Donald Trump und Prinz William reichen sich in der Notre Dame die Hand – nach dem Anlass sprachen sie noch rund 40 Minuten privat miteinander. IMAGO/ABACAPRESS

Bei der Wiedereröffnung von Notre-Dame in Paris traf Prinz William auf Donald Trump. Dieser fand nette Worte für den britischen Royal.

Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Notre-Dame wurde nach fünf Jahren Renovierung mit prominenten Gästen wie William, Trump und Macron feierlich wiedereröffnet.

William und Trump sprachen über Handelsfragen, wobei Trump den britischen Thronfolger lobte.

Staatsoberhäupter wie Macron, Selenskyj und Steinmeier nahmen an der Messe mit 1500 Gästen teil. Mehr anzeigen

Bei der feierlichen Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame in Paris kam es zu einem bemerkenswerten Treffen zwischen Prinz William und Donald Trump. Der künftige US-Präsident zeigte sich beeindruckt von dem britischen Royal und lobte ihn öffentlich. William, der als britischer Botschafter an der Veranstaltung teilnahm, traf Trump nach der Zeremonie zu einem bilateralen Gespräch.

Die Wiedereröffnung der Kathedrale, die nach über fünf Jahren Renovierungsarbeiten stattfand, zog zahlreiche prominente Gäste und Staatsoberhäupter an. Unter ihnen waren auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die Messe wurde vom Pariser Erzbischof Laurent Ulrich zelebriert und von über 1500 Gästen besucht.

In einem Gespräch, das in Williams Residenz stattfand, diskutierten der Prinz und Trump über die möglichen Auswirkungen von Trumps geplanter Handels- und Zollpolitik. Trotz der ernsten Themen wirkte William bei der Begrüssung nervös, was sich in seinem Verhalten zeigte. Dennoch überreichte er Trump mit einem Lächeln die Hand, woraufhin Trump ihm auf die Schulter klopfte und ihn vor den Reportern lobte. Der britische Thronfolger mache einen «fantastischen Job», sagte der nächste US-Präsident.

Auch Melania lobt enge Beziehung zu Royals

Trumps Bewunderung für das britische Königshaus ist bekannt, und er äusserte herzliche Erinnerungen an die verstorbene Queen Elizabeth II. Auch seine Frau Melania hat in ihren Memoiren die enge Beziehung zu den Royals hervorgehoben. Sie betonte, dass die Freundschaft mit der königlichen Familie fortbesteht und sie regelmässig in Kontakt stehen.

Neben Trump und Macron waren auch US-First-Lady Jill Biden und Tech-Milliardär Elon Musk unter den Gästen. Aus Deutschland reiste Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an, um an der bedeutenden Veranstaltung teilzunehmen.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

