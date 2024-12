Erst vor zwei Wochen machten sie öffentlich, dass sie sich daten, aber noch in der Kennenlernphase sind. Jetzt lassen die Reality-Stars Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac spekulieren, dass sie sich verlobt haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die beiden Reality-Stars Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac sorgen erneut für Schlafzeilen.

Nachdem die beiden erst vor wenigen Wochen öffentlich gemacht haben, dass sie sich daten, sollen sie sich nun verlobt haben.

In einem TikTok-Video geht Glumac nach einem Helikopterflug über Dubai vor Hartung auf die Knie und packt eine Schatulle aus. Mehr anzeigen

Jede Liebe hat ihre eigene Zeitrechnung. Und bei manchen geht alles eben ein klein bisschen schneller. So wie bei den Reality-Stars Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumac (28).

Die beiden Turteltauben lernten sich bei den Dreharbeiten zu der Show «Promis unter Palmen» kennen, wo es geknistert haben soll. Offiziell bestätigt, dass sich die beiden daten, haben Hartung und Glumac in einem Video, das sie am 8. Dezember auf TikTok veröffentlichten.

Glumac fackelte nicht lange, wollte seiner Liebsten näher sein – und wanderte kurzerhand nach Dubai aus, wo Hartung seit einer Weile lebt.

Dann folgte der nächste Liebesbeweis: Der volltätowierte «Temptation Island»-Star hat sich Hartungs Namen in sein Gesicht unter das rechte Auge stechen lassen. Dort prangt hinter Kim ein kleines Herz. Wenn diese Liebe nicht unter die Haut geht…

Reality-TV-Star Nikola Glumac hat sich den Namen seiner neuen Liebe ins Gesicht tätowieren lassen. TikTok/kimvirginiaa

Doch nun sorgt das Paar, das sich nach eigenen Angaben in der «Kennenlernphase» befindet, erneut für Aufsehen. Denn in einem neuen TikTok-Video lässt Glumac vermuten, dass er Hartung einen Antrag gemacht hat.

Antrag nach romantischem Helikopterflug?

«Die beste Liebesgeschichte ist unsere», schreibt der Reality-Star unter einem Clip, in dem er zusammen mit seiner Freundin in einem Helikopter über Dubai fliegt.

Doch was passiert, als die beiden wieder festen Boden unter den Füssen haben, ist das Überraschende: Glumac geht vor Hartung auf die Knie und packt eine Schatulle aus. Sie freut sich sichtlich, hüpft aufgeregt auf und ab, streckt ihm die Hand entgegen. Und der 28-Jährige steckt seiner Liebsten einen Ring an den Finger.

Ob es sich hierbei um einen Verlobungsring oder ein Schmuckstück zur Besieglung der Beendigung ihrer «Kennenlernphase» handelt, lässt das Paar offen.

Hartung: «So ein unvergesslicher und emotionaler Moment»

Die Fans sind sich da auch nicht so sicher, lassen der Ironie aber ihren Lauf. «Antrag in der Kennenlernphase. Haben wir alle schon durch», so schreibt jemand. Und eine Followerin meint: «Kommt mir vor, als hätte ich 5 Staffeln dazwischen verpasst…»

Nicht einmal offiziell ein Paar und schon verlobt? Wie schön Liebe doch sein kann. Für Hartung war der Helikopterausflug auf jeden Fall «so ein unvergesslicher und emotionaler Moment», wie sie unter dem Video von Glumac kommentiert.

Eine Hürde gäbe es vor einer Blitz-Trauung aber noch zu bewältigen: Glumac ist aktuell noch mit Ex Gloria Glumac (32) verheiratet. Laut «Bild» soll er sich erst kommendes Jahr von seiner Noch-Ehefrau scheiden lassen. Gloria Clumac und Hartung waren früher einmal Freundinnen, was jetzt wohl der Vergangenheit angehört.

