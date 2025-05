10. Geburtstag Prinzessin Charlotte Game, Set, Match: Prinzessin Charlotte am Wimbledon Tennisturnier mit ihrer Mutter Prinzessin Kate im Juli 2024. Bild: IMAGO/Photo News Offizielles erstes Foto: Baby-Charlotte bei ihrer Geburt am 2. Mai 2015 im Londoner Spital St. Mary. Bild: KEYSTONE Prinzessin Kate und Prinz William bringen Baby Charlotte am 2. Mai heim. Bild: KEYSTONE Close-up der kleinen Prinzessin beim Verlassen des Spitals mit ihren Eltern. Bild: KEYSTONE Geschwisterliebe: Prinz George freut sich auf Baby Charlotte. Das Bild wurde am 6. Juni 2015 veröffentlicht. Bild: KEYSTONE Say Cheese: Die versammelte englische Royalfamilie 2015 mit Baby Charlotte. Bild: KEYSTONE Am 5. Juli wird die kleine Adelige in der St. Mary Magdalene Kirche im englischen Sandringham getauft. Bild: KEYSTONE Offizielles Palastfoto: Prinzessin Kate hat dieses Foto von ihrer Tochter am 29. November 2015 veröffentlicht. Bild: KEYSTONE Dreierbande: Am 27. April 2018 wurde bekannt, dass Prinzessin Charlottes Bruder Louis heissen wird. Er ist am 23. April 2018 geboren. Bild: KEYSTONE Prinz George und Prinzessin Charlotte an der Hochzeit von Prinzessin Eugenie im Oktober 2018 in der Nähe von London. Bild: KEYSTONE Blumenmeitli: Prinzessin Charlotte an Eugenies Hochzeit. Bild: KEYSTONE 10. Geburtstag Prinzessin Charlotte Game, Set, Match: Prinzessin Charlotte am Wimbledon Tennisturnier mit ihrer Mutter Prinzessin Kate im Juli 2024. Bild: IMAGO/Photo News Offizielles erstes Foto: Baby-Charlotte bei ihrer Geburt am 2. Mai 2015 im Londoner Spital St. Mary. Bild: KEYSTONE Prinzessin Kate und Prinz William bringen Baby Charlotte am 2. Mai heim. Bild: KEYSTONE Close-up der kleinen Prinzessin beim Verlassen des Spitals mit ihren Eltern. Bild: KEYSTONE Geschwisterliebe: Prinz George freut sich auf Baby Charlotte. Das Bild wurde am 6. Juni 2015 veröffentlicht. Bild: KEYSTONE Say Cheese: Die versammelte englische Royalfamilie 2015 mit Baby Charlotte. Bild: KEYSTONE Am 5. Juli wird die kleine Adelige in der St. Mary Magdalene Kirche im englischen Sandringham getauft. Bild: KEYSTONE Offizielles Palastfoto: Prinzessin Kate hat dieses Foto von ihrer Tochter am 29. November 2015 veröffentlicht. Bild: KEYSTONE Dreierbande: Am 27. April 2018 wurde bekannt, dass Prinzessin Charlottes Bruder Louis heissen wird. Er ist am 23. April 2018 geboren. Bild: KEYSTONE Prinz George und Prinzessin Charlotte an der Hochzeit von Prinzessin Eugenie im Oktober 2018 in der Nähe von London. Bild: KEYSTONE Blumenmeitli: Prinzessin Charlotte an Eugenies Hochzeit. Bild: KEYSTONE

Zum zehnten Geburtstag von Prinzessin Charlotte gibt ihre ehemalige Nanny Einblicke in das Leben der Tochter von Prinz William und Prinzessin Kate. Der Familienalltag der englischen Royals sei «wunderbar normal».

Prinzessin Charlotte Elizabeth Diana von Wales, die dritte in der britischen Thronfolge, feiert ihren zehnten Geburtstag.

Keine 10 Jahre alt – und schon hat die Little Princess Bewunderer in ihrem Umfeld, das berichtet ihre ehemalige Nanny, schreibt «brisant.de». Der Grund? Prinzessin Charlotte hat einen starken Charakter.

Prinzessin Charlotte wird oft als selbstbewusst und cool beschrieben. Sie hat ihre Brüder stets im Blick und sieht in ihrer Mutter Kate ein Vorbild.

Prinz William und Prinzessin Kate legen grossen Wert auf die Erziehung ihrer Kinder und erhalten dabei Unterstützung von Kates Eltern, Carole und Michael Middleton. Wenn die royalen Pflichten rufen, steht im Adelaide Cottage in Windsor ein Kindermädchen bereit. Die Royalfamilie hat jedoch keine Hausangestellten. Caroline Redgrave, die fünf Jahre lang als Nanny für die Familie arbeitete, beschreibt den Alltag der Kinder als «wunderbar normal».

Redgrave erinnert sich besonders an das abendliche Ritual: ein warmes Bad, eine Geschichte und keine Bildschirmzeit. «Es war immer gleich, egal was am Tag passiert war», erzählt sie. «Es gab Kuscheleinheiten, Bücher und manchmal ein Kichern. Es war warm und liebevoll.»

Charlotte wird oft mit ihrer Mutter verglichen und zeigt bereits grosses Interesse an Mode. Der sogenannte «Charlotte»-Effekt führt dazu, dass ihre Kleidung schnell ausverkauft ist. Laut «US Weekly» könnte sie der britischen Wirtschaft im Laufe ihres Lebens Milliarden einbringen.

Charlottes Hautpflege ist einfach und natürlich, ohne Duftstoffe. Caroline Redgrave berichtet, dass Charlotte gerne liest und sportlich aktiv ist. Ihre Lieblingssportarten sind Rugby, Tennis, Turnen, Ballett, Bogenschiessen und Fussball.

Prinzessin Charlotte liebt Taylor Swift und Bücher

Seit ihrem ersten öffentlichen Auftritt hat Charlotte die Öffentlichkeit verzaubert. Sie hat sich von einem Baby zu einem selbstbewussten Mädchen entwickelt, das Taylor Swift, Sport und Bücher liebt. Sie ist bekannt dafür, ihre jüngeren Geschwister bei öffentlichen Auftritten im Griff zu haben.

Anlässlich ihres Geburtstags sprach «US Weekly» mit der Royal-Expertin Amanda Matta, die Charlotte eine grosse Zukunft voraussagt. Beim Wimbledon-Finale im letzten Jahr zeigte sie bereits ihre Souveränität im Rampenlicht.

Geburtstagsfeier im Kensington Palace

Auch Taylor Swifts Freund Travis Kelce lobte Charlotte nach einem Treffen bei einem Konzert. Er beschrieb sie als «Superstar» und lobte Prinz Williams Erziehungsmethoden.

Prinzessin Charlotte ist eine gute Schülerin und zeigt Interesse an Sprachen, insbesondere Spanisch. Die Schule hat für die Familie Wales hohe Priorität, und alle drei Kinder besuchen die Lambrook School in Ascot. Kate ist bekannt dafür, an Schulveranstaltungen teilzunehmen und mit anderen Eltern in Kontakt zu stehen.

Für Charlottes zehnten Geburtstag ist eine Feier im Kensington Palace geplant, auch wenn der Palast sich dazu noch nicht geäussert hat.

