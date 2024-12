Prinzessin Kate sieht endlich «Licht am Ende des Tunnels»

Prinzessin Kate beendet Chemotherapie Prinzessin Kate hat in einer Videobotschaft auf Social Media ein Gesundheitsupdate gegeben. Sie zeigte sich in einer persönlichen Botschaft erleichtert. Die Chemotherapie sei abgeschlossen, der Fokus liege bei der kompletten Genesung. 10.09.2024

Die britische Königsfamilie durchlebt ein hartes Jahr. Mehrere Familienmitglieder erkrankten an Krebs. Nun gibt es endlich eine gute Nachricht: Prinzessin Kate ist wieder regelmässig öffentlich zu sehen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach einer schweren Zeit mit Krebsdiagnose und monatelanger Chemotherapie zeigt sich Prinzessin Kate seit dem Spätsommer wieder öfters in der Öffentlichkeit.

Nun liess ein Freund der Königsfamilie gegenüber dem US-amerikanischen Magazin «People» verlauten, dass die 42-Jährige nach wie vor nicht vollständig genesen sei.

«Es gibt jedoch Licht am Ende des Tunnels», so der Insider. Mehr anzeigen

Das vergangenen Jahr war ein annus horribilis für die britische Königsfamilie: Krebserkrankungen, Familienstreit und Shitstorms im Internet.

Mit Freude beobachten Royal-Fans deshalb, dass Prinzessin Kate seit einiger Zeit wieder vermehrt öffentliche Pflichten wahrnimmt.

Im Spätsommer hatte sich die 42-Jährige nach ihrer Krebsdiagnose und einer monatelangen Chemotherapie zurückgemeldet. In einem Video (siehe oben) war sie gemeinsam mit Ehemann William und ihren drei Kindern beim Herumtollen in der Natur zu sehen.

Hinter Kate liegt ein Jahr voller Ängste

Hinter Prinzessin Kate liegt ein Jahr voller Ängste und harter Kämpfe – doch langsam scheint es gesundheitlich wieder aufwärts zu gehen.

Ein namentlich nicht genannter Freund der Königsfamilie liess diese Woche im US-amerikanischen Magazin «People» verlauten, dass die Prinzessin zwar noch nicht vollständig genesen sei, aber es deutliche Anzeichen einer Besserung gebe.

«Es gibt Licht am Ende des Tunnels», so der Insider. Und weiter: «Jedes Mal, wenn wir sie sehen, sieht sie besser und besser aus.»

Vergangene Woche trat Prinzessin Kate beim «Together At Christmas»-Weihnachtskonzert in London ein weiteres Mal öffentlich auf – an ihrer Seite Prinz William und die drei gemeinsamen Kinder George, Charlotte und Louis.

Die Rückkehr von Kate wird nicht gradlinig verlaufen

Dabei offenbarte Kate, dass sie nicht wusste, was das Jahr 2024 für sie bereithalten würde. Zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr war sie auf ihre Arbeit und ihre Kinder fokussiert und freute sich auf die Feiertage, ohne zu ahnen, was noch alles auf sie zukommen würde.

Kurz danach musste sich Prinzessin Kate einer Bauchoperation unterziehen, nach der die Ärzte Krebs feststellten und in der Folge eine vorbeugende Chemotherapie empfahlen.

Kates Weg zurück in die Öffentlichkeit werde nicht gradlinig verlaufen, glaubt Robert Hardman. Der Autor von «The Making of a King: Charles III and the Modern Monarchy» warnt im Magazin «People» davor, dass die Öffentlichkeit von der Prinzessin zu schnelle Fortschritte erwarten würde:

«Wir sollen nicht davon ausgehen, dass dieses Kapitel vorbei ist und alles wieder normal wird, denn so funktioniert Krebs nicht.»

