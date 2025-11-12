  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Wirklich verrückt» Prinz William überrascht mit Auftritt in US-Tanzshow

ai-scrape

12.11.2025 - 19:30

Prinz William hat dem «Dancing with the Stars»-Teilnehmer-Duo Robert Irwin und Tanzpartnerin Witney Carson Glück gewünscht. (Archivbild)
Prinz William hat dem «Dancing with the Stars»-Teilnehmer-Duo Robert Irwin und Tanzpartnerin Witney Carson Glück gewünscht. (Archivbild)
Jonathan Brady/Pool PA/AP/dpa

Unerwarteter Auftritt: Prinz William sorgt in der US-Show «Dancing with the Stars» für Aufsehen, als er Robert Irwin unterstützt.

Carlotta Henggeler

12.11.2025, 19:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Prinz William sorgt mit einem überraschenden Video-Auftritt bei «Dancing with the Stars» für Aufsehen und unterstützt Robert Irwin und dessen Tanzpartnerin.
  • Der britische Thronfolger zeigt sich gut gelaunt und wünscht dem Duo viel Erfolg – die Fans feiern den royalen Gastauftritt online.
  • Robert Irwin, Sohn des verstorbenen Steve Irwin, ist ein engagierter Umweltschützer und Unterstützer von Williams Earthshot-Preis.
Mehr anzeigen

Prinz William (43) hat am Dienstagabend die Zuschauer der US-Show «Dancing with the Stars» mit einem unerwarteten Auftritt überrascht.

Der britische Thronfolger erschien per Video-Chat, um den 21-jährigen Robert Irwin und dessen Tanzpartnerin Witney Carson (32) zu unterstützen. Medienberichten zufolge war die Überraschung gross, als William per Schalte in der Sendung auftauchte.

Robert Irwin, der australische TV-Star und Naturschützer, zeigte sich ebenfalls überrascht von dem royalen Cameo. Im Gespräch mit William erkundigte sich Irwin nach dessen Aufenthalt in Rio, wo am 5. November die Earthshot-Prize-Zeremonie stattfand. William, der Sohn von König Charles (76) erwiderte mit einem Lächeln, dass er Irwin vermisst habe, und wünschte ihm viel Erfolg für die Show: «Ihr habt wirklich gute Chancen, zu gewinnen», ermutigte der Prinz das Tanzduo.

Die Reaktionen der Fans auf den königlichen Gastauftritt waren begeistert. Ein Zuschauer kommentierte auf X: «Prinz William bei #DWTS war eine echte Überraschung. Ziemlich cool!» Auch auf TikTok wurde der Auftritt als «wirklich verrückt» bezeichnet.

Liebesglück. «Crocodile Hunter»-Tochter ist verlobt

Liebesglück«Crocodile Hunter»-Tochter ist verlobt

Robert Irwin, der Sohn der verstorbenen TV-Legende Steve Irwin (1962-2006), ist ein prominenter Unterstützer des Earthshot-Preises, einer Initiative von Prinz William zur Lösung globaler Umweltprobleme. Irwin, der in die Fussstapfen seines Vaters als Naturschützer, Fernsehpersönlichkeit und Naturfotograf getreten ist, setzt sich leidenschaftlich für den Umweltschutz ein. Sein Vater, bekannt als «The Crocodile Hunter», verstarb 2006 tragisch bei einer Tauchexpedition am Great Barrier Reef, als er von einem Stachelrochen tödlich verletzt wurde.

Mehr Videos aus dem Ressort

Krokodil über dem Wohnzimmer: Der wohl ungewöhnlichste Tierexperte der Schweiz

Krokodil über dem Wohnzimmer: Der wohl ungewöhnlichste Tierexperte der Schweiz

Krokodile, Schlangen, Echsen: In Erich Hausammanns Zuhause ist kein Platz für Angst. Dafür viel für Tiere, die andere fürchten. Was wir beim Besuch beim Zürcher Gifttier-Spezialisten gesehen haben, vergisst man so schnell nicht.

18.09.2025

Meistgelesen

Anwalt der Familie zerpflückt OP-Team in Kindstod-Prozess
Stadler Rail zieht Grossauftrag von Nexrail an Land
«Natürlich wusste er von den Mädchen» – neue Epstein-Mails belasten Trump
«Bauer sucht Frau»-Landwirt Friedrich tritt ins Fettnäpfchen
Italien drohen erneut die Playoffs – auch Deutschland zittert

Mehr aus dem Ressort

Eklat bei Kuppelshow. «Bauer sucht Frau»-Landwirt Friedrich tritt ins Fettnäpfchen

Eklat bei Kuppelshow«Bauer sucht Frau»-Landwirt Friedrich tritt ins Fettnäpfchen

«Ein harter, langer Weg». «Traumschiff»-Kapitän nervt sich über viel zu tiefe Löhne

«Ein harter, langer Weg»«Traumschiff»-Kapitän nervt sich über viel zu tiefe Löhne

«Es nervt». «Bares für Rares»-Chaos verärgert immer mehr Fans

«Es nervt»«Bares für Rares»-Chaos verärgert immer mehr Fans