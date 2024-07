Prinz William will für einen kurzen Trip nach Deutschland reisen, um das Spiel England gegen die Schweiz live verfolgen zu können. Arne Dedert/dpa

England bekommt erneut royale EM-Unterstützung: Prinz William soll für das Viertelfinale am Samstag anreisen. Bei seinem Besuch soll es sich um einen kurzen Ausflug nach Deutschland handeln.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz William plant, das Viertelfinalspiel der englischen Nationalmannschaft gegen die Schweiz in Düsseldorf live zu verfolgen.

Nach dem Spiel reist William direkt wieder zurück nach Grossbritannien.

Beim Spiel gegen Dänemark traf er auf den dänischen König Frederik X. und dessen Tochter, und kommentierte das Spiel gegen die Slowakei auf X als «emotionale Achterbahnfahrt». Mehr anzeigen

Eine Reise an die Europameisterschaft hat Prinz William schon hinter sich. Beim Spiel England gegen Dänemark sass der britische Thronfolger im Publikum in Frankfurt.

Nun will er auch das Viertelfinale der Three Lions gegen die Schweiz live vor Ort anschauen. Der Fussballmatch findet in Düsseldorf statt, es wäre ein ganz kurzer Trip für William. Er reist am Samstag selbst an und steigt direkt nach Schlusspfiff wieder ins Flugzeug in Richtung Heimat.

Ob er mit Begleitung anreist, ist noch offen. Für das Spiel in Frankfurt war er allein – allerdings traf er dabei auf den dänischen König Frederik X. und seine Tochter Prinzessin Josephine. Sie unterstützten dabei natürlich ihr Heimatland.

Vielleicht stellt die Schweiz den Engländern ein Bein

Prinz William liess sich nach dem Spiel gegen die Slowakei sogar zu einem Kommentar auf X verleiten. Er bezeichnete das Spiel als «emotionale Achterbahnfahrt» und gratulierte dem englischen Team zum Einzug ins Viertelfinale. Sie haben ihren Gegner mit 2:1 geschlagen.

Emotional rollercoaster! Let's go @England! Quarter finals here we come! W https://t.co/4KaJkJcWAa — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 30, 2024

Ob er sich nach dem Spiel am Samstag gegen die Schweiz ebenfalls wieder freuen kann, bleibt abzuwarten. Wir hoffen natürlich, die englische Nationalmannschaft fliegt mit dem Prinzen nach Hause.

Mehr aus dem Ressort Entertainment