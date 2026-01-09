  1. Privatkunden
«Dankbar, am Leben zu sein» Prinzessin Kate bricht Tradition mit Geburtstagsvideo

Carlotta Henggeler

9.1.2026

An ihrem 44. Geburtstag verzichtet Prinzessin Kate auf das traditionelle Porträt – und veröffentlicht stattdessen ein leises, eindrückliches Video über ihre Genesung und die Kraft der Natur.

Carlotta Henggeler

09.01.2026, 18:29

09.01.2026, 18:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Prinzessin Kate veröffentlicht zu ihrem 44. Geburtstag ein persönliches Video statt eines offiziellen Porträts und spricht darin über ihre Krebsgenesung.
  • In dem Clip betont sie die heilende Kraft der Natur, die ihr in dieser schweren Zeit Ruhe und Zuversicht geschenkt habe.
  • Mit dem Video «Winter» beendet sie ihre Jahreszeiten-Reihe «Mother Nature» und durchbricht bewusst eine Tradition der britischen Königsfamilie.
Mehr anzeigen

Prinzessin Kate meldet sich an ihrem 44. Geburtstag mit ungewohnten Tönen. Statt eines neuen Porträts teilt sie auf Instagram ein persönliches Video, in dem sie über ihre Genesung nach der Krebserkrankung spricht.

Darin erzählt die Frau von Thronfolger William, wie ihr die Natur in dieser schweren Zeit Kraft gegeben hat – und bricht damit bewusst mit einer langjährigen Geburtstagstradition.

Insiderin erklärt. Darum ist Prinzessin Kate so wichtig für das britische Königshaus

Insiderin erklärtDarum ist Prinzessin Kate so wichtig für das britische Königshaus

Der knapp zweiminütige Film mit dem Titel «Winter» bildet den Abschluss der Jahreszeiten-Reihe «Mother Nature». Kate beschreibt das Projekt als zutiefst persönliche Reflexion darüber, wie ihr die Natur während der Krankheit beim Heilen geholfen habe.

Kate Sie spricht über Dankbarkeit und innere Ruhe

Der «Winter»-Beitrag zeigt die Prinzessin bei einem frühmorgendlichen Spaziergang, meist von hinten oder aus der Distanz gefilmt.

Laut der britischen Zeitung «Daily Mail» entstanden die Aufnahmen in Berkshire, nahe dem Wohnsitz der Familie in Windsor. Ergänzt werden sie durch winterliche Landschaftsbilder aus verschiedenen Regionen Grossbritanniens – mit gefrorenen Feldern und Flüssen.

Kates Stimme ist nur aus dem Off zu hören, begleitet von zurückhaltender Musik.

Sie spricht über Dankbarkeit und innere Ruhe: Die Natur helfe, Ängste loszulassen, Frieden mit den eigenen Tränen zu schliessen und neu zu entdecken, was es bedeute, am Leben zu sein.

