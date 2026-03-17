Herzergreifendes Sci-Fi-Abenteuer «Project Hail Mary»: Ryan Gosling fliegt ins All, um die Welt zu retten – mit Hilfe eines steinigen Aliens In «Project Hail Mary» ist die Sonne am Absterben und der Erde droht eine Eiszeit. Die letzte Hoffnung beruht auf einem Lehrer, der auf eine Weltraum-Mission geschickt wird und dabei unerwartete Hilfe bekommt. 16.03.2026

In «Project Hail Mary» ist die Sonne am Absterben und der Erde droht eine Eiszeit. Die letzte Hoffnung beruht auf einem Lehrer, der auf eine Weltraum-Mission geschickt wird und dabei unerwartete Hilfe bekommt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Project Hail Mary» basiert auf dem Science-Fiction-Roman von Bestseller-Autor Andy Weir, der bereits die Vorlage für «The Martian» schrieb.

In dem emotionsgeladenen Sci-Fi-Spektakel wird ein Lehrer unverhofft zum Astronauten und versucht, die Welt zusammen mit einem steinartigen Alien vor einer Eiszeit zu bewahren.

Die Hauptrolle spielt Ryan Gosling in gewohnt charmanter Manier als Sprücheklopfer, während Sandra Hüller als Leiterin einer Space-Task-Force brilliert.

«Project Hail Mary» läuft seit dem 19. März bei blue Cinema Mehr anzeigen

Ryan Gosling als Astronaut? Keineswegs eine gänzlich neue Vorstellung – wohl eher ein bewährtes Rezept. Bereits im Science-Fiction-Drama «First Man» von «La La Land»-Regisseur Damien Chazelle reiste Gosling durch den Weltraum, um als Neil Armstrong die ersten Schritte auf dem Mond zu absolvieren.

Im neuen Sci-Fi-Abenteuer «Project Hail Mary» vom Regieduo Phil Lord und Chris Miller («21 Jump Street») schlüpft Gosling erneut in einen Astronautenanzug – diesmal, um die Welt zu retten.

Vom Lehrer zum Astronauten

Er spielt den ehemaligen Molekularbiologen Dr. Grace, der mittlerweile an einer High School Naturwissenschaften unterrichtet, weil seine Forschungsansätze nie richtig Anklang gefunden haben. Dies ändert sich, als Astrophysiker feststellen, dass die Strahlung der Sonne langsam abstirbt und sämtliche umliegenden Planeten und Sterne von einer Eiszeit bedroht sind.

Eva Stratt (Sandra Hüller), die Leiterin einer speziellen Space-Task-Force, taucht an der Schule auf und rekrutiert Dr. Grace wegen dessen damaliger Forschungen für eine geheime Mission. Dr. Grace findet heraus, dass die sogenannten Astrophagen – Einzeller, die Energie absorbieren und sich so vermehren – für das Absterben der Sonne und die Abkühlung der Planeten verantwortlich sind. Ein einziger Stern bleibt unverschont von den Astrophagen und um herauszufinden, weshalb, wird Grace ins Weltall geschickt. Dort macht er eine unerwartete Begegnung und erhält Unterstützung auf seiner schier unmöglichen Mission.

Alien-Bromance statt Endzeitstimmung

«Project Hail Mary» basiert auf dem gleichnamigen Roman von Andy Weir, der bereits die Buchvorlage zu «The Martian» geschrieben hat.

Das Science-Fiction-Abenteuer zeichnet ein Schreckensszenario, erzählt seine Geschichte aber dennoch mit angenehmer Leichtigkeit und viel Humor. Bezeichnend dafür ist die Beziehung zwischen Gosling und dem steinartigen Alien, die zu einer rührenden Bromance wächst. Damit strahlt der Film auch eine hoffnungsvolle Haltung aus und trägt eine schöne Botschaft.

In unserer Video-Review oben erfahrt ihr mehr zu der ungewöhnlichen Freundschaft, zur bildgewaltigen Umsetzung des Films und zum grossartigen Auftritt von Sandra Hüller. Die deutsche Schauspielerin wurde bekannt für ihre Rollen in «Toni Erdmann», «The Zone of Interest» und «Anatomie eines Falls». Nun spielt sie ein erstes Mal in einer Hollywood-Produktion und liefert auch hier eine bemerkenswerte Darbietung ab.

«Project Hail Mary» läuft seit dem 19. März im Kino.

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