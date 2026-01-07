  1. Privatkunden
Emotionales Interview Prinzessin Märtha Louise weint wegen ihres Ex-Mannes im Fernsehen

Bruno Bötschi

7.1.2026

Märtha Louise, Prinzessin von Norwegen, und ihr Mann Durek Verrett während dem emotinalen Interview mit dem dänischen Sender TV2.
Märtha Louise, Prinzessin von Norwegen, und ihr Mann Durek Verrett während dem emotinalen Interview mit dem dänischen Sender TV2.
Bild: Screenshof TV2

Märtha Louise, Prinzessin von Norwegen, und ihr Mann, der Schamane Durek Verrett, gaben dem dänischen TV-Sender TV2 ein emotionales Interview – unter zwei strengen Bedingungen.

Bruno Bötschi

07.01.2026, 06:50

07.01.2026, 07:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Märtha Louise und ihr Mann Durek Verrett gaben dem dänischen  Sender TV2 ein Interview.
  • Vor Beginn des Gespräches machte das Paar deutlich, dass zwei aktuelle Themen nicht angesprochen werden dürfen.
  • Emotional wurde der TV-Talk, als Ari Behn zum Thema wurde. Der erste Ehemann der norwegischen Prinzessin nahm sich an Weihnachten 2019 das Leben.
Mehr anzeigen

Den beiden Moderatoren der dänischen Fernsehshow «Abdel & Bøhm» ist ein Coup gelungen: Sie konnten Märtha Louise, Prinzessin von Norwegen, und ihren Mann Durek Verrett zu einem TV-Interview begrüssen.

Zu Beginn des Gespräches auf dem Sender TV2 machte das Paar klar, dass zwei aktuelle Themen nicht besprochen werden dürfen.

Die 54-jährige Tochter von König Harald und dessen Frau Sonja von Norwegen wollte sich unter anderem weder zur gesundheitlichen Situation ihrer Schwägerin, Kronprinzessin Mette-Marit, noch zu dem anstehenden Gerichtsverfahren gegen deren ältesten Sohn Marius Borg Høiby äussern.

Märtha Louise: «Weihnachten ist eine schwere Zeit für uns»

Besonders emotional wurde das Gespräch, als Ari Behn zum Thema wurde. Der norwegische Schriftsteller war von 2002 bis 2016 mit Märtha Louise verheiratet. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor.

Thronfolger Haakon spricht Machtwort. TV-Doku über norwegische Prinzessin und Schamanen sorgt für Wirbel

Thronfolger Haakon spricht MachtwortTV-Doku über norwegische Prinzessin und Schamanen sorgt für Wirbel

An Weihnachten 2019 nahm sich Behn im Alter von 47 Jahren das Leben. Der Künstler litt jahrelang an Depressionen. Für seine Kinder, aber auch für seine Ex-Frau haben die Festtage seither eine besondere Bedeutung.

«Weihnachten ist immer eine schwere Zeit für uns. Die Kinder sagen nun, der Adventskalender von 1 bis 24 sei der Countdown zu seinem Todestag», sagte Märtha Louise mit tränenerstickter Stimme.

Verrett: «Ich bin seelensexuell»

Im Verlaufe des TV-Gespräches äusserte sich Durek Verrett, der als Schamane tätig ist, zudem zum Vorwurf, er habe im Rahmen einer Sitzung einen Mann sexuell missbraucht.

«Was mich am meisten ärgert …». Prinzessin Mette-Marit bricht ihr Schweigen über Sohn Marius

«Was mich am meisten ärgert …»Prinzessin Mette-Marit bricht ihr Schweigen über Sohn Marius

Die beiden Moderatoren Abdel Aziz Mahmoud und Nicklas Bøhm fragten ihn direkt: «Schamane Durek, haben Sie jemanden vergewaltigt oder waren Sie je sexuell übergriffig?»

Der 51-Jährige wies die Anschuldigungen vehement zurück, während seine Frau sichtlich mit den Tränen kämpfte: «Nein, ich habe nie jemanden vergewaltigt.»

Später sprach Durek Verrett auch noch über seine sexuellen Vorlieben. «Ich bin seelensexuell, einige nennen das bisexuell. Ich kann hier kein Label verwenden», so Verrett.

