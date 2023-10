Mia Madisson ist schwanger. Nach zwei Fehlgeburten scheint es endlich zu klappen. Bild: Instagram/shhhmadisson

Mia Madisson und ihr Ehemann Matteo Rocco erwarten Nachwuchs. Das Paar schreibt auf Instagram, dass die ehemalige «Bachelor»-Kandidatin schwanger ist – nach zwei Fehlgeburten scheint es endlich zu klappen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mia Madisson und Matteo Rocco werden Eltern.

Der Reality-TV-Star und der Tattoo-Artist verkünden auf Instagram die Schwangerschaft.

Mia Madisson musste schon zwei Fehlgeburten überstehen, daher ist ihre Freude um so grösser. Mehr anzeigen

Reality-TV-Star Mia Madisson und ihr Ehemann Matteo Rocco werden Eltern. Für die 26-Jährige geht dabei ein Traum in Erfüllung, hatte sie doch bis anhin zwei Fehlgeburten.

In Grossbuchstaben verkündet sie deshalb auf Instagram, dass sie wieder schwanger ist. Das Paar hatte sich Anfang Jahr erst in Las Vegas und danach in Italien das Ja-Wort gegeben – nun steht die eigene Familie ganz im Vordergrund.

Die Zürcherin schreibt auf Instagram: «Ich schreibe diesen Text mit viel Tränen, weil sehr viel Kraft und Trauer dahintersteckt», und sie werde diesen schmerzhaften Weg ihr Leben lang nicht mehr vergessen.

Freude auch in ihrer Community

Mia Madisson wünscht sich dabei auch gleich: «Ich bete jeden Tag, dass es meiner kleinen Zwiebel gut geht.»

Auf dem Foto, das sie zusammen mit Ehemann Matteo (31) aufgenommen hat, sind die Hände des Paares zu sehen, ein Schwangerschaftstest und ein kleiner Strampler – am wichtigsten jedoch: Ein Bild des Ultraschalls.

Ihre rund 70'000 Follower*innen freuen sich mit ihr. Viele schreiben da: «Endlich!» und beglückwünschen das junge Paar zur eigenen kleinen Familie.

Zwei Fehlgeburten machten ihr zu schaffen

Mia Madisson wurde im Alter von 20 Jahren zum ersten Mal schwanger. Es kam da allerdings zu Komplikationen und sie verlor das Kind. Die Fehlgeburt hatte psychische Folgen, lange beschäftigte sie der Schicksalsschlag.

2022 verkündete der Reality-TV-Star eine erneute Schwangerschaft, diesmal war aber schnell klar: Es ist ein Windei – eine sogenannte Einnistungsstörung, die letztlich in einer frühen Fehlgeburt endet.

Darum spürt man die Freude von Mia Madisson um so mehr, wenn sie die Zeilen «ICH BIN SCHWANGER!» in die Welt hinausruft. «Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wirklich ein Baby in mir wächst und dass ich werdende Mama bin».

Mehr aus dem Ressort Entertainment