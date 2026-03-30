Ariel sieht sich im Dschungel von «Reality Queens» als Einzelkämpferin. RTL

«Ich bin den Tränen nah»: Gesundheitliche Probleme zwangen Arielle Rippegather zum Aus in der RTL-Show «Reality Queens». Das Mitleid ihrer Teamkolleginnen und Namensvetterin Ariel hielt sich jedoch in Grenzen ...

Teleschau Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Arielle Rippegather musste «Reality Queens» wegen einer Körperentzündung abbrechen und verabschiedete sich weinend per Videobotschaft aus dem Spital.

Ihre Teamkolleginnen zeigten wenig Mitgefühl und kommentierten ihren Abgang mit offener Erleichterung über eine Konkurrentin weniger.

Tanja Tischewitsch wurde in derselben Folge von den Green Gekkos nominiert und verliess das Camp nach internen Konflikten ohne Groll. Mehr anzeigen

Im RTL-Dschungel von «Reality Queens» (bei RTL+) hatte es schon so manche der designierten Königinnen gesundheitlich erwischt. Doch so im wahrsten Sinne übel wie Arielle Rippegather war bisher noch keinem der TV-Stars. «Ich kann noch nicht einmal aufstehen. Der ganze Körper tut weh», ächzte die 35-Jährige erschöpft. «Von einer Minute auf die andere» habe sie schlimme Übelkeit verspürt, liess die sichtlich beeinträchtigte Arielle ihre Mitstreiterinnen im Luxuscamp wissen. «Sie sieht gar nicht gut aus», riet ihr Teamkollegin Cecilia Asoro zum Gang zum Arzt.

«Wir mussten sie ins Krankenhaus schicken», informierte Moderator Twenty4Tim die restlichen Queens bei der Nominierung am Abend. «Ich bin den Tränen nah», meldete sich Arielle per Videobotschaft von eben dort. «Ich hätte mich so gerne selbst verabschiedet.» Doch wegen einer Entzündung in ihrem Körper hing die einstige DSDS-Teilnehmerin am Tropf - Aus bei "Reality Queens"!

Das Mitleid ihrer Teamkolleginnen hielt sich indes in Grenzen. «Ich werde sie jetzt nicht so vermissen, dass ich sage: Da fehlt was», meinte Cecilia. Ariel schloss sich an: «Schade, aber ich denke mir: Eine Konkurrenz weniger.»

DSDS-Star fliegt raus und freut sich auf «Businessflug zurück»

Trotz Arielles erzwungenem Abschied kannte Twenty4Tim kein Erbarmen mit seinen Queens. Eine weitere Teilnehmerin musste die Segel streichen. Stimmberechtigt waren jedoch nur die Green Gekkos, die nach Arielles Abreise ohnehin schon in der Unterzahl waren.

Ihre Wahl fiel auf Tanja Tischewitsch, die dem kolumbianischen Dschungel ohne Groll den Rücken kehrte: «Für mich geht es mit einem Businessflug zurück.»

Vermissen wird sie in ihrem Team bei den Pink Piranhas nach Auseinandersetzungen mit Kader Loth und Ginger Costello-Wollersheim wohl niemand. Selbst die bislang so auf Harmonie bedachte Hati Suarez hatte zuvor hinter dem Rücken Tanjas über sie abgelästert.

«Ich sehe das nicht ein, in einem Team zu sein, wo uns eine Person verkaufen würde», verurteilte sie Tanjas Nähe zu den Green Gekkos. «Wenn ich anfange, sie zu zerlegen, kommt sie hier nicht mehr lebend raus», drohte Kader einmal mehr. Das kann sie sich nun sparen ...