Prinz William hat dem «Dancing with the Stars»-Teilnehmer-Duo Robert Irwin und Tanzpartnerin Witney Carson Glück gewünscht. (Archivbild) Jonathan Brady/Pool PA/AP/dpa

Unerwarteter Auftritt: Prinz William sorgt in der US-Show «Dancing with the Stars» für Aufsehen, als er Robert Irwin unterstützt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz William sorgt mit einem überraschenden Video-Auftritt bei «Dancing with the Stars» für Aufsehen und unterstützt Robert Irwin und dessen Tanzpartnerin.

Der britische Thronfolger zeigt sich gut gelaunt und wünscht dem Duo viel Erfolg – die Fans feiern den royalen Gastauftritt online.

Robert Irwin, Sohn des verstorbenen Steve Irwin, ist ein engagierter Umweltschützer und Unterstützer von Williams Earthshot-Preis. Mehr anzeigen

Prinz William (43) hat am Dienstagabend die Zuschauer der US-Show «Dancing with the Stars» mit einem unerwarteten Auftritt überrascht.

Der britische Thronfolger erschien per Video-Chat, um den 21-jährigen Robert Irwin und dessen Tanzpartnerin Witney Carson (32) zu unterstützen. Medienberichten zufolge war die Überraschung gross, als William per Schalte in der Sendung auftauchte.

Robert Irwin, der australische TV-Star und Naturschützer, zeigte sich ebenfalls überrascht von dem royalen Cameo. Im Gespräch mit William erkundigte sich Irwin nach dessen Aufenthalt in Rio, wo am 5. November die Earthshot-Prize-Zeremonie stattfand. William, der Sohn von König Charles (76) erwiderte mit einem Lächeln, dass er Irwin vermisst habe, und wünschte ihm viel Erfolg für die Show: «Ihr habt wirklich gute Chancen, zu gewinnen», ermutigte der Prinz das Tanzduo.

Die Reaktionen der Fans auf den königlichen Gastauftritt waren begeistert. Ein Zuschauer kommentierte auf X: «Prinz William bei #DWTS war eine echte Überraschung. Ziemlich cool!» Auch auf TikTok wurde der Auftritt als «wirklich verrückt» bezeichnet.

Robert Irwin, der Sohn der verstorbenen TV-Legende Steve Irwin (1962-2006), ist ein prominenter Unterstützer des Earthshot-Preises, einer Initiative von Prinz William zur Lösung globaler Umweltprobleme. Irwin, der in die Fussstapfen seines Vaters als Naturschützer, Fernsehpersönlichkeit und Naturfotograf getreten ist, setzt sich leidenschaftlich für den Umweltschutz ein. Sein Vater, bekannt als «The Crocodile Hunter», verstarb 2006 tragisch bei einer Tauchexpedition am Great Barrier Reef, als er von einem Stachelrochen tödlich verletzt wurde.

