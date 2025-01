Dankeschön nach Krebsbehandlung: Kate besucht Krankenhaus Grossbritanniens künftige Königin zeigt sich dankbar: Prinzessin Kate besucht nach ihrer Chemotherapie das Krankenhaus, in dem sie selbst behandelt wurde. 14.01.2025

Grossbritanniens künftige Königin besucht nach ihrer Krebsbehandlung ein Londoner Krankenhaus – und meldet sich danach auch zu ihrer eigenen Krankheitsgeschichte zu Wort.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die britische Prinzessin Kate macht nach eigenen Angaben Fortschritte im Kampf gegen ihre Krebserkrankung.

«Es ist eine Erleichterung, jetzt in Remission zu sein und ich konzentriere mich weiterhin auf meine Genesung», erklärte sie am Dienstag im Onlinedienst Instagram.

Am Dienstag besuchte sie ein Londoner Krankenhaus, in dem sie auch selbst behandelt worden war. Mehr anzeigen

Prinzessin Kate (43) ist nach ihrer Krebsbehandlung nach eigenen Angaben auf gutem Weg. «Es ist eine Erleichterung, nun in Remission zu sein und ich konzentriere mich weiterhin auf meine Erholung», teilte die Frau von Thronfolger Prinz William (42) auf Instagram mit.

Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge verwendete Kate damit erstmals das Wort «Remission». Der britischen Organisation Cancer Research UK zufolge wäre eine vollständige Remission gegeben, wenn nach einer Behandlung keine Anzeichen von Krebs mehr nachgewiesen werden können.

Nach Behandlung: Kate besucht Klinik

Kate hatte nach einer Krebsdiagnose eine Chemotherapie bekommen und im September in einem Video mitgeteilt, sie habe die Behandlung abgeschlossen. Damals sagte sie, ihr Fokus liege nun darauf, krebsfrei zu bleiben.

Am Dienstag besuchte sie ein Londoner Krankenhaus, in dem sie auch selbst behandelt worden war. Wie jeder wisse, der selbst eine Krebsdiagnose bekommen habe, brauche es Zeit, um sich an eine neue Normalität anzupassen, teilte Kate danach mit. Sie freue sich aber auf das Jahr. Sie bedankte sich für die Unterstützung und unterschrieb die Nachricht mit «C» für Catherine.

Zeichen der Dankbarkeit

Für Kate war es der erste Soloauftritt im neuen Jahr. Sie habe mit ihrem Besuch nicht nur dem «unglaublichen Team» danken wollen, teilte ein Palastsprecher nach Angaben der Nachrichtenagentur PA mit. Sie habe auch darauf hinweisen wollen, wie herausragend die Behandlung gewesen sei.

Zu einem Patienten, der Chemotherapie bekommt, sagte sie nach Angaben von PA: «Es ist wirklich schwer.» Jeder habe ihr geraten, positiv zu denken, das mache einen grossen Unterschied.

Am Ende ihres Besuchs habe sie eine Frau umarmt und emotional gewirkt, als sie über Patienten gesprochen habe, meldete PA. «Ich wünschte, ich könnte mehr tun, um zu helfen», sagte Kate demnach. Sie übernimmt auch die Co-Schirmherrschaft des Royal Marsden NHS Foundation Trust - eine Rolle, die ihr Mann William bereits seit Längerem innehat.

