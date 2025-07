Prinzessin Anne setzte in den vergangenen 40 Jahren auf die Beehive-Frisur, deren voluminösen Aufbau viele Menschen an einen Bienenstock erinnert. Bild: Chris Jackson/Pool Getty via AP/dpa +

Prinzessin Anne prägte den Beehive-Haarschnitt wie kein anderes Mitglied der britischen Royals. Beim Staatsbankett zu Ehren von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erschien die 74-Jährige jetzt modisch verändert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinzessin Anne liebt Sonnenbrillen, recycelte Kleider und trug in den vergangenen 40 Jahren bei öffentlichen Terminen, ausser wenn sie mit Hut auftrat, immer eine Beehive-Frisur.

Umso grösser war die Überraschung, als sich die 74-Jährige diese Woche beim Staatsbankett für Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dessen Gattin Brigitte mit einem neuen Styling auf dem Kopf präsentierte. Mehr anzeigen

Diese Woche lud der König Charles und Königin Camilla zu Ehren von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dessen Ehefrau Brigitte zum Staatsbankett auf Schloss Windsor.

Doch viele Blicke waren an diesem Abend auf Prinzessin Anne gerichtet. Die Schwester des Königs sorgte für eine modische Überraschung: Die 74-Jährige, die zum Dinner ein weisses Spitzenkleid trug, hat sich von ihrem legendären Beehive-Haarlook getrennt.

Der Beehive galt in den 1960er Jahren als ultimative Trendfrisur. Die Hochsteckfrisur, die viele Menschen an einen Bienenkorb erinnert, trugen im 20. Jahrhundert unter anderem auch die Schauspielerin Brigitte Bardot und Sängerin Amy Winehouse.

Der Beehive verlieh dem Haar der Prinzessin Volumen

Was wohl dazu geführt haben mag, dass Prinzessin Anne sich für eine neue Frisur entschieden hat?

Für ihre lockige Haarstruktur schien der Beehive in den vergangenen 40 Jahren gerade zu ideal geeignet zu sein, weil er dem Haar der britischen Royal mehr Volumen verlieh.

Modisch verändert: Prinzessin Anne (ganz links) zeigt sich beim Staatsbankett auf Schloss Windsor mit einer neuen Frisur. Bild: IMAGO/Avalon.red

Doch nun präsentierte sich Anne auf Schloss Windsor unerwartet mit einem niedrigeren Dutt. Ihre Frisur wurde mit einer Tiara aufgehübscht.

Eine Haarsträhne war an jeder Seite ästhetisch über den Kopfschmuck gelegt und wurde am Hinterkopf in die Hochsteckfrisur eingefügt. Von der Rückseite betrachtet, war der Haarstil noch besser sichtbar.

In den vergangenen 40 Jahren trat Prinzessin Anne, die Tochter der verstorbenen Queen Elizabeth II., stets mit ihrer Bienenstock-Frisur bei öffentlichen Terminen auf.

Dies war einmal mehr und einmal etwas weniger auffällig: Denn als Royal trägt die 74-Jährige ganz oft Kopfbedeckungen.

Video aus dem Ressort