  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ex-Mann von Cardi B Rapper Offset in Florida angeschossen – zwei Personen festgenommen

Lea Oetiker

7.4.2026

Cardi B und Offset.
Cardi B und Offset.
Mark Von Holden/Invision/dpa

Rapper Offset ist vor einem Casino in Florida angeschossen worden. Er befindet sich im Krankenhaus, sein Zustand ist stabil. Zwei Personen wurden festgenommen.

Lea Oetiker

07.04.2026, 08:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Rapper Offset (34) ist bei einem Schusswaffenangriff vor einem Casino in Florida verletzt worden und liegt derzeit im Krankenhaus, ausser Lebensgefahr.
  • Die Polizei nahm zwei Verdächtige fest und hat Ermittlungen aufgenommen.
  • Der Vorfall weckt Erinnerungen an Offsets Migos-Kollegen Takeoff, der 2022 erschossen wurde.
Mehr anzeigen

Der US-Rapper Offset (34) ist nach einem Schusswaffenangriff im US-Bundesstaat Florida verletzt worden. Wie das Seminole Police Department mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Montagabend kurz nach 19 Uhr Ortszeit im Valet-Bereich vor dem Seminole Hard Rock Hollywood Casino.

Ein Sprecher des Musikers bestätigte gegenüber dem US-Magazin «People», dass Offset angeschossen wurde und sich derzeit unter medizinischer Beobachtung im Krankenhaus befindet. Sein Zustand sei stabil, er liegt nicht auf der Intensivstation.

@theculturegroupchat

Offset and Lil Tjay were reportedly involved in a shooting near the Hard Rock Casino in Miami, with both said to have been shot. Details are still developing, but early reports say they are expected to be okay. Authorities are investigating what led up to the incident as more information continues to come out. Prayers up 🙏🏾🚨 #offset #hiphop #news #liltjay #fyp

♬ original sound - The Culture Groupchat

Die Polizei war nach eigenen Angaben sofort vor Ort und konnte die Situation rasch unter Kontrolle bringen. Zwei Personen wurden festgenommen, die Ermittlungen dauern an. Angaben dazu, wo der Rapper getroffen wurde, machten weder seine Vertreter noch die Behörden. Der Casinobetrieb läuft inzwischen normal weiter, von dem Gelände gehe keine Gefahr für die Öffentlichkeit aus.

Videos, die in sozialen Netzwerken kursieren, zeigen offenbar den Ort des Geschehens sowie Personen, die von Einsatzkräften abgeführt werden.

Offset, mit bürgerlichem Namen Kiari Kendrell Cephus, wurde durch das Hip-Hop-Trio Migos bekannt. Sein Bandkollege Takeoff war 2022 bei einem Schusswaffenangriff in Houston, Texas, tödlich verletzt worden.

Meistgelesen

Was Trump mit dem Schweizer Reiseverhalten macht
Senior verpasst SBB-Anschluss und landet deswegen im Schwarzfahr-Register
TGV kollidiert mit Militärlastwagen – Lokführer stirbt, 27 Verletzte
Trump zu Hormus: «Was, wenn wir Gebühren erheben?» +++ Journalisten mit Haft gedroht
Irans oberster Führer soll in kritischem Zustand sein