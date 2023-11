Prinzessin Eugenie (l.) mit ihrer Schwester Prinzessin Beatrice bei der Mahnwache für Königin Elizabeth II. am 17. September 2022 in London. Bild: Keystone/EPA/Jessica Taylor/UK Parliament

Die britische Prinzessin Eugenie hat nach eigenen Angaben in der Vergangenheit unter negativen Kommentaren über ihr Aussehen gelitten.

Die britische Prinzessin Eugenie hat nach eigenen Angaben in der Vergangenheit unter negativen Kommentaren über ihr Aussehen gelitten.

Das habe «definitiv ein paar Probleme» verursacht, sagte die Prinzesssin.

Eugenie lebt inzwischen mit ihrem Mann Jack Brooksbank und den beiden Söhnen August und Ernest in Portugal. Mehr anzeigen

Das habe «definitiv ein paar Probleme» verursacht, sagte Prinzessin Eugenie in einer am Mittwoch veröffentlichten Folge des Podcasts «Table Manners». Sie habe sich darauf fokussiert, ein bestimmtes Aussehen zu haben, sagte die 33-jährige Enkelin der im vergangenen Jahr gestorbenen Queen Elizabeth II.

Eugenie lebt inzwischen mit ihrem Mann Jack Brooksbank (37) und den beiden Söhnen August (2) und Ernest, der im Mai auf die Welt gekommen ist, in Portugal. Sie geniesse es, dort einfach in ihren Trainingsklamotten und mit hochgebundenen Haaren in den Supermarkt gehen zu können, weil es «keinen interessiert», sagte die jüngere Tochter von König Charles' Bruder Prinz Andrew.

dpa