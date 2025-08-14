Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sie feiert ihren 75. Geburtstag Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin

Marjorie Kublun

15.8.2025

Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin
Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin. Offizielles Bankett auf Schloss Windsor am 8. Juli 2025: Prinzessin Anne und ihr Ehemann Tim Lawrence. Anlässlich des 75. Geburtstags der einzigen Tochter von Elizabeth II. veröffentlichte der Palast auf seinem offiziellen Instagram-Account ein Foto der Prinzessin in diesem Outfit.

Offizielles Bankett auf Schloss Windsor am 8. Juli 2025: Prinzessin Anne und ihr Ehemann Tim Lawrence. Anlässlich des 75. Geburtstags der einzigen Tochter von Elizabeth II. veröffentlichte der Palast auf seinem offiziellen Instagram-Account ein Foto der Prinzessin in diesem Outfit.

Bild: KEYSTONE

Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin. Dezember 1997: Bonbonrosa, schlichter Schnitt … doch das Wichtigste bleibt erhalten: Das Haarvolumen thront weiterhin ganz oben.

Dezember 1997: Bonbonrosa, schlichter Schnitt … doch das Wichtigste bleibt erhalten: Das Haarvolumen thront weiterhin ganz oben.

Bild: AP

Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin. Hochzeit von Eugenie im Oktober 2018: Tannengrün, ein Fascinator vom Wind bedroht … und der ultimative Schock – ein enthülltes königliches Knie.

Hochzeit von Eugenie im Oktober 2018: Tannengrün, ein Fascinator vom Wind bedroht … und der ultimative Schock – ein enthülltes königliches Knie.

Bild: KEYSTONE

Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin. Zu Pferd mit der Königin: Ihre Majestät im schicken Kopftuch – und da ist Anne im Jane-Austen-Modus, bereit für die Jagd … oder für ein TikTok?

Zu Pferd mit der Königin: Ihre Majestät im schicken Kopftuch – und da ist Anne im Jane-Austen-Modus, bereit für die Jagd … oder für ein TikTok?

Bild: KEYSTONE

Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin. März 2004: Das Tartan-Muster – welch eine Originalität für eine britische Prinzessin.

März 2004: Das Tartan-Muster – welch eine Originalität für eine britische Prinzessin.

Bild: KEYSTONE

Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin. Royal Ascot im Juni 2014: Minimalismus beim Kleid, Maximalismus beim Hut: ein königliches Gleichgewicht!

Royal Ascot im Juni 2014: Minimalismus beim Kleid, Maximalismus beim Hut: ein königliches Gleichgewicht!

Bild: KEYSTONE

Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin. Unter diesem Hut ist zumindest Platz für ihre voluminöse Frisur.

Unter diesem Hut ist zumindest Platz für ihre voluminöse Frisur.

Bild: KEYSTONE

Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin. April 2011: Das extravaganteste Outfit ihrer Karriere… Dafür musste es eine Hochzeit sein – die von William und Kate, natürlich! 

April 2011: Das extravaganteste Outfit ihrer Karriere… Dafür musste es eine Hochzeit sein – die von William und Kate, natürlich! 

Bild: Keystone

Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin. BAFTA TV Awards 1999: Ein minimalistisches Outfit, aber immerhin mit Pailletten! 

BAFTA TV Awards 1999: Ein minimalistisches Outfit, aber immerhin mit Pailletten! 

Bild: IMAGO/Avalon.red

Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin. Februar 2002: Sonnenbrille auf der Mütze – steht sie kurz davor, einen Trend zu setzen? 

Februar 2002: Sonnenbrille auf der Mütze – steht sie kurz davor, einen Trend zu setzen? 

Bild: KEYSTONE

Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin. 2016: «Ich verwechsel Karneval mit dem Commonwealth», obwohl es Thanksgiving ist. Auf ihrem Kopf etwa die Federn des Truthahns? Ach nee, der gehört in England an Weihnachten auf den Tisch.

2016: «Ich verwechsel Karneval mit dem Commonwealth», obwohl es Thanksgiving ist. Auf ihrem Kopf etwa die Federn des Truthahns? Ach nee, der gehört in England an Weihnachten auf den Tisch.

Bild: Keystone

Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin
Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin. Offizielles Bankett auf Schloss Windsor am 8. Juli 2025: Prinzessin Anne und ihr Ehemann Tim Lawrence. Anlässlich des 75. Geburtstags der einzigen Tochter von Elizabeth II. veröffentlichte der Palast auf seinem offiziellen Instagram-Account ein Foto der Prinzessin in diesem Outfit.

Offizielles Bankett auf Schloss Windsor am 8. Juli 2025: Prinzessin Anne und ihr Ehemann Tim Lawrence. Anlässlich des 75. Geburtstags der einzigen Tochter von Elizabeth II. veröffentlichte der Palast auf seinem offiziellen Instagram-Account ein Foto der Prinzessin in diesem Outfit.

Bild: KEYSTONE

Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin. Dezember 1997: Bonbonrosa, schlichter Schnitt … doch das Wichtigste bleibt erhalten: Das Haarvolumen thront weiterhin ganz oben.

Dezember 1997: Bonbonrosa, schlichter Schnitt … doch das Wichtigste bleibt erhalten: Das Haarvolumen thront weiterhin ganz oben.

Bild: AP

Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin. Hochzeit von Eugenie im Oktober 2018: Tannengrün, ein Fascinator vom Wind bedroht … und der ultimative Schock – ein enthülltes königliches Knie.

Hochzeit von Eugenie im Oktober 2018: Tannengrün, ein Fascinator vom Wind bedroht … und der ultimative Schock – ein enthülltes königliches Knie.

Bild: KEYSTONE

Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin. Zu Pferd mit der Königin: Ihre Majestät im schicken Kopftuch – und da ist Anne im Jane-Austen-Modus, bereit für die Jagd … oder für ein TikTok?

Zu Pferd mit der Königin: Ihre Majestät im schicken Kopftuch – und da ist Anne im Jane-Austen-Modus, bereit für die Jagd … oder für ein TikTok?

Bild: KEYSTONE

Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin. März 2004: Das Tartan-Muster – welch eine Originalität für eine britische Prinzessin.

März 2004: Das Tartan-Muster – welch eine Originalität für eine britische Prinzessin.

Bild: KEYSTONE

Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin. Royal Ascot im Juni 2014: Minimalismus beim Kleid, Maximalismus beim Hut: ein königliches Gleichgewicht!

Royal Ascot im Juni 2014: Minimalismus beim Kleid, Maximalismus beim Hut: ein königliches Gleichgewicht!

Bild: KEYSTONE

Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin. Unter diesem Hut ist zumindest Platz für ihre voluminöse Frisur.

Unter diesem Hut ist zumindest Platz für ihre voluminöse Frisur.

Bild: KEYSTONE

Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin. April 2011: Das extravaganteste Outfit ihrer Karriere… Dafür musste es eine Hochzeit sein – die von William und Kate, natürlich! 

April 2011: Das extravaganteste Outfit ihrer Karriere… Dafür musste es eine Hochzeit sein – die von William und Kate, natürlich! 

Bild: Keystone

Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin. BAFTA TV Awards 1999: Ein minimalistisches Outfit, aber immerhin mit Pailletten! 

BAFTA TV Awards 1999: Ein minimalistisches Outfit, aber immerhin mit Pailletten! 

Bild: IMAGO/Avalon.red

Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin. Februar 2002: Sonnenbrille auf der Mütze – steht sie kurz davor, einen Trend zu setzen? 

Februar 2002: Sonnenbrille auf der Mütze – steht sie kurz davor, einen Trend zu setzen? 

Bild: KEYSTONE

Prinzessin Anne – die bekennende Anti-Trendsetterin. 2016: «Ich verwechsel Karneval mit dem Commonwealth», obwohl es Thanksgiving ist. Auf ihrem Kopf etwa die Federn des Truthahns? Ach nee, der gehört in England an Weihnachten auf den Tisch.

2016: «Ich verwechsel Karneval mit dem Commonwealth», obwohl es Thanksgiving ist. Auf ihrem Kopf etwa die Federn des Truthahns? Ach nee, der gehört in England an Weihnachten auf den Tisch.

Bild: Keystone

Prinzessin Anne feiert am 15. August ihren 75. Geburtstag. Anlass genug, einen Blick auf ihre – sagen wir pragmatischen – Outfits zu werfen und ihren Stil zu entschlüsseln.

Marjorie Kublun

15.08.2025, 01:00

15.08.2025, 09:13

Keine Zeit? blue News fasst es für dich zusammen.

  • Am 15. August 2025 feiert Prinzessin Anne ihren 75. Geburtstag.
  • Ihre Garderobe besteht aus unzähligen Tweed-Outfits, unveränderten Silhouetten, pragmatischen Frisuren und wiederkehrenden Looks.
  • Ob ihr demonstratives Desinteresse an Mode in Wahrheit eine Strategie ist?
  • Auch wenn sie nie ein Fashion-Highlight war, erfährst du, warum sie dennoch eine Pionierin ist.
Mehr anzeigen

Wenn es um Stil geht, fällt einem Prinzessin Anne nicht als Erstes ein – ganz im Gegenteil. Altmodisch, banal, wenig glamourös … Ihre Looks lösen keine Mode-Träume aus. Mangel an Geschmack oder einfach Desinteresse? Oder steckt hinter dem Stil der einzigen Tochter von Königin Elizabeth II. in Wahrheit eine bewusste Strategie?

An ihrem 75. Geburtstag tauschte Prinzessin Anne ihre voluminöse Frisur gegen einen Dutt ein – wahrscheinlich ihr mutigster modischer Schritt seit der Einführung des Farbfernsehens. Ernster: Dieser subtile, eigentlich kaum bemerkbare Wandel illustriert perfekt den zeitlich eingefrorenen Stil der Schwester von König Charles – aber eben nicht nur das.

Unerschütterlich hat die Princess Royal alle Höhen und Tiefen überstanden – ihre Scheidung, die ihres Sohnes Peter Phillips, Dramen und Familienskandale, auch den jüngsten um ihren Bruder Andrew, sowie weltweite Umbrüche – ohne jemals den Kurs zu ändern. «Ruhig bleiben und weitermachen» könnte ihr Motto sein.

Modebegeistert ist sie offenkundig nicht, doch ihr Erscheinungsbild ist ihr trotzdem wichtig. Sie setzt auf einen klassischen, gepflegten Look – stets elegant, sehr britisch – aber niemals trendig. Auch in jungen Jahren nicht: In den 1990er-Jahren, als Lady Di sich als Stilikone etablierte und ihre Garderobe als strategisches Kommunikationsmittel nutzte. Lady Diana betrieb bereits «Wardrobe Diplomacy», um Ländern oder Anliegen Tribut zu zollen – ganz zu schweigen von ikonischen Outfits aus ihrem Privatleben, wie dem berühmten «Revenge Dress» mit nackten Schultern, das sie am Tag trug, als Prinz Charles sein Interview über Camilla ausstrahlen liess.

Jackie Kennedy als Stilvorbild. Warum Kate, Meghan oder Melania Trump auf ihren Look setzen

Jackie Kennedy als StilvorbildWarum Kate, Meghan oder Melania Trump auf ihren Look setzen

Während die «Wardrobe Diplomacy» heute zahlreiche Royals begeistert – von Prinzessin Kate über Meghan bis hin zu Letizia von Spanien, Königin Máxima oder Rania von Jordanien – sendet Prinzessin Anne eine ganz andere Botschaft: «Ich bin hier, um meinen Job zu machen», nicht damit «zwischen den Zeilen gelesen wird». Adieu also Stil und Trends! Aus Diskretionsgründen ist Mode für sie nur Bekleidung, nicht mehr. Diese Haltung bringt ihr immer wieder den Vorwurf ein, altmodisch gekleidet zu sein.

Recycelte Kleidung

Ihre Professionalität spiegelt sich in einer Garderobe wider, die aus unzähligen Tweed-Ensembles, unveränderten Silhouetten, pragmatischen Frisuren und sich wiederholenden Looks besteht. Doch auch wenn Anne nie an der Spitze der Modetrends stand, war sie durchaus eine Pionierin: Sie recycelte ihre Outfits lange bevor Prinzessin Kate für diese Praxis gefeiert wurde – und für die Kunst, bereits getragene Stücke neu in Szene zu setzen.

Und selbst zu ihrem Geburtstag ist in dem offiziellen Foto, das auf dem Instagram-Account des Königshauses veröffentlicht wurde, kein «Spass»-Teil zu sehen. Im Gegenteil: Prinzessin Anne trägt ein langes, besticktes weisses Kleid – das fast als Hochzeitskleid durchgehen könnte – und kombiniert es mit einem Bolero, diesem vertaubten Kleidungsstück. So untermauert sie ihr bewusstes Anti-Fashion-Image. Styling-technisch: ein strenger, tiefer Chignon und ein Hauch Lippenstift – treu ihrem unveränderlichen Stil.

Ein paar humorvoll kommentierte Looks von Prinzessin Anne findest du in unserer Bildergalerie oben.

Video aus dem Ressort:

Paris Haute Couture Week: «Ich gebe im Monat viel zu viel Geld für Mode aus»

Paris Haute Couture Week: «Ich gebe im Monat viel zu viel Geld für Mode aus»

Anlässlich der Haute Couture Week in Paris hat sich blue News unter die Fotograf*innen gemischt, um die Streetstyles genau unter die Lupe zu nehmen – und die Persönlichkeiten hinter den Looks kennenzulernen.

22.07.2025

Meistgelesen

So hätte die Schweiz beim Zoll-Hammer agieren sollen
Lawrow überrascht mit UdSSR-Pullover +++ «Energetisch und ehrlich»: Putin lobt Trump
Roger Federer hat freie Sicht auf den Zürichsee
Beatrice Egli strahlt – Bundesrat Jans trumpft gross auf
Diese 7 Fehler machst du auf der Autobahn

Weitere Artikel über Mode

«Donatella-Drama» hoch 70. Von Liz Hurley bis J.Lo – diese unvergesslichen Versace-Momente musst du gesehen haben

«Donatella-Drama» hoch 70Von Liz Hurley bis J.Lo – diese unvergesslichen Versace-Momente musst du gesehen haben

Designerin zeigt wildeste Kollektion des Sommers. Ginny Litscher: «Es geht immer inklusiver»

Designerin zeigt wildeste Kollektion des SommersGinny Litscher: «Es geht immer inklusiver»

Paris Haute Couture Week. «Ich gebe im Monat viel zu viel Geld für Mode aus»

Paris Haute Couture Week«Ich gebe im Monat viel zu viel Geld für Mode aus»

Enge Kleider, schwindelerregende Dekolletés. Liz Hurley ändert mit 60 Jahren ... nichts

Enge Kleider, schwindelerregende DekolletésLiz Hurley ändert mit 60 Jahren ... nichts