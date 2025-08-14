Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin Offizielles Bankett auf Schloss Windsor am 8. Juli 2025: Prinzessin Anne und ihr Ehemann Tim Lawrence. Anlässlich des 75. Geburtstags der einzigen Tochter von Elizabeth II. veröffentlichte der Palast auf seinem offiziellen Instagram-Account ein Foto der Prinzessin in diesem Outfit. Bild: KEYSTONE Dezember 1997: Bonbonrosa, schlichter Schnitt … doch das Wichtigste bleibt erhalten: Das Haarvolumen thront weiterhin ganz oben. Bild: AP Hochzeit von Eugenie im Oktober 2018: Tannengrün, ein Fascinator vom Wind bedroht … und der ultimative Schock – ein enthülltes königliches Knie. Bild: KEYSTONE Zu Pferd mit der Königin: Ihre Majestät im schicken Kopftuch – und da ist Anne im Jane-Austen-Modus, bereit für die Jagd … oder für ein TikTok? Bild: KEYSTONE März 2004: Das Tartan-Muster – welch eine Originalität für eine britische Prinzessin. Bild: KEYSTONE Royal Ascot im Juni 2014: Minimalismus beim Kleid, Maximalismus beim Hut: ein königliches Gleichgewicht! Bild: KEYSTONE Unter diesem Hut ist zumindest Platz für ihre voluminöse Frisur. Bild: KEYSTONE April 2011: Das extravaganteste Outfit ihrer Karriere… Dafür musste es eine Hochzeit sein – die von William und Kate, natürlich! Bild: Keystone BAFTA TV Awards 1999: Ein minimalistisches Outfit, aber immerhin mit Pailletten! Bild: IMAGO/Avalon.red Februar 2002: Sonnenbrille auf der Mütze – steht sie kurz davor, einen Trend zu setzen? Bild: KEYSTONE 2016: «Ich verwechsel Karneval mit dem Commonwealth», obwohl es Thanksgiving ist. Auf ihrem Kopf etwa die Federn des Truthahns? Ach nee, der gehört in England an Weihnachten auf den Tisch. Bild: Keystone Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin Offizielles Bankett auf Schloss Windsor am 8. Juli 2025: Prinzessin Anne und ihr Ehemann Tim Lawrence. Anlässlich des 75. Geburtstags der einzigen Tochter von Elizabeth II. veröffentlichte der Palast auf seinem offiziellen Instagram-Account ein Foto der Prinzessin in diesem Outfit. Bild: KEYSTONE Dezember 1997: Bonbonrosa, schlichter Schnitt … doch das Wichtigste bleibt erhalten: Das Haarvolumen thront weiterhin ganz oben. Bild: AP Hochzeit von Eugenie im Oktober 2018: Tannengrün, ein Fascinator vom Wind bedroht … und der ultimative Schock – ein enthülltes königliches Knie. Bild: KEYSTONE Zu Pferd mit der Königin: Ihre Majestät im schicken Kopftuch – und da ist Anne im Jane-Austen-Modus, bereit für die Jagd … oder für ein TikTok? Bild: KEYSTONE März 2004: Das Tartan-Muster – welch eine Originalität für eine britische Prinzessin. Bild: KEYSTONE Royal Ascot im Juni 2014: Minimalismus beim Kleid, Maximalismus beim Hut: ein königliches Gleichgewicht! Bild: KEYSTONE Unter diesem Hut ist zumindest Platz für ihre voluminöse Frisur. Bild: KEYSTONE April 2011: Das extravaganteste Outfit ihrer Karriere… Dafür musste es eine Hochzeit sein – die von William und Kate, natürlich! Bild: Keystone BAFTA TV Awards 1999: Ein minimalistisches Outfit, aber immerhin mit Pailletten! Bild: IMAGO/Avalon.red Februar 2002: Sonnenbrille auf der Mütze – steht sie kurz davor, einen Trend zu setzen? Bild: KEYSTONE 2016: «Ich verwechsel Karneval mit dem Commonwealth», obwohl es Thanksgiving ist. Auf ihrem Kopf etwa die Federn des Truthahns? Ach nee, der gehört in England an Weihnachten auf den Tisch. Bild: Keystone

Prinzessin Anne feiert am 15. August ihren 75. Geburtstag. Anlass genug, einen Blick auf ihre – sagen wir pragmatischen – Outfits zu werfen und ihren Stil zu entschlüsseln.

Keine Zeit? blue News fasst es für dich zusammen. Am 15. August 2025 feiert Prinzessin Anne ihren 75. Geburtstag.

Ihre Garderobe besteht aus unzähligen Tweed-Outfits, unveränderten Silhouetten, pragmatischen Frisuren und wiederkehrenden Looks.

Ob ihr demonstratives Desinteresse an Mode in Wahrheit eine Strategie ist?

Auch wenn sie nie ein Fashion-Highlight war, erfährst du, warum sie dennoch eine Pionierin ist. Mehr anzeigen

Wenn es um Stil geht, fällt einem Prinzessin Anne nicht als Erstes ein – ganz im Gegenteil. Altmodisch, banal, wenig glamourös … Ihre Looks lösen keine Mode-Träume aus. Mangel an Geschmack oder einfach Desinteresse? Oder steckt hinter dem Stil der einzigen Tochter von Königin Elizabeth II. in Wahrheit eine bewusste Strategie?

An ihrem 75. Geburtstag tauschte Prinzessin Anne ihre voluminöse Frisur gegen einen Dutt ein – wahrscheinlich ihr mutigster modischer Schritt seit der Einführung des Farbfernsehens. Ernster: Dieser subtile, eigentlich kaum bemerkbare Wandel illustriert perfekt den zeitlich eingefrorenen Stil der Schwester von König Charles – aber eben nicht nur das.

Unerschütterlich hat die Princess Royal alle Höhen und Tiefen überstanden – ihre Scheidung, die ihres Sohnes Peter Phillips, Dramen und Familienskandale, auch den jüngsten um ihren Bruder Andrew, sowie weltweite Umbrüche – ohne jemals den Kurs zu ändern. «Ruhig bleiben und weitermachen» könnte ihr Motto sein.

Modebegeistert ist sie offenkundig nicht, doch ihr Erscheinungsbild ist ihr trotzdem wichtig. Sie setzt auf einen klassischen, gepflegten Look – stets elegant, sehr britisch – aber niemals trendig. Auch in jungen Jahren nicht: In den 1990er-Jahren, als Lady Di sich als Stilikone etablierte und ihre Garderobe als strategisches Kommunikationsmittel nutzte. Lady Diana betrieb bereits «Wardrobe Diplomacy», um Ländern oder Anliegen Tribut zu zollen – ganz zu schweigen von ikonischen Outfits aus ihrem Privatleben, wie dem berühmten «Revenge Dress» mit nackten Schultern, das sie am Tag trug, als Prinz Charles sein Interview über Camilla ausstrahlen liess.

Während die «Wardrobe Diplomacy» heute zahlreiche Royals begeistert – von Prinzessin Kate über Meghan bis hin zu Letizia von Spanien, Königin Máxima oder Rania von Jordanien – sendet Prinzessin Anne eine ganz andere Botschaft: «Ich bin hier, um meinen Job zu machen», nicht damit «zwischen den Zeilen gelesen wird». Adieu also Stil und Trends! Aus Diskretionsgründen ist Mode für sie nur Bekleidung, nicht mehr. Diese Haltung bringt ihr immer wieder den Vorwurf ein, altmodisch gekleidet zu sein.

Recycelte Kleidung

Ihre Professionalität spiegelt sich in einer Garderobe wider, die aus unzähligen Tweed-Ensembles, unveränderten Silhouetten, pragmatischen Frisuren und sich wiederholenden Looks besteht. Doch auch wenn Anne nie an der Spitze der Modetrends stand, war sie durchaus eine Pionierin: Sie recycelte ihre Outfits lange bevor Prinzessin Kate für diese Praxis gefeiert wurde – und für die Kunst, bereits getragene Stücke neu in Szene zu setzen.

Und selbst zu ihrem Geburtstag ist in dem offiziellen Foto, das auf dem Instagram-Account des Königshauses veröffentlicht wurde, kein «Spass»-Teil zu sehen. Im Gegenteil: Prinzessin Anne trägt ein langes, besticktes weisses Kleid – das fast als Hochzeitskleid durchgehen könnte – und kombiniert es mit einem Bolero, diesem vertaubten Kleidungsstück. So untermauert sie ihr bewusstes Anti-Fashion-Image. Styling-technisch: ein strenger, tiefer Chignon und ein Hauch Lippenstift – treu ihrem unveränderlichen Stil.

Ein paar humorvoll kommentierte Looks von Prinzessin Anne findest du in unserer Bildergalerie oben.

Video aus dem Ressort: