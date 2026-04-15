Ralf Schumacher, der ehemalige Formel 1 Fahrer gibt seinem Partner das Ja-Wort. IMAGO/HANZA MEDIA

Vom Alltag bis zur Trauung: Ralf Schumacher und sein Partner öffnen für eine TV-Serie ihr Privatleben und lassen die Öffentlichkeit an ihrer Hochzeit teilhaben.

Redaktion blue News Samuel Walder

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ralf Schumacher macht seine Hochzeit mit Partner Étienne Bousquet-Cassagne zur vierteiligen TV-Doku auf Sky.

Die Serie zeigt sowohl die Hochzeitsvorbereitungen als auch den Alltag des Paares, inklusive Sohn David, jedoch ohne Ex-Frau Cora.

Die Ausstrahlung beginnt am 21. Mai 2026 und gipfelt in der Hochzeitsfeier in Saint-Tropez Anfang Juni. Mehr anzeigen

Ralf Schumacher (50) macht Ernst – und lässt die Öffentlichkeit hautnah dabei sein. Gemeinsam mit seinem Partner Étienne Bousquet-Cassagne (36) verwandelt der frühere Formel-1-Pilot seine Hochzeit in ein TV-Event. Wie der Sender Sky am Mittwoch bestätigte, begleitet eine vierteilige Doku-Serie das Paar auf dem Weg zum grossen Tag.

Die Sendung trägt den Titel «Ralf & Étienne: Wir sagen Ja» und gewährt exklusive Einblicke in die Vorbereitungen an der Côte d’Azur. Von der Wahl der Location über die Trauringe bis hin zu den Trauzeugen – kein Detail bleibt verborgen, die Kameras sind überall dabei. Wie hoch die Gage für diese intimen Einblicke ist, bleibt geheim. Klar ist jedoch: Günstig dürfte dieser Deal kaum gewesen sein.

Eine Person fehlt an der Hochzeit

Doch die Serie zeigt nicht nur Hochzeitsplanung. Auch der Alltag des Paares wird thematisiert. Mit dabei ist zudem Ralf Schumachers Sohn David (24), der ebenfalls Teil des Projekts ist. Eine Person dürfte hingegen fehlen: Ex-Frau Cora Schumacher (49). Nach der Trennung lieferten sich die beiden einen öffentlichen Rosenkrieg – so heftig, dass sie selbst bei der Hochzeit ihres gemeinsamen Sohnes nicht eingeladen war.

Die Beziehung zu Étienne machte Schumacher im Juli 2024 publik – gleichzeitig mit seinem Coming-out auf Instagram. Nach der Verlobung im Februar 2026 folgt nun der nächste Schritt vor den Traualtar. «Étienne und ich gehen gemeinsam durchs Leben, und diese Serie dokumentiert genau das: unseren Alltag, unsere Arbeit, unsere Unterschiede und Gemeinsamkeiten, unsere Pläne», sagt Schumacher bei der Vorstellung der Serie zu dem Projekt. Auch sein Partner steht hinter der Entscheidung: «Es fühlt sich richtig an, die Trauung nicht nur privat zu vollziehen, sondern diese öffentlich zu teilen.»

Wer zuschauen will, muss nicht lange warten: Die ersten beiden Folgen erscheinen am 21. Mai 2026 auf Sky. Eine weitere Episode folgt am 28. Mai. Den Höhepunkt bildet schliesslich die Hochzeitsfeier in Saint-Tropez, die ab dem 6. Juni zu sehen sein wird.