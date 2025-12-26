Prinzessin Mette-Marit bricht ihr Schweigen über Sohn Marius

Mette-Marit und Kronprinz Haakon haben in einem TV-Interview erstmals zusammen Stellung genommen zum bevorstehenden Prozess von Marius Borg Høiby, dem ältesten Sohn von Mette-Marit aus einer vorherigen Beziehung. Die Situation sei schwer zu ertragen. (Archivbild) Jens Kalaene/dpa

In einer neuen TV-Dokumentation äussert sich Kronprinzessin Mette-Marit erstmals zu den schweren Vorwürfen gegen ihren Sohn Marius – und findet klare Worte gegenüber der öffentlichen Kritik.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Marius Borg Høiby, der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, steht ab Februar 2026 wegen 32 Anklagepunkten – darunter mehrfacher Verdacht auf Vergewaltigung – vor Gericht.

In einer neuen norwegischen TV-Dokumentation äussert sich Mette-Marit erstmals öffentlich und betont, wie belastend die Situation sei, verteidigt aber das Vorgehen der Familie und weist Kritik am Umgang mit den Vorwürfen zurück.

Die Familie habe professionelle Hilfe gesucht und entschieden, sich erst nach Abschluss des Gerichtsverfahrens umfassender zu äussern. Ein Urteil wird Ende März 2026 erwartet. Mehr anzeigen

In rund einem Monat startet der Prozess gegen Marius Borg Høiby (28), den ältesten Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit.

Ab dem 3. Februar 2026 muss er sich mit insgesamt 32 Anklagepunkten vor Gericht verantworten – darunter auch mehrfacher Verdacht auf Vergewaltigung. Bis zur richterlichen Verurteilung gilt er als unschuldig.

Prinzessin Mette-Marit und ihre Familie haben sich nach eigenen Angaben «professionelle Hilfe gesucht». In der TV-Dokumentation «Das Jahr mit der Königsfamilie» des norwegischen Rundfunks NRK äussert sich die Kronprinzessin erstmals ausführlich zu den schweren Vorwürfen. An der Seite ihres Mannes, Kronprinz Haakon (52), spricht sie darüber, wie belastend die Situation für sie als Mutter sei – und weshalb sie sich bislang nicht öffentlich dazu geäussert hat.

Prinzessin Mette-Marit findet in der Dokumentation überraschend deutliche Worte. Besonders die öffentliche Kritik am Umgang der Familie mit den Vorwürfen gegen ihren Sohn habe sie verletzt. «Was mich am meisten ärgert, ist die Kritik an unserem Umgang mit der Situation als Eltern», sagt die Kronprinzessin. Der Vorwurf, man habe die Lage nicht ernst genommen, sei für sie schwer nachvollziehbar.

Dem widerspricht Mette-Marit klar. Man habe den Ernst der Lage sehr wohl erkannt und entsprechend gehandelt. Gemeinsam habe die Familie ihr Bestes getan und professionelle Hilfe in Anspruch genommen.

Die schweren Anschuldigungen gegen das eigene Kind seien für Eltern kaum zu bewältigen. Damit gingen unweigerlich viele Selbstzweifel und Selbstvorwürfe einher, erklärt die Kronprinzessin. Gleichzeitig betont sie: «Ich finde es schwierig, für Dinge verantwortlich gemacht zu werden, die ich nicht getan habe.»

Das Urteil im Fall Høiby wird Ende März 2026 wohl gefällt

Die Vorwürfe gegen Marius Borg Høiby stehen seit rund einem Jahr im Raum. Dazu zählen unter anderem der Verdacht auf Vergewaltigung sowie Anschuldigungen wegen Körperverletzung und häuslicher Gewalt. Dass sie sich erst jetzt öffentlich äussert, begründet Mette-Marit mit dem laufenden Verfahren. Die Familie sei stets der Ansicht gewesen, dass der Fall vor Gericht geklärt werden müsse.

Nach Abschluss des Prozesses wolle man sich ausführlicher dazu äussern. Der Prozess soll rund sieben Wochen dauern, ein Urteil wird Ende März 2026 erwartet.

