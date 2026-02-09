Prinz William und Prinzessin Kate bei einer Aufnahme im November 2023. (Archivbild) AP

Die Veröffentlichung neuer Epstein-Dokumente in den USA bringt das britische Königshaus erneut in Bedrängnis. Nun haben Prinz William und Prinzessin Kate reagiert – mit klaren Worten und einem Fokus auf die Betroffenen.

Die in den USA veröffentlichten Dokumente erhöhen erneut den Druck auf Prinz Andrew, dessen frühere Nähe zu Jeffrey Epstein wieder stark in den Fokus rückt.

Andrew hat sein Haus früher als geplant verlassen, während Forderungen nach einer Aussage vor US-Behörden lauter werden.

Prinz William und Prinzessin Catherine zeigen sich «zutiefst besorgt» über die jüngste Welle von Enthüllungen im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein. Das teilte ein Sprecher des Kensington Palace mit, berichtet «bbc.co.uk».

In ihrer ersten öffentlichen Stellungnahme zu diesem Thema erklärte ein royaler Sprecher, der Prinz und die Prinzessin von Wales seien angesichts neuer Informationen in kürzlich in den USA veröffentlichten Dokumenten «auf die Opfer fokussiert».

Andrew Mountbatten-Windsor gehört zu den Personen, die aufgrund ihrer früheren Verbindungen zu Epstein erneut unter verstärkter Beobachtung stehen.

Ein Sprecher des Kensington Palace sagte: «Ich kann bestätigen, dass der Prinz und die Prinzessin zutiefst besorgt über die anhaltenden Enthüllungen sind. Ihre Gedanken gelten weiterhin den Opfern.»

Bereits in der vergangenen Woche hatte Mountbatten-Windsor sein Haus in Windsor früher als geplant verlassen – als Reaktion auf neue Informationen über seine Beziehung zu Epstein. Der Buckingham Palace hatte zuvor angekündigt, dass er Royal Lodge Anfang 2026 verlassen werde. Sein Auszug scheint jedoch beschleunigt worden zu sein. Der ehemalige Prinz lebt nun auf dem privat besessenen Sandringham-Anwesen von König Charles.

Veröffentlichung der Epstein-Akten setzt Royal unter Druck

Prinz Andrew, inzwischen nur noch Andrew Mountbatten-Windsor pflegte über Jahre hinweg eine enge Freundschaft mit Epstein und hielt auch nach dessen Verurteilung wegen eines Sexualdelikts an einem Minderjährigen im Jahr 2008 Kontakt zu dem US-Finanzier.

Er hatte sich in der Vergangenheit für seine früheren Verbindungen zu Epstein entschuldigt, jegliches Fehlverhalten jedoch stets entschieden bestritten.

Die Veröffentlichungen in den USA haben den Druck auf Mountbatten-Windsor weiter erhöht. Es gibt Forderungen, dass er vor einer amerikanischen Untersuchung aussagen soll.

Zu den umfangreichen in den USA veröffentlichten Dokumenten gehören auch Bilder, die Mountbatten-Windsor offenbar kniend auf allen Vieren über einer Frau zeigen. Ein Kontext zu den Fotos fehlt, zudem ist unklar, wann und wo sie aufgenommen wurden.

Zum Ort und Zeitpunkt des Bildes werden in den Akten keine Angaben gemacht. KEYSTONE

Die neuesten Dokumente scheinen zudem zu bestätigen, dass ein bekanntes Foto von Mountbatten-Windsor und seiner Klägerin Virginia Giuffre echt ist.

Er hatte zuvor behauptet, das Bild, auf dem er seinen Arm um Giuffre legt, könne manipuliert worden sein, und erklärte, er habe sie nie getroffen. Giuffre hatte ihm vorgeworfen, als Teenager von ihm zum Sex gezwungen worden zu sein.

In einer E-Mail aus dem Jahr 2015, die mutmasslich von Epsteins Vertrauter Ghislaine Maxwell stammt und die ebenfalls auf dem Foto zu sehen ist, schreibt sie, sie sei 2001 in London gewesen, als [Name geschwärzt] mehrere ihrer Freunde getroffen habe – darunter Prinz Andrew. Das Foto sei demnach aufgenommen worden, um es Freunden und Familie zu zeigen.

Mountbatten-Windsor hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen und einigte sich 2022 aussergerichtlich mit Giuffre. Die Vereinbarung enthielt weder ein Schuldeingeständnis noch eine Entschuldigung.

