Rammstein Till Lindemann Rammstein-Sänger Till Lindemann dichtete in Berlin einige seine Lyrics um – und spielt damit wohl auf die Vorwürfe an, die gegen ihn im Raum stehen. Bild: IMAGO/Gonzales Photo So sang er statt: «Und die Vögel singen nicht mehr» die Zeile: «Und die Sänger vögeln nicht mehr». Bild: Axel Heimken/dpa Rammstein Till Lindemann Rammstein-Sänger Till Lindemann dichtete in Berlin einige seine Lyrics um – und spielt damit wohl auf die Vorwürfe an, die gegen ihn im Raum stehen. Bild: IMAGO/Gonzales Photo So sang er statt: «Und die Vögel singen nicht mehr» die Zeile: «Und die Sänger vögeln nicht mehr». Bild: Axel Heimken/dpa

Es wird nicht ruhig um Till Lindemann und seine Band Rammstein. Nun spielt er bei seinen Konzerten durch umgedichtete Lyric-Zeilen auf die Vorwürfe an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rammstein-Sänger Till Lindemann dichtete auf der Bühne einzelne Songzeilen um.

Damit spielt Till Lindemann auf die Vorwürfe an, die gegen ihn im Raum stehen.

Er sang statt: «Und die Vögel singen nicht mehr» folgende Zeile: «Und die Sänger vögeln nicht mehr». Mehr anzeigen

«Ich will, dass ihr mir vertraut. Ich will, dass ihr mir glaubt.» Die ersten Zeilen aus dem Rammstein-Song «Ich will» gehen Frontmann Till Lindemann bei seinen Konzert-Auftritten in Berlin nicht so leicht über die Lippen, schreibt die «dpa».

Denn die Vorwürfe, die gegen den Künstler im Raum stehen, wiegen schwer. Till Lindemann soll Machtstrukturen ausgenutzt haben, um Frauen zu sexuellen Handlungen zu drängen.

Bisher gab es insgesamt drei Stellungnahmen im Namen der Band dazu. Zwei Beiträge auf Instagram und ein Beitrag auf Twitter.

Darin schreiben sie zum Beispiel, wie wichtig es ihnen sei, dass sich ihre Fans bei den Shows wohl und sicher fühlen «vor und hinter der Bühne». Weiter betonen sie, dass sie jede Art von Übergriffigkeit verurteilen. Sie bitten darum, sich nicht «an öffentlichen Vorverurteilungen jeglicher Art» zu beteiligen. Sonst verhält sich die Band ruhig.

Till Lindemann dichtet Liedzeilen um

Aber bei den Berlin-Konzerten spielt Lindemann wohl auf die Vorwürfe an – indem er Teile seiner Lyrics live auf der Bühne umdichtet.

Im Lied «Ohne Dich» heisst es eigentlich: «Und die Vögel singen nicht mehr.» Lindemann macht daraus: «Und die Sänger vögeln nicht mehr.» Das berichtet die deutsche «Bild».

Oder auch die Zeile: «Alle haben Angst vorm schwarzen Mann» aus dem Song «Angst» – daraus wurde: «Alle haben Angst vor Lindemann.»

Wie auch in der Schweiz gab es in Berlin Proteste vor dem Konzert. Doch die Fans halten zu Rammstein. Am 15. und 16. Juli stand er dort auf der Bühne. Ein weiteres Konzert, heute am 18. Juli, wird noch gespielt.

Mehr Videos aus dem Ressort