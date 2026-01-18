  1. Privatkunden
Epstein-Skandal hat Folgen Prinzessin Eugenie bricht jetzt endgültig mit Vater Andrew

Dominik Müller

18.1.2026

Hat mit der Rolle ihres Vaters im Epstein-Fall zu kämpfen: Prinzessin Eugenie.
Hat mit der Rolle ihres Vaters im Epstein-Fall zu kämpfen: Prinzessin Eugenie.
Imago

Prinzessin Eugenie soll sich endgültig von ihrem Vater Andrew losgesagt haben. Die immer neuen Details im Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal seien für sie offenbar nicht mehr tragbar gewesen.

Redaktion blue News

18.01.2026, 14:47

18.01.2026, 14:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Prinzessin Eugenie hat laut Medienberichten den Kontakt zu ihrem Vater Andrew komplett abgebrochen.
  • Der endgültige Bruch soll sich bereits um Weihnachten abgezeichnet haben und wurde durch Andrews mangelnde Entschuldigung gegenüber den Epstein-Opfern verstärkt.
  • Während Eugenie sich klar distanziert, versucht ihre Schwester Beatrice weiterhin vorsichtigen Kontakt zu halten.
Mehr anzeigen

Die Affäre um Andrew zieht weiter Kreise – nun offenbar auch innerhalb der eigenen Familie. Nachdem König Charles III. seinem Bruder bereits sämtliche royalen Ehren aberkannt hat, wendet sich laut britischen Medienberichten auch Andrews jüngste Tochter Eugenie von ihm ab.

Wie die «Mail on Sunday» berichtet, hat die 35-Jährige den Kontakt zu ihrem Vater vollständig eingestellt. Andrews Verstrickung in den Epstein-Skandal habe das Verhältnis über Jahre belastet, bis es schliesslich zum endgültigen Bruch gekommen sei.

Eine nahestehende Quelle erklärte der Zeitung: «Es gibt überhaupt keinen Austausch mehr.» Bereits rund um die Weihnachtszeit habe sich abgezeichnet, dass Eugenie ihren Vater meiden wolle. Inzwischen soll sie jegliche Kommunikation beendet haben.

FBI bekam Tipp. Jeffrey Epstein soll ein «Prinz-Andrew-Geheimfach» gehabt haben

FBI bekam TippJeffrey Epstein soll ein «Prinz-Andrew-Geheimfach» gehabt haben

Andrews Haltung soll Tochter besonders empört haben

Vor allem ein Punkt soll für Eugenie entscheidend gewesen sein: die fehlende Einsicht ihres Vaters. Dass der 65-Jährige sich bis heute nicht öffentlich bei den Opfern entschuldigt habe, sei für sie nicht nachvollziehbar gewesen. Insider zufolge habe sie diese Haltung offen kritisiert.

Zusätzliche Spannungen bringt offenbar auch die Situation rund um ihre Mutter Sarah Ferguson. Auch sie geriet im Zusammenhang mit Epstein in die Kritik und musste zuletzt ihren Herzoginnentitel abgeben.

Ex-Prinz nicht eingeladen. Royal-Gottesdienst mit Töchtern von Andrew

Ex-Prinz nicht eingeladenRoyal-Gottesdienst mit Töchtern von Andrew

Kurzzeitig standen auch Prinzessin Beatrice und Eugenie selbst im Fokus der öffentlichen Kritik. Während Eugenie nun offenbar einen klaren Schnitt gemacht hat, geht ihre ältere Schwester Beatrice einen anderen Weg. Laut dem Bericht versucht sie, den Kontakt zu ihrem Vater nicht völlig abbrechen zu lassen – gleichzeitig aber ihren eigenen Ruf innerhalb der Königsfamilie zu schützen.

Für Andrew selbst soll die Entfremdung von Eugenie besonders schmerzhaft sein. Freunde beschreiben ihn als «zutiefst getroffen». Der Bruch mit seiner Tochter gilt als weiterer Tiefpunkt für den einstigen Prinzen, der in den vergangenen Jahren bereits seine öffentliche Rolle, sämtliche militärischen Ränge, königliche Titel und Schirmherrschaften verloren hat.

