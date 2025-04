Im packenden Thriller «The Amateur» will ein Computergenie der CIA auf eigene Faust seine verstorbene Frau rächen. Rami Malek ist die ideale Besetzung für den intellektuellen Spion.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «The Amateur» handelt von einem CIA-Büroangestellten, der sich zum Geheimagenten ausbilden lässt, um sich für den Mord an seiner Frau zu rächen.

Der Rachethriller überrascht mit den fantasievollen Methoden des Protagonisten bei der Verfolgung seiner Zielobjekte.

«Mr. Robot»-Star Rami Malek passt optisch perfekt ins Bild des nerdigen Spions und glänzt mit einer authentischen und emotionalen Darbietung.

«The Amateur» läuft ab sofort im blue Cinema Mehr anzeigen

Ein introvertierter Computerspezialist entspricht nicht dem typischen Bild eines Spions, der Jagd auf Terroristen macht. Genau dies geschieht jedoch im fesselnden Rachethriller «The Amateur» des englischen Regisseurs James Hawes.

Die Hauptrolle dieses Superhirns ist mit Rami Malek perfekt besetzt. Bereits in der Fernsehserie «Mr. Robot» verkörperte er als Hacker ein Computergenie in einem Thriller und lieferte mit seiner ausdrucksstarken Mimik und den aufgeweckten grossen Augen eine mitreissende Performance. In «The Amateur» beweist er sein Talent aufs Neue.

Malek spielt den CIA-Mitarbeiter Charlie Heller. Seine Arbeit als Decoder erledigt dieser stets souverän. Aufgrund seiner introvertierten Art hat er wenig sozialen Austausch. Charlies Leben gerät komplett ausser Kontrolle, als seine Frau (Rachel Brosnahan) bei einem Terroranschlag in London ums Leben kommt.

Weil seine Vorgesetzten nicht dazu bereit sind, umgehend Massnahmen zu ergreifen, handelt er auf eigene Faust. Charlie plant einen Rachefeldzug und will sich dafür zum Geheimagenten umfunktionieren lassen. Obwohl er Hilfe von einem erfahrenen Ausbilder (Laurence Fishburne) erhält, gestaltet sich sein Vorhaben schwieriger als gedacht. Mehr denn je ist er deshalb auf seinen Scharfsinn angewiesen, um die Terroristen zur Strecke zu bringen.

Inwiefern «The Amateur» auf ganz eigene Art und Weise Spannung erzeugt und was Rami Maleks Darbietung so brillant macht, erfährst du im Video.

Tickets & weitere Filme findest du hier. Zum Kino

Mehr aus dem Ressort