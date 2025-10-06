Humor, Tee und ErinnerungWilliam packt über Queen Elizabeth aus – und lacht über Prinz Philip
Sven Ziegler
6.10.2025
Über 70 Jahre hinweg regierte Elizabeth II. als Königin. Wie die Queen hinter den Mauern von Schloss Windsor tickte, verrät Prinz William jetzt in einer TV-Serie. Im Gespräch mit Eugene Levy hat er lustige Anekdoten parat.
Teleschau
06.10.2025, 08:35
06.10.2025, 09:32
Sven Ziegler
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
Prinz William empfing den kanadischen Schauspieler und Komiker Eugene Levy auf Schloss Windsor.
Der britische Thronfolger sprach über seine Beziehung zu Queen Elizabeth II. und Prinz Philip.
Besonders in Erinnerung blieb ihm der Humor seiner Grosseltern – und der Tee der Queen.
Dort schwelgte William mit Blick aus dem Fenster und auf seine ehemalige Schule, das Eton College, in Erinnerungen.
Manchmal sei er abends oder am Wochenende auf Besuch zu seinen Grosseltern gekommen. «Sie hatte den besten Tee, den es gab», dachte er an die Unterhaltungen mit seiner Grossmutter Elizabeth zurück.
Prinz William über Grossvater Philip: «Unglaublich amüsant»
Sie hätten dort einfach «über Familienangelegenheiten geplaudert». Er habe zu seinen Grosseltern ein «gutes Verhältnis» gehabt, speziell als Erwachsener, berichtete Prinz William gegenüber Eugene Levy:
«Als wir jünger waren, war es schwieriger, ein wirklich enges Verhältnis mit ihnen zu haben, weil es alles sehr formell war.»
Doch sobald Elizabeth und Ehemann Prinz Philip in ihre Achtziger gekommen seien, sei das Verhältnis «wärmer und wärmer» und geworden.
«Mein Grossvater war unglaublich amüsant, manchmal nicht absichtlich, manchmal aus Versehen», schmunzelte der heute 43-Jährige. «Er hatte einen grossartigen Sinn für Humor, genauso wie meine Grossmutter.»
Mit den Grosseltern «wurde immer gelacht»
Generell habe er die Atmosphäre auf Schloss Windsor «immer herzlich» und «familiär» wahrgenommen: «Es wurde immer gelacht.» Seine Grosseltern hätten sich immer über die Gesellschaft der Familie gefreut.
Das alles führte Prinz William zum nachdenklichen Fazit: «Ich vermisse sie.» Windsor bringe er speziell mit Queen Elizabeth in Verbindung: «Für mich ist Windsor sie. Sie liebte es, hier zu sein.»
Mehr Videos aus dem Ressort
Darum mussten die Habsburger ihre Aargauer Heimat aufgeben
Wer an die Habsburger denkt, dem kommen Wien, die Hofburg oder Lippizaner in den Sinn, aber sicher keine Burg im Aargau. Und doch liegt dort der Stammsitz der österreichischen Kaiser. Warum eigentlich?