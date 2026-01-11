  1. Privatkunden
«Wer wird Millionär?» Quiz-Chef verrät den häufigsten Kandidatenfehler

Bruno Bötschi

11.1.2026

Moderator Günther Jauch und eine Kandidatin in der aktuellen «3-Millionen-Euro-Woche» von der RTL-Show «Wer wird Millionär?».
Moderator Günther Jauch und eine Kandidatin in der aktuellen «3-Millionen-Euro-Woche» von der RTL-Show «Wer wird Millionär?».
Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Wer denkt sich eigentlich all die Fragen aus, die Günther Jauch seinen Kandidatinnen und Kandidaten bei «Wer wird Millionär?» seit 26 Jahren stellt? Der Chef der Quiz-Redaktion gab jetzt sein Insider-Wissen preis.

Teleschau

11.01.2026, 06:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wie denkt man sich die Fragen für die RTL-Show «Wer wird Millionär?» aus?
  • Harald Valder, Chef der Quiz-Redaktion, spricht in einem Interview über Mut zum Halbwissen und die perfekte Vorbereitung auf die Sendung.
  • «Durch Halbwissen kann man sich viele Antworten erschliessen. Aber dazu braucht es auch die Coolness, das Halbwissen in dieser Extremsituation dann auch clever einzusetzen», so Valder.
Mehr anzeigen

Was passiert, wenn Moderator Günther Jauch mit einer Quiz-Frage bei «Wer wird Millionär?» nicht zufrieden ist, konnte das TV-Publikum in der Sendung vom Mittwochabend erleben.

Der Moderator wurde nach einer durchgehend falsch beantworteten Auswahlfrage ungewohnt deutlich. Eine komplexe multiple Wortspielerei raubte Jauch den Nerv. Und den Kandidaten auch – keiner wusste die Antwort.

Günther Jauch empörte sich: «Wenn so was noch mal kommt, dann brechen wir die Sendung ab», kritisierte er. «Da können wir die Sendung umbenennen. Nicht mehr ‹Wer wird Millionär?›, sondern ‹Wer gewinnt im Ausnahmefall 100 Euro?›.»

«Wer wird Millionär?»-Panne. Günther Jauch genervt: «Das kann keine Sau wissen»

«Wer wird Millionär?»-PanneGünther Jauch genervt: «Das kann keine Sau wissen»

Quiz-Autor Harald Valder mag bei dieser Schelte zusammengezuckt sein. Er ist seit 13 Jahren Chef einer Redaktion, die sich im Auftrag der «Wer wird Millionär?»-Produktionsfirma Endemol Shine die Quizfragen ausdenkt.

Im Interview mit der «Süddeutschen Zeitung» spricht Valder jetzt über die Arbeit seines siebenköpfigen Teams und auch über Fragen, die «total in die Hose» gegangen seien.

Passieren Fehler, ist die Stimmung in der Redaktion mies

«Entweder wir haben uns verschätzt beim Schwierigkeitsgrad – das passiert selten, aber kann vorkommen», sagte der ehemalige Geografie-Student.

Und weiter: «Oder man hat das Gefühl, die Frage war so kompliziert gestellt, dass weder Herr Jauch noch der Kandidat was damit anfangen konnten und das Ganze umständlich erklärt werden musste. Dann überlegen wir, wie man Fragen dieser Art künftig einfacher formulieren könnte.»

«Wer wird Millionär?». Günther Jauch, reichen 15 Fragen, um sich zu verlieben?

«Wer wird Millionär?»Günther Jauch, reichen 15 Fragen, um sich zu verlieben?

Das Schreiben der Fragen mache nur 10 bis 20 Prozent der Arbeitszeit aus, verrät Valder weiter. Das Checken der Fragen nehme die restliche Zeit in Anspruch: «Einer formuliert die Frage, zwei andere checken, ob das tatsächlich stimmt, wie wir es schreiben.»

Dennoch kam es schon einmal vor, dass zwei Antwortmöglichkeiten richtig waren. In so einem Fall sei die Stimmung in der Redaktion mindestens eine Woche lang richtig schlecht.

Valder: «Es geht doch darum, eine Million zu gewinnen!»

Kandidatinnen und Kandidaten, die auf dem heissen Quiz-Stuhl landen, rät der Quiz-Autor: «Durch Halbwissen kann man sich viele Antworten erschliessen. Aber dazu braucht es auch die Coolness, das Halbwissen in dieser Extremsituation dann auch clever einzusetzen.»

Überdies sei eine gründliche Vorbereitung auf die Sendung essenziell: «Ich staune immer wieder, dass die Leute sich nicht vorbereiten.»

«Wer wird Millionär?». Diese 7 Kandidatinnen machen Günther Jauch fast wahnsinnig

«Wer wird Millionär?»Diese 7 Kandidatinnen machen Günther Jauch fast wahnsinnig

Harald Valder weiter: «Da lese ich doch vorher jeden Tag die Tageszeitung, und zwar nicht nur den Sportteil, sondern von A bis Z ausnahmsweise einmal alles, die Kinocharts, die Musikcharts, die ‹Spiegel›-Bestsellerliste. Das Bundeskabinett habe ich parat, alle 16 Minister lerne ich auswendig. Es geht doch darum, eine Million zu gewinnen!»

Moderator Günther Jauch hat mit all dem übrigens nichts zu tun, wie Harald Velder im «SZ»-Gespräch versichert. Der Moderator sehe die Fragen zum ersten Mal, wenn er sie den Kandidat*innen stelle. Das sei auch gut so.

Warum? «Ich glaube, es würde ihn in Schwierigkeiten bringen, wenn er die Antwort schon kennt und dann immer versuchen muss, möglichst neutral zu bleiben.»

