhafte Eidgenossen oder Kantönligeist?Darum wurde die Schweiz noch nie von einer Königin regiert

Royale Liebe oder Fake News?. Belgische Prinzessin soll mit Prinz Georg von Liechtenstein turteln

Royale Liebe oder Fake News?Belgische Prinzessin soll mit Prinz Georg von Liechtenstein turteln

Treffen als Sensation. Aussöhnung mit König Charles? Harry vermutet Sabotage

Treffen als SensationAussöhnung mit König Charles? Harry vermutet Sabotage

Mehr aus dem Ressort

Romanverfilmung «Stiller» am ZFF. Stefan Haupt: «Eine Parabel auf den Wunsch, neu zu beginnen»

Romanverfilmung «Stiller» am ZFFStefan Haupt: «Eine Parabel auf den Wunsch, neu zu beginnen»

Unruhe in der Filmbranche. Hollywood läuft Sturm gegen KI-Schauspielerin Tilly Norwood

Unruhe in der FilmbrancheHollywood läuft Sturm gegen KI-Schauspielerin Tilly Norwood

Geheimes Testament. So wird Beckenbauers Millionen-Erbe verteilt

Geheimes TestamentSo wird Beckenbauers Millionen-Erbe verteilt