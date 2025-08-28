Zeitkapsel von Prinzessin Diana geöffnet – der Inhalt überrascht

Prinzessin Diana starb 1997 mit nur 36 Jahren in Paris bei einem Autounfall. John Stillwell/epa/PA/dpa

Eine von Prinzessin Diana 1991 für ein Londoner Kinderspital vergrabene Zeitkapsel wurde unerwartet geöffnet. Der Inhalt gibt Einblicke in die Vergangenheit.

Im Jahr 1991 vergrub Prinzessin Diana eine Zeitkapsel im «Great Ormond Street Hospital» in London.

Ursprünglich sollte diese erst in ferner Zukunft geöffnet werden, doch nun wurde sie vorzeitig ans Licht gebracht. Der Grund für die unerwartete Bergung ist der Bau eines neuen Kinderkrebszentrums an der Stelle, wo die Kapsel ruhte.

Der Inhalt der Kapsel, die anlässlich der Grundsteinlegung für einen neuen Spitalflügel versiegelt wurde, umfasst eine CD von Kylie Minogue, einen Taschenrechner und einen Reisepass aus den 90er Jahren, berichtet «bbc».

Diese Gegenstände wurden von zwei Kindern ausgewählt, die einen Wettbewerb gewonnen hatten, wobei Prinzessin Diana ihnen bei der Auswahl half. Weitere Objekte in der Kapsel sind ein Taschenfernseher, eine Tageszeitung, britische Münzen, Baumsamen und ein Foto der Prinzessin.

Die Öffnung der Kapsel wurde von Mitarbeitern des Spitals begleitet, die entweder im Jahr 1991 geboren wurden oder damals bereits dort arbeiteten. Prinzessin Diana, die 1997 bei einem Autounfall in Paris verstarb, hatte eine enge Verbindung zu der Klinik. Sie wurde 1989 zur Präsidentin des Krankenhauses ernannt und besuchte es regelmässig.

Die erste Zeitkapsel versteckte Prinzessin Alexandra 1872

Die Tradition der Zeitkapseln hat eine lange Geschichte im «Great Ormond Street Hospital».

1872 legte Prinzessin Alexandra, damalige Prinzessin von Wales, den Grundstein für ein Klinikgebäude – und hinterliess eine bis heute unentdeckte Zeitkapsel.

