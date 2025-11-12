Familieninternes ausgeplaudertPrinz William sprach offen mit Kindern über Kates Krankheit
12.11.2025 - 22:09
Prinz William hat in einem Interview offenbart, wie er und Kate ihren Kindern die Krebsdiagnose der Mutter erklärt haben. Ehrlichkeit und offene Gespräche stehen im Mittelpunkt ihres Umgangs mit der Situation.
Prinz William hat in einer brasilianischen Fernsehsendung offen über die Krebserkrankung seiner Frau Kate gesprochen. Dabei teilte er mit, wie sie ihren Kindern die schwierige Nachricht überbrachten.
Während eines Interviews mit dem Moderator Luciano Huck, das während Williams Besuch in Brasilien stattfand, erklärte der Prinz von Wales, dass Kate und er ihren Kindern George, Charlotte und Louis gegenüber völlig ehrlich über die gesundheitlichen Herausforderungen ihrer Mutter und ihres Grossvaters König Charles III. gewesen seien.
«Jede Familie hat ihre schwierigen Zeiten, und es ist wichtig, wie man damit umgeht», erklärte William. «Wir haben uns entschieden, unseren Kindern alles zu erzählen, sowohl die guten als auch die schlechten Nachrichten. Wir erklären ihnen, warum bestimmte Dinge passieren und warum sie vielleicht verärgert sind.»
Im März 2024 hatte Prinzessin Kate in einem emotionalen Video ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht, kurz nachdem König Charles seine eigene Diagnose bekannt gegeben hatte. Im Januar 2025 konnte sie dann mitteilen, dass sie in Remission ist.
Royals stellen sich Handy-Frage
In der Sendung «Domingão» gab Prinz William auch Einblicke in sein Familienleben. Er erzählte, dass er und Kate sich die Aufgabe teilen, die Kinder zur Schule zu bringen, wobei Kate den grösseren Teil übernimmt. Er betonte, wie wichtig es ihm sei, so viel Zeit wie möglich mit den Kindern zu verbringen, sei es bei Spielverabredungen, Sportveranstaltungen oder einfach beim Spielen im Garten.
Eine weitere Herausforderung, die das Paar beschäftigt, ist die Frage, wann ihre Kinder ein Handy bekommen sollten. «Unsere Kinder haben keine Handys. Wenn George auf die weiterführende Schule kommt, bekommt er vielleicht eins mit eingeschränktem Zugriff.» Sie setzen auf offene Kommunikation, um ihren Kindern zu erklären, warum sie diese Entscheidung getroffen haben.
Ein emotionaler Moment des Interviews war, als Luciano Huck Prinz William ein Foto von Prinzessin Diana überreichte, das sie 1991 in São Paulo zeigt. Das Bild erinnert an Dianas Engagement im Kampf gegen Vorurteile, und William betonte, dass er ihr soziales und humanitäres Erbe weiterträgt.
