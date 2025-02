Entertainer Stefan Raab war hin- und hergerissen KEYSTONE

Beim deutschen ESC-Vorentscheid 2025 wird die Mittelalter-Metal-Band Feuerschwanz zum Gesprächsthema. Mit einer Metal-Version von «Dragostea Din Tei» spalteten sie die Meinungen – auch Stefan Raab war hin- und hergerissen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Feuerschwanz performte beim ESC-Vorentscheid überraschend den 2000er-Hit «Dragostea Din Tei»

Stefan Raab kritisierte den Song, lobte aber die Show und das musikalische Talent der Band.

Die Band, bekannt aus Wacken, könnte Deutschlands ESC-Hoffnung für 2025 werden. Mehr anzeigen

Der Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2025 in Basel hat in zahlreichen Ländern begonnen. So auch in Deutschland – wo ein Act in der Vorausscheidung vom Freitag viel Gesprächsstoff bietet.

Die Mittelalter-Metal-Band Feuerschwanz aus Nürnberg brachte mit ihrer feurigen Performance frischen Wind in die Show.

Mit ihrer Version des Sommerhits «Dragostea Din Tei» von O-Zone, den sie mit typischem Metal-Sound, Feuer und lautem Geschrei verfeinerten, überraschten sie Jury und Publikum. Besonders Stefan Raab, der massgeblich an der Auswahl des deutschen ESC-Acts beteiligt ist, zeigte sich zunächst entsetzt: «So ein Kacksong!» liess er verlauten – konnte sich dann aber ein Lob nicht verkneifen: «Ihr habt den so viel besser gemacht.»

Raab witzelt und bringt Publikum zum Lachen

Raab, der bereits in den 2000er-Jahren mit seinem Projekt «Dicks on Fire» musikalische Experimente wagte, fühlte sich an seine eigene Vergangenheit erinnert. «Und ich überlege gerade, ob ich euch verklagen kann», witzelte er und sorgte für Lacher, bevor er nachschob: «Das war grosse Unterhaltung, ihr seid super Musiker, das kam hier nicht aus der Kiste. Das war ein riesiges Spektakel!» Auch Entertainer Elton zeigte sich begeistert: «Das hat gerummst!»

Feuerschwanz, die bereits beim Wacken-Festival auftraten und zwei Nummer-1-Alben vorweisen können, sind im Musikgeschäft keine Unbekannten. Ihre Teilnahme könnte dem ESC einen besonderen, ungewohnten Klang verleihen.

Ob sie Deutschland tatsächlich in Basel vertreten werden, entscheidet sich erst in den kommenden Runden – aber eines steht fest: Gesprächsstoff und Unterhaltung bieten sie schon jetzt.