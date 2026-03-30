  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bei RTL-Show Nach Spital-Drama meint Ariel nur: «Eine Konkurrenz weniger»

Sven Ziegler

30.3.2026

Ariel sieht sich im Dschungel von «Reality Queens» als Einzelkämpferin.
Ariel sieht sich im Dschungel von «Reality Queens» als Einzelkämpferin.
RTL

«Ich bin den Tränen nah»: Gesundheitliche Probleme zwangen Arielle Rippegather zum Aus in der RTL-Show «Reality Queens». Das Mitleid ihrer Teamkolleginnen und Namensvetterin Ariel hielt sich jedoch in Grenzen ...

Teleschau

30.03.2026, 18:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Arielle Rippegather musste «Reality Queens» wegen einer Körperentzündung abbrechen und verabschiedete sich weinend per Videobotschaft aus dem Spital.
  • Ihre Teamkolleginnen zeigten wenig Mitgefühl und kommentierten ihren Abgang mit offener Erleichterung über eine Konkurrentin weniger.
  • Tanja Tischewitsch wurde in derselben Folge von den Green Gekkos nominiert und verliess das Camp nach internen Konflikten ohne Groll.
Mehr anzeigen

Im RTL-Dschungel von «Reality Queens» (bei RTL+) hatte es schon so manche der designierten Königinnen gesundheitlich erwischt. Doch so im wahrsten Sinne übel wie Arielle Rippegather war bisher noch keinem der TV-Stars. «Ich kann noch nicht einmal aufstehen. Der ganze Körper tut weh», ächzte die 35-Jährige erschöpft. «Von einer Minute auf die andere» habe sie schlimme Übelkeit verspürt, liess die sichtlich beeinträchtigte Arielle ihre Mitstreiterinnen im Luxuscamp wissen. «Sie sieht gar nicht gut aus», riet ihr Teamkollegin Cecilia Asoro zum Gang zum Arzt.

«Wir mussten sie ins Krankenhaus schicken», informierte Moderator Twenty4Tim die restlichen Queens bei der Nominierung am Abend. «Ich bin den Tränen nah», meldete sich Arielle per Videobotschaft von eben dort. «Ich hätte mich so gerne selbst verabschiedet.» Doch wegen einer Entzündung in ihrem Körper hing die einstige DSDS-Teilnehmerin am Tropf - Aus bei "Reality Queens"!

Das Mitleid ihrer Teamkolleginnen hielt sich indes in Grenzen. «Ich werde sie jetzt nicht so vermissen, dass ich sage: Da fehlt was», meinte Cecilia. Ariel schloss sich an: «Schade, aber ich denke mir: Eine Konkurrenz weniger.»

DSDS-Star fliegt raus und freut sich auf «Businessflug zurück»

Trotz Arielles erzwungenem Abschied kannte Twenty4Tim kein Erbarmen mit seinen Queens. Eine weitere Teilnehmerin musste die Segel streichen. Stimmberechtigt waren jedoch nur die Green Gekkos, die nach Arielles Abreise ohnehin schon in der Unterzahl waren.

Ihre Wahl fiel auf Tanja Tischewitsch, die dem kolumbianischen Dschungel ohne Groll den Rücken kehrte: «Für mich geht es mit einem Businessflug zurück.»

Musterschülerin des Reality-TVs. Wer ist die Baslerin Ariel, die das Dschungelcamp aufmischt?

Musterschülerin des Reality-TVsWer ist die Baslerin Ariel, die das Dschungelcamp aufmischt?

Vermissen wird sie in ihrem Team bei den Pink Piranhas nach Auseinandersetzungen mit Kader Loth und Ginger Costello-Wollersheim wohl niemand. Selbst die bislang so auf Harmonie bedachte Hati Suarez hatte zuvor hinter dem Rücken Tanjas über sie abgelästert.

«Ich sehe das nicht ein, in einem Team zu sein, wo uns eine Person verkaufen würde», verurteilte sie Tanjas Nähe zu den Green Gekkos. «Wenn ich anfange, sie zu zerlegen, kommt sie hier nicht mehr lebend raus», drohte Kader einmal mehr. Das kann sie sich nun sparen ...

Mehr Entertainment

«Frontaliers Sabotage» im Kino. Christa Rigozzi spielt eine Generalin – und träumt von Hollywood

«Frontaliers Sabotage» im KinoChrista Rigozzi spielt eine Generalin – und träumt von Hollywood

Ein Bier in seinen letzten Stunden. Wie Prinz Philip sogar kurz vor dem Tod noch Regeln ignorierte

Ein Bier in seinen letzten StundenWie Prinz Philip sogar kurz vor dem Tod noch Regeln ignorierte

Royals im Kontrastprogramm. Während Harry und Meghan in die Schusslinie geraten, tauchen William und Kate ab

Royals im KontrastprogrammWährend Harry und Meghan in die Schusslinie geraten, tauchen William und Kate ab

Meistgelesen

Weisses Chaos naht – diese Regionen müssen sich warm anziehen
«Er verkörpert den Kern der Krise, in der sich Amerika befindet»
Yakin verrät: «Deshalb steht Xhaka gegen Norwegen nicht in der Startelf»
Kopf von ermordetem Model (29) abgetrennt und aus Sarg gestohlen
Rettungsversuch vorerst abgebrochen – aber es gibt noch Hoffnung