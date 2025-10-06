  1. Privatkunden
Humor, Tee und Erinnerung William packt über Queen Elizabeth aus – und lacht über Prinz Philip

Sven Ziegler

6.10.2025

Im Rahmen seiner Apple-Serie besuchte Schauspieler und Komiker Eugene Levy (links) nun Prinz William auf Schloss Windsor.
Im Rahmen seiner Apple-Serie besuchte Schauspieler und Komiker Eugene Levy (links) nun Prinz William auf Schloss Windsor.
Bild: Apple

Über 70 Jahre hinweg regierte Elizabeth II. als Königin. Wie die Queen hinter den Mauern von Schloss Windsor tickte, verrät Prinz William jetzt in einer TV-Serie. Im Gespräch mit Eugene Levy hat er lustige Anekdoten parat.

Teleschau

06.10.2025, 08:35

06.10.2025, 09:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Prinz William empfing den kanadischen Schauspieler und Komiker Eugene Levy auf Schloss Windsor.
  • Der britische Thronfolger sprach über seine Beziehung zu Queen Elizabeth II. und Prinz Philip.
  • Besonders in Erinnerung blieb ihm der Humor seiner Grosseltern – und der Tee der Queen.
Mehr anzeigen

Es sei der «erinnerungswürdigste Trip bislang» gewesen, da war sich Eugene Levy am Ende der jüngsten Episode seiner Apple-Dokuserie «Urlaub Wider Willen mit Eugene Levy» sicher.

Kein Wunder, erreichte den Schauspieler doch eine handschriftliche Einladung nach Schloss Windsor, wo ihn niemand Geringerer als Prinz William durch die royalen Gemächer und Gärten führte.

«Das war nicht abzusehen», wunderte sich Levy, als William auf dem E-Scooter (und unpünktlich) am Treffpunkt eintrudelte.

Levy: «Ich verliere William besser nicht aus dem Blick»

Unterwegs in einem kleinen Teil der mehr als 1000 Räume des Schlosses (Levy: «Ich verliere William wohl besser nicht aus dem Blick»), machte das ungewöhnliche Duo auch Halt im königlichen Zeichensaal.

Insider offenbart. Darum will Prinz William auf die Krone verzichten

Insider offenbartDarum will Prinz William auf die Krone verzichten

Dort schwelgte William mit Blick aus dem Fenster und auf seine ehemalige Schule, das Eton College, in Erinnerungen.

Manchmal sei er abends oder am Wochenende auf Besuch zu seinen Grosseltern gekommen. «Sie hatte den besten Tee, den es gab», dachte er an die Unterhaltungen mit seiner Grossmutter Elizabeth zurück.

Prinz William über Grossvater Philip: «Unglaublich amüsant»

Sie hätten dort einfach «über Familienangelegenheiten geplaudert». Er habe zu seinen Grosseltern ein «gutes Verhältnis» gehabt, speziell als Erwachsener, berichtete Prinz William gegenüber Eugene Levy:

«Als wir jünger waren, war es schwieriger, ein wirklich enges Verhältnis mit ihnen zu haben, weil es alles sehr formell war.»

Wehrhafte Eidgenossen und Kantönligeist. Warum wurde die Schweiz noch nie von einem König regiert?

Wehrhafte Eidgenossen und KantönligeistWarum wurde die Schweiz noch nie von einem König regiert?

Doch sobald Elizabeth und Ehemann Prinz Philip in ihre Achtziger gekommen seien, sei das Verhältnis «wärmer und wärmer» und geworden.

«Mein Grossvater war unglaublich amüsant, manchmal nicht absichtlich, manchmal aus Versehen», schmunzelte der heute 43-Jährige. «Er hatte einen grossartigen Sinn für Humor, genauso wie meine Grossmutter.»

Mit den Grosseltern «wurde immer gelacht»

Generell habe er die Atmosphäre auf Schloss Windsor «immer herzlich» und «familiär» wahrgenommen: «Es wurde immer gelacht.» Seine Grosseltern hätten sich immer über die Gesellschaft der Familie gefreut.

Das alles führte Prinz William zum nachdenklichen Fazit: «Ich vermisse sie.» Windsor bringe er speziell mit Queen Elizabeth in Verbindung: «Für mich ist Windsor sie. Sie liebte es, hier zu sein.»

