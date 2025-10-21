Nach 16 Tagen im TV-Knast sicherte sich Jimi Blue Ochsenknecht den Sieg und die 100'000 Euro. Die letzten Teilnehmer kämpften bis zum Schluss um den begehrten Titel. Ein bewegtes Finale – mit verärgerten Zuschauern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jimi Blue Ochsenknecht gewann «Promi Big Brother» 2025 und sicherte sich die Siegprämie von rund 92’000 Franken.

Technische Probleme bei der Voting-App sorgten für Verärgerung bei Zuschauern – insbesondere bei Fans des Finalisten Erik.

Das überlange Finale mit vielen Werbeblöcken löste in den sozialen Medien heftige Kritik am TV-Sender Sat.1 aus. Mehr anzeigen

Nach 16 intensiven Tagen im Promi Big Brother Haus konnte Jimi Blue Ochsenknecht den Sieg für sich verbuchen. Der Schauspieler erhielt die meisten Stimmen der Zuschauer und verliess den TV-Knast als Gewinner. Noch vor wenigen Wochen befand er sich in einem echten Gefängnis, nun triumphierte er im Fernsehen.

Die Finalisten, darunter der österreichische Influencer Erik, bekannt als «Satansbratan», der ehemalige «Bachelor» Andrej Mangold, die «K11»-Ikone Michael Naseband, der Modedesigner Harald Glööckler und die Influencerin Laura Blond, hatten es bis zum letzten Tag geschafft. Jimi Blue, der erst später ins Haus eingezogen war, musste nur 14 Tage ausharren.

Der letzte Tag war von einer Panne überschattet. Bei der Abstimmung um die Plätze vier und fünf zwischen Michael Naseband und Erik berichteten viele Zuschauer über Probleme mit der Abstimmungs-App.

Besonders für Eriks Fans aus Österreich, die nur über die App abstimmen konnten, war dies ein Nachteil. Moderatorin Marlene Lufen thematisierte die Ausfälle in der Liveshow und erklärte, dass das Ergebnis dennoch eindeutig war.

Bereits am Samstagabend, als Andrej Mangold das Haus verlassen musste, traten technische Schwierigkeiten auf. Mangold durfte daraufhin zurückkehren und belegte im Finale den sechsten Platz.

Jimi Blue Ochsenknecht: «Fuck! Vielen Dank, liebe Leute!»

Im grossen Showdown standen sich Harald Glööckler und Jimi Blue Ochsenknecht gegenüber. Letztlich konnte sich Jimi Blue durchsetzen und den Sieg erringen.

In Köln brach grosser Jubel aus, als Ochsenknecht die Show und die 100'000 Euro Siegprämie gewann. Im Studio feierten seine Mutter Natascha und seine Ex-Freundin Yeliz Koc, die Mutter seiner Tochter Snow, seinen Erfolg.

Direkt nach seinem Sieg äusserte sich Jimi Blue im Studio: «Fuck! Vielen Dank, liebe Leute! Ich habe tatsächlich einfach gewonnen. Ich bin unfassbar dankbar – ihr habt mir so viel Selbstwertgefühl wiedergegeben.»

Zuschauer*innen hässig über Finalshow

Das grosse Finale am Montagabend zog und zog sich: Von 20.15 Uhr bis 23 Uhr kämpften sich die Kandidaten durch unzählige Spiele, Werbeblöcke inklusive. Für viele Zuschauende war das zu viel des Guten.

In den sozialen Medien liessen sie ihrem Frust freien Lauf: «Gefühl seit drei Stunden Werbung. Bodenlos. Unverschämt», schrieb eine Person. Andere forderten gar, das Format solle künftig «ohne Dauer-Werbung» laufen.

Sat.1 selbst äusserte sich bislang nicht zu den Beschwerden, berichtet «T-Online.de».

