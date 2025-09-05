  1. Privatkunden
Diskussion im Netz entfacht Prinzessin Kate überrascht mit neuer Haarfarbe

Sven Ziegler

5.9.2025

Kate ist jetzt blond. 
Kate ist jetzt blond. 
KEYSTONE

Erster Termin nach der Sommerpause, neuer Look: Prinzessin Kate zeigte sich in London mit deutlich aufgehellter, fast blonder Mähne – und löste damit rege Diskussionen in sozialen Netzwerken aus.

DPA

05.09.2025, 10:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei einem Besuch im Natural History Museum präsentierte Kate eine deutlich hellere «bronde» Haarfarbe
  • Outfit: brauner Blazer, dunkle Hose, weisses Hemd – dazu ungewohnt flache Wildleder-Ballerinas
  • Online wird über eine Perücke spekuliert; laut «People» verlor Kate während der Chemotherapie ihre Haare nicht
Mehr anzeigen

Nach der Sommerpause ist Prinzessin Kate (43) mit einem neuen Look zurück auf der Bühne der Royals. Beim Besuch der neu gestalteten Gärten des Natural History Museum, dessen Schirmherrin sie seit 2013 ist, präsentierte sie eine deutlich aufgehellte, nahezu blonde Haarfarbe. Bereits im August hatten Paparazzi-Bilder Spekulationen ausgelöst, nun liefern offizielle Fotos klare Eindrücke.

Zum helleren Haar kombinierte Kate einen braunen Blazer, dunkle Hosen und ein weisses Hemd. Statt High Heels trug sie flache Wildleder-Ballerinas – ebenfalls eine Abweichung vom gewohnten Auftrittsbild. In britischen Medien wurde die neue Nuance als «bronde» – ein Mix aus blond und brünett – beschrieben.

Diskussion im Netz entfacht

In sozialen Netzwerken entspann sich rasch eine Debatte, ob es sich um eine Farbveränderung oder um Haarteile/Perücke handeln könnte. Hinweise aus früheren Berichten: Laut «People» verlor Kate während ihrer Chemotherapie keine Haare; eine Patientin des Royal Marsden Hospital hatte demnach berichtet, die Prinzessin habe keine Cold-Cap (Kühlhaube gegen Haarausfall) benötigt.

Ob hinter dem frischen Farbton ihr langjähriger Stylist Richard Ward oder Hof-Stylistin Amanda Cook steckt, blieb offen.

Beim Termin in South Kensington trafen Kate und Prinz William Kinder und Jugendliche, die an den Lernprogrammen des Museums teilnehmen, die eine engere Verbindung zur Natur fördern sollen.

Auf abgelegener Insel: Kate und William feiern Hochzeitstag

Auf abgelegener Insel: Kate und William feiern Hochzeitstag

Royaler Hochzeitstag auf abgelegener Insel: Prinz William und seine Frau Prinzessin Kate sind nun 14 Jahre lang verheiratet. Doch Grossbritanniens Thronfolger-Paar nutzt die Abgeschiedenheit nicht, um zu feiern sondern hat jede Menge offizielle Verpflichtungen. Eine zweitägige Tour führt William und Kate nach Schottland. Auf der Insel Mull absolvieren sie mehrere Termine.

02.05.2025

