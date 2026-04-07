Cardi B und Offset. Mark Von Holden/Invision/dpa

Rapper Offset ist vor einem Casino in Florida angeschossen worden. Er befindet sich im Krankenhaus, sein Zustand ist stabil. Zwei Personen wurden festgenommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Rapper Offset (34) ist bei einem Schusswaffenangriff vor einem Casino in Florida verletzt worden und liegt derzeit im Krankenhaus, ausser Lebensgefahr.

Die Polizei nahm zwei Verdächtige fest und hat Ermittlungen aufgenommen.

Der Vorfall weckt Erinnerungen an Offsets Migos-Kollegen Takeoff, der 2022 erschossen wurde. Mehr anzeigen

Der US-Rapper Offset (34) ist nach einem Schusswaffenangriff im US-Bundesstaat Florida verletzt worden. Wie das Seminole Police Department mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Montagabend kurz nach 19 Uhr Ortszeit im Valet-Bereich vor dem Seminole Hard Rock Hollywood Casino.

Ein Sprecher des Musikers bestätigte gegenüber dem US-Magazin «People», dass Offset angeschossen wurde und sich derzeit unter medizinischer Beobachtung im Krankenhaus befindet. Sein Zustand sei stabil, er liegt nicht auf der Intensivstation.

@theculturegroupchat Offset and Lil Tjay were reportedly involved in a shooting near the Hard Rock Casino in Miami, with both said to have been shot. Details are still developing, but early reports say they are expected to be okay. Authorities are investigating what led up to the incident as more information continues to come out. Prayers up 🙏🏾🚨 #offset #hiphop #news #liltjay #fyp ♬ original sound - The Culture Groupchat

Die Polizei war nach eigenen Angaben sofort vor Ort und konnte die Situation rasch unter Kontrolle bringen. Zwei Personen wurden festgenommen, die Ermittlungen dauern an. Angaben dazu, wo der Rapper getroffen wurde, machten weder seine Vertreter noch die Behörden. Der Casinobetrieb läuft inzwischen normal weiter, von dem Gelände gehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit aus.

Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren, zeigen offenbar den Ort des Geschehens sowie Personen, die von Einsatzkräften abgeführt werden.

Offset, mit bürgerlichem Namen Kiari Kendrell Cephus, wurde durch das Hip-Hop-Trio Migos bekannt. Sein Bandkollege Takeoff war 2022 bei einem Schusswaffenangriff in Houston, Texas, tödlich verletzt worden.