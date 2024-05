Prinz William trifft Charles – Harry bleibt aussen vor

König Charles III. und sein Sohn William salutieren am Tag des Staatsbegräbnisses für die Queen. Nun treffen die Beiden erneut aufeinander. Hannah Mckay/Pool Reuters/AP/dpa

Kommende Woche treffen William und Charles aufeinander, kündigte der Buckingham Palace an. Prinz Harry hingegen blieb aussen vor.

Sven Ziegler

Vergangene Woche weilte Prinz Harry in Grossbritannien. Der jüngste Sohn des Königs traf am Dienstag in London ein, um an Veranstaltungen zum zehnten Jubiläum der von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games für kriegsversehrte Sportler teilzunehmen.

Zu einem Treffen mit König Charles kam es dabei aber nicht. Der König habe «leider keine Zeit» für ein Treffen, hiess es in einer offiziellen Stellungnahme. Das befeuerte die Gerüchte rund um den schwelenden royalen Familienstreit weiter.

Ganz anders sieht es bei offiziellen Terminen mit Prinz William aus. Charles und William treffen am kommenden Montag zu einer Zeremonie aufeinander. «Im Army Aviation Centre in Middle Wallop wird Seine Majestät Der König offiziell die Rolle des Generals im Luftwaffenkorps an Seine Königliche Hoheit Prinz William übergeben», heisst es in einer Ankündigung.

Zwar handelt es sich um einen offiziellen Termin. Doch wie der «Mirror» schreibt, sei die Ankündigung eines offiziellen Treffens zwischen William und Charles nur wenige Tage nach der Absage an Harry wohl nicht zufällig gewählt. Vielmehr solle ein klares Zeichen gesetzt werden.

«Schwerwiegende Absage»

Gegenüber dem «Mirror» schätzt ein Royal-Experte die aktuelle Situation ein. Dass Charles auf ein Treffen mit Harry verzichtet habe, habe Harry wohl recht «vor den Kopf gestossen», so Michael Cole. «Dass der König seinen jüngeren Sohn, Prinz Harry, nicht sieht, obwohl sich die beiden Männer morgen Nachmittag nur zwei Meilen voneinander entfernt befinden werden, zeigt die tiefen Gräben zwischen den Beiden.»

Es sei klar, dass der König seinen Sohn derzeit nicht sehen wolle. «Für royale Verhältnisse ist so eine Absage doch ziemlich schwerwiegend.» So habe sich Charles nur wenige Kilometer von Harry entfernt befunden und dennoch auf ein Treffen verzichtet.