Ralf Schumacher outet sich und zeigt seinen Partner

Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher ist schwul – der 49-Jährige outet sich auf Instagram und zeigt sich Arm in Arm mit seiner neuen Liebe. Er bekommt für diesen Schritt viel Unterstützung von Fans – auch von Carmen Geiss.

Der ehemalige Rennfahrer ist seit zwei Jahren mit seiner neuen Liebe Etienne zusammen.

Das gemeinsame Bild bekommt unzählige Likes und zahlreiche Kommentare von Usern, die sich für das Paar freuen. Mehr anzeigen

Ralf Schumacher zeigt sich mit seinem neuen Partner, mit dem er schon seit zwei Jahren zusammen ist.

Auf Instagram postet der ehemalige Rennfahrer ein Bild, das ihn und Etienne Arm in Arm zeigt. Der 49-Jährige outet sich damit als schwul und erfährt in seinen Kommentaren nur Liebe. Verschiedene User schreiben da «Das ist Stärke. Herzlichen Glückwunsch.» oder «Wichtig und richtig, alles Gute für die gemeinsame Zukunft.»

Ralf Schumacher zeigt sich in einer Instagram-Story zum ersten Mal mit Etienne. Dabei gratuliert ihnen die gemeinsame Freundin Caroline Darmon. Instagram/ralfschumacher_rsc

Zum Bild mit seinem Etienne schreibt Schumacher: «Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann.» Das Paar blickt dabei in den Sonnenuntergang. Über den Partner von Ralf Schumacher ist nicht viel bekannt. Wie «Bild» schreibt, lebt er an der französischen Riviera und auch im südafrikanischen Kapstadt.

Auch TV-Stern Carmen Geiss (59) schickt auf Instagram ein Bild um die Welt, das sie mit dem Paar zeigt. Dazu schreibt sie: «Ralf kenne ich seit über 25 Jahren und jetzt endlich hat er seine Liebe des Lebens gefunden. Heute hat er sich zu seiner Homosexualität bekannt. Dieser Schritt war für ihn ein Akt der Befreiung und der Selbstakzeptanz.»

Ralf Schumacher war 14 Jahre lang mit Cora Schumacher verheiratet, mit ihr hat er auch einen Sohn, David.

