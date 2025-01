Schauspielerin Reese Witherspoon wurde zum Geschworenendienst aufgerufen. (Archivfoto) Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Reese Witherspoon wurde bei einem Geschworenendienst zur Vorsitzenden gewählt, weil sie in einem Film eine Jurastudentin spielte. Diese kuriose Begebenheit teilte sie in einer Talkshow.

Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Hollywoodstar Reese Witherspoon wurde während eines Geschworenendienstes zur Vorsitzenden gewählt, weil ihre Mitjuroren sie fälschlicherweise für eine Juristin hielten.

Der Irrtum beruhte auf ihrer Rolle als Jurastudentin im Film «Natürlich blond», obwohl sie tatsächlich nie Jura studiert hat.

In den USA ist es üblich, dass Bürger regelmässig für den Geschworenendienst ausgewählt werden – und auch Prominente sind davon nicht ausgenommen.

Reese Witherspoon (48), bekannt aus dem Film «Natürlich blond» (2001), erzählte in der «Graham Norton Show» von einer amüsanten Erfahrung während ihrer Zeit als Geschworene in Beverly Hills. Ihre Mitjuroren wählten sie einstimmig zur Vorsitzenden, da sie in dem Film eine Jurastudentin verkörpert hatte.

Witherspoon berichtete, dass sie vor einigen Jahren an einem zweiwöchigen Prozess wegen eines Hundebisses teilnahm. Als es darum ging, eine Vorsitzende zu bestimmen, fiel die Wahl auf sie. «Ich fragte mich: Warum ich?», erinnerte sich die Schauspielerin. Die Antwort war simpel: «Du hast doch Jura studiert.»

Whiterspoon hat nie Jura studiert

Dieses Missverständnis klärte die Oscarpreisträgerin schnell auf: Sie habe nie Jura studiert und auch das College nicht abgeschlossen. «Ich habe lediglich einmal eine Anwältin in einem Film gespielt!», stellte sie klar.

Trotz des humorvollen Vorfalls betonte Witherspoon die Bedeutung des Geschworenendienstes. Sie äusserte ihre Besorgnis darüber, dass einige Mitgeschworene die Angeklagte aufgrund ihres Aussehens verurteilen wollten. Letztlich war der Fall jedoch eindeutig: «Es ging darum, dass jemand die Regel missachtet hatte, niemals die Hand in einen Hundekampf zu stecken.»

Will Ferrell (57), ebenfalls Gast in der Show, kommentierte scherzhaft: «Ich habe meinen Kindern immer gesagt: ‹Legt eure Hände in Hundekämpfe! Ich fühle mich schrecklich!›»

