Königin Rania von Jordanien verkündet auf Instagram die Geburt von Prinzessin Imans erstem Kind. Eine Reihe von Bilden aus dem Spital zeigen die frischgebackenen Eltern und überglücklichen Grosseltern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Prinzessin Iman von Jordanien und ihr Ehemann Jameel Alexander Thermiotis sind Eltern einer Tochter namens Amina geworden, wie Königin Rania auf Instagram bekanntgab.

Für das jordanische Königspaar ist es bereits das zweite Enkelkind.

Im Instagram-Beitrag der Königin sind die glücklichen Eltern sowie König Abdullah II. und seine Frau im Spital mit dem Baby zu sehen. Mehr anzeigen

Freudige Nachrichten aus dem jordanischen Königshaus: Prinzessin Iman (28) und ihr Ehemann Jameel Alexander Thermiotis sind zum ersten Mal Eltern geworden. Dies teilte Königin Rania (54) in einem Instagram-Post mit einer Reihe von Bildern aus dem Spital mit.

Darunter schreibt die Königin: «Meine liebe Iman ist jetzt Mutter.» Die Familie sei «dankbar» und «überglücklich». Auch den Namen gibt die nun zwiefache Grossmutter bekannt: Amina heisst der «neueste Segen» von Jordaniens Königsfamilie. «Herzlichen Glückwunsch Jameel und Iman – möge Gott euch und euer kleines Mädchen segnen», so Königin Rania.

Zweites Enkelkind für das jordanische Königspaar

Erst Ende Januar war es ebenfalls die Mutter von Prinzessin Iman, die die Baby-News bekanntgab. So teilte sie ein Foto eines Sonnenuntergangs auf Instagram, auf dem die schwangere Prinzessin mit deutlich sichtbarem Babybauch zu erkennen – oder besser gesagt erahnen – ist. Das Gesicht liegt im Schatten. Darunter setzte Königin Rania die Worte: «Zwei sind ein Paar, drei sind ein Segen.»

Für das Königspaar, das selbst vier Kinder hat, ist es das zweite Enkelkind. Bereits im August begrüssten Kronprinz Hussein von Jordanien (30) und Prinzessin Rajwa (30) ihre erste Tochter.

Familienfreude im Spital

Im neuen Instagram-Beitrag von Königin Rania ist Baby Amina nicht nur mit Mama und Papa zu sehen, sondern auch mit ihren Grosseltern: Neben den stolzen Eltern posieren auch Rania und König Abdullah II. (63) mit ihrer Enkelin. Die Freude über das neue Familienmitglied ist den Grosseltern deutlich anzusehen.

Während der König im klassischen Anzug erscheint, trägt seine Frau einen dunkelblauen Zweiteiler, der an OP-Kleidung erinnert. Auch Papa Jameel ist so gekleidet, was darauf hindeutet, dass die beiden wohl bei der Geburt der kleinen Amina anwesend waren.

