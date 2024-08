Prinzen William und Harry gehen sich an Beerdigung aus dem Weg

Prinz William und Prinz Harry sind bei der Beerdigung ihres Onkels auf Distanz gegangen. Martin Meissner/AP/dpa

Die Prinzen William und Harry haben beide die Beerdigung ihres Onkels Lord Robert Fellowes besucht. Jedoch sind sich die Brüder dabei bewusst aus dem Weg gegangen.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinz William und Prinz Harry vermieden bei der Beisetzung ihres Onkels Lord Robert Fellowes am 28. August jeglichen Kontakt.

Trotz Sicherheitsbedenken nahm Harry überraschend an der Zeremonie teil, jedoch hielten die Brüder bewusst Abstand voneinander.

Die Beziehung der beiden bleibt frostig und angespannt, da William weiterhin alle Kontaktversuche von Harry ignoriert. Mehr anzeigen

Prinz William und Prinz Harry haben sich am 28. August bei der Beisetzung ihres Onkels gemieden. Lord Robert Fellowes war der Schwager ihrer Mutter Diana. Er ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

Wie «People» berichtet, hätte Harry gar nicht teilnehmen sollen, doch war überraschend trotzdem in der St. Mary Kirche in Norfolk zugegen. Der Prinz macht sich noch immer grosse Sorgen wegen seiner Sicherheit in Grossbritannien, daher wurde nicht mit einem Auftritt des Sussex gerechnet.

Die beiden Brüder sassen beim Gottesdienst in den hinteren Reihen und bewusst weit weg voneinander. Ein Insider sagte, sie seien sehr diskret angereist – ohne viel Wirbel auszulösen.

Beziehung wohl «irreparabel»

«William und Harry waren beide da, aber sie haben nicht miteinander gesprochen und blieben auf Distanz», so die Quelle. Anrufe, SMS und sonstige Nachrichten von Harry an seinen Bruder würden nach wie vor ignoriert. William blocke ab, die Beziehung sei noch immer frostig, «sehr schlecht» und «irreparabel».

Böses Blut gab es schon 2016, als Harry seine Beziehung zu Meghan Markle so zügig voran getrieben hat. 2020 und nach dem Megxit ist die brüderliche Beziehung dann in die Brüche gegangen. Die letzte Zusammenkunft der Prinzen war 2023 bei der Krönung von Charles III. – obwohl sie auch da nicht miteinander interagiert hätten.

