Lob vom Einsatzleiter Prinzessin Victoria fliegt im Kampfjet mit 

Carlotta Henggeler

13.12.2025

Im Rahmen ihrer Offiziersausbildung beim Militär flog Prinzessin Victoria von Schweden im Kampfflugzeug des Typs Jas 39 Gripen mit. Vom Einsatzleiter gab es Lob für den schwedischen Royal. 

Carlotta Henggeler

13.12.2025, 13:41

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Kronprinzessin Victoria von Schweden absolvierte im Rahmen ihrer Offiziersausbildung einen Übungsflug im Kampfflugzeug Jas 39 Gripen.
  • Die 48-Jährige zeigte sich bei der Luftwaffe in Luleå engagiert und erhielt Lob vom Einsatzleiter für Konzentration und Interesse an der Taktik.
  • Ihre militärische Ausbildung ist Teil der Vorbereitung auf die Rolle als Staatsoberhaupt und umfasst Einsätze bei Marine, Luftwaffe und dem Heer.
Mehr anzeigen

Während Prinzessin Sofia wegen ihrer Treffen mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in der Kritik steht, präsentiert sich Kronprinzessin Victoria als taffer Royal.

Das schwedische Königshaus hat neue Bilder und Videos von der 48-Jährigen publiziert. Sie zeigen die zweifache Mutter in ihrer Offiziersausbildung beim schwedischen Militär. Ihre aktuelle Mission: Sich in die strategische und praktische Arbeit mit der Luftwaffe auseinanderzusetzen. 

Dafür stieg die Kronprinzessin während ihres Aufenthalts bei der Norrbotten-Luftflottille in Luleå gleich selbst als Beifliegerin in den Kampfflieger des Typs Jas 39 Gripen. 

Kommandeur lobt Einsatz der schwedischen Prinzessin

Die schwedischen Streitkräfte haben den Einsatz von Victoria von Schweden auf ihrer Webseite genauer beschrieben: «Nach einer Schulung in Führung, Planung und Durchführung von Luftoperationen der Luftwaffe traf die Kronprinzessin die Jagdfliegerdivision und nahm an einem Übungsflug teil.»

Eine Vierergruppe hat Luftkämpfe ausgefochten und zwei Brücken gegen zwei feindliche Flugzeuge verteidigt.

Die 48-Jährige sei zusammen mit dem Divisionskommandeur geflogen.

Johan Lörelius, der Kampfflugschulleiter, fand lobende Worte für den Einsatz von Victoria von Schweden: «Die Kronprinzessin war sehr konzentriert und beeindruckt von der Taktik, der Zusammenarbeit und den Fähigkeiten des Kampfflugzeugs.»

Die Militärausbildung ist ein Teil ihrer Royal-Ausbildung

Kronprinzessin Victoria (48), älteste Tochter von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia, bereitet sich intensiv auf ihre zukünftige Rolle als Staatsoberhaupt vor. 2024 und 2025 absolvierte sie eine Offiziersausbildung an der schwedischen Verteidigungshochschule mit Schwerpunkt Marinetaktik und wurde im Frühjahr zur Leutnantin zur See befördert. Nach der Luftwaffe folgt nun noch eine Ausbildung beim Heer, die sie voraussichtlich 2026 abschliessen wird.

Militärausbildungen haben Tradition in den Königshäusern

Belgiens Thronfolgerin Prinzessin Elisabeth schloss ihre Ausbildung an der Königlichen Militärakademie in Brüssel ab. Spaniens Kronprinzessin Leonor befindet sich seit 2023 in einer dreijährigen militärischen Ausbildung bei allen drei Teilstreitkräften. Prinz William war bei der Royal Air Force und Royal Navy im Einsatz und diente später als Rettungspilot.

Prinz Harry diente zehn Jahre lang in der britischen Armee, darunter auch in Afghanistan – unter anderem als Apache-Kampfhelikopterpilot.

