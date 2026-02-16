Prinzessin Eugenie (links) und Prinzessin Beatrice an der Osterpredigt 2025 in London. KEYSTONE

Ex-Prinz Andrew steht wegen des Epstein-Skandals weiter im Kreuzfeuer. Doch neuere Enthüllungen betreffen auch seine Töchter: Beatrice und Eugenie werden in den Akten hunderte Male genannt. Juristische Vergehen werden ihnen nicht vorgeworfen – der öffentliche Druck steigt dennoch.

Besonders brisant sind E-Mails zwischen Sarah Ferguson und Jeffrey Epstein sowie neue Vorwürfe gegen Ex-Prinz Andrew, gegen den in Grossbritannien wegen möglicher Amtsvergehen ermittelt wird.

Trotz Distanzierungen innerhalb der Familie und Unterstützung der Ermittlungen durch König Charles bleibt der Imageschaden für die betroffenen Royals erheblich. Mehr anzeigen

Neue Veröffentlichungen des US-Justizministeriums im Fall Jeffrey Epstein bringen frische Brisanz für das britische Königshaus. In den sogenannten «Epstein-Files» werden Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) hunderte Male erwähnt.

Zwar gibt es keinerlei Hinweise auf juristisches Fehlverhalten der beiden Royals, doch die Nennungen sorgen für erneute öffentliche Diskussionen. Dokumente zeigen, dass Ferguson ihn 2009 nach seiner Haftentlassung in Miami besuchte – gemeinsam mit ihren damals 20- und 19-jährigen Töchtern. Zudem soll Epstein die Flüge bezahlt haben.

Besonders brisant sind die E-Mails zwischen Sarah Ferguson und Jeffrey Epstein. Darin zeigt sich die Herzogin ihrem langjährigen Bekannten gegenüber auffallend herzlich – selbst nach dessen Haftstrafe. Irritation löst vor allem eine Nachricht aus, in der sie in vulgärer Weise über das Liebesleben ihrer Tochter Eugenie schreibt und deren Rückkehr von einem «shagging weekend», einem «Bums-Wochenende», erwähnt.

Im Zentrum der Kritik steht jedoch weiterhin Prinz Andrew. Gegen ihn wird in Grossbritannien inzwischen wegen möglicher Amtsvergehen während seiner Zeit als Handelsbeauftragter ermittelt. Andrew bestreitet ein Fehlverhalten. König Charles hatte ihm bereits im Herbst Titel und Ehren aberkannt und signalisiert nun Unterstützung für die Ermittlungen.

Prinzessinnen trifft keine Schuld – Imageschaden da

Prinzessin Eugenie hat laut Medienberichten den Kontakt zu ihrem Vater Andrew komplett abgebrochen. Der endgültige Bruch soll sich bereits um Weihnachten abgezeichnet haben und wurde durch Andrews mangelnde Entschuldigung gegenüber den Epstein-Opfern verstärkt.

Während Eugenie sich klar distanziert, versucht ihre Schwester Beatrice weiterhin vorsichtigen Kontakt zu halten. Trotz Zurückhaltung der beiden jungen Royals im Fall Epstein: Der erlittene Imageschaden ist gross und wohl nicht zu reparieren.

König Charles hilft Ermittlern – und kehrt Andrew den Rücken

In einer weiteren überraschenden Entwicklung erklärte der Buckingham-Palast vergangene Woche, König Charles sei «bereit, zu unterstützen», sollten die britischen Behörden ihre Ermittlungen zu Mountbatten-Windsors mutmasslicher Weitergabe sensibler Informationen während seiner Zeit als britischer Handelsbeauftragter im Jahr 2010 vorantreiben.

Russell Myers, Royal-Experte und langjähriger Adelskorrespondent der britischen Zeitung «The Mirror», bezeichnete diesen Schritt als einen «einschneidenden Moment».

«Andrew Mountbatten-Windsor ist nicht nur vollständig aus der königlichen Familie verbannt worden, auch der König und Prinz William verstehen den öffentlichen Abscheu angesichts dieser anhaltenden und belastenden Vorwürfe», fasste Myers zusammen.

Der Adelsexperte fügte hinzu: «Es zeigt zudem, dass Andrew nicht länger von der Institution geschützt wird. Das vorherrschende Gefühl ist, dass er das Richtige tun und mit den Ermittlern sprechen sollte, die Jeffrey Epsteins Verbrechen untersuchen – falls er über entsprechende Informationen verfügt.»

