Reggae-Legende Jimmy Cliff ist tot. Er starb im Alter von 81 Jahren, das schreibt die englische Zeitung «The Guardian».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Reggae-Legende Jimmy Cliff ist im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben, wie seine Frau bestätigte.

Cliff war ein zentraler Pionier des Reggae und wurde durch seine Rolle im Film «The Harder They Come» (1972) sowie Hits wie «You Can Get It If You Really Want» international berühmt.

Mit seinem genreübergreifenden Stil und globalem Einfluss trug er massgeblich dazu bei, Reggae weltweit populär zu machen. Mehr anzeigen

Sein Song ging um die Welt und erwärmte Herzen: «You Can Get It If You Really»-Sänger Jimmy Cliff ist mit 81 Jahren gestorben, dies meldet seine Frau Latifa Chambers, wie «The Guardian» berichtet.

Auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen hat die Ehefrau von Cliff Chambers, Latifa Chambers, den Tod des Musikers bestätigt. Chambers sei im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben, die nach einem medizinischen Anfall aufgetreten war.

«Ich bin dankbar für seine Familie, Freunde, Künstlerkollegen und Mitarbeitenden, die ihn auf seinem Weg begleitet haben. Und an seine Fans weltweit: Eure Unterstützung war seine grösste Stärke. Er hat jeden einzelnen von euch für eure Liebe sehr geschätzt», schrieb sie.

Weltweit bekannt

Jimmy Cliff – mit bürgerlichem Namen James Chambers – spielte eine zentrale Rolle dabei, Reggae weltweit bekannt zu machen. Grosse Aufmerksamkeit erhielt er vor allem durch seine Hauptrolle im Kultfilm «The Harder They Come» aus dem Jahr 1972. Der Streifen gilt als Kultfilm, weil er Reggae erstmals international bekannt machte und ein authentisches, prägendes Bild des jamaikanischen Lebens der 1970er-Jahre zeichnete.

Schon kurz nach seinem Umzug vom Land nach Kingston begann Cliff mit ersten Aufnahmen. Er veröffentlichte mehrere Singles, bevor er mit Hurricane Hattie die jamaikanischen Charts anführte – einer seiner frühen Erfolge beim Label Beverly Records von Produzent Leslie Kong, wie der Jamaica Information Service festhält.

In den folgenden Jahren landete Cliff weitere Hits, in denen er Pop- und Ska-Elemente miteinander verband. 1965 zog er auf Einladung von Island-Records-Gründer Chris Blackwell nach London. Dort erweiterte er seinen Sound um Soul und Rhythm & Blues und entwickelte sich stärker in Richtung Reggae.

Ende der 1960er-Jahre war Cliff vor allem in Südamerika ein Publikumsliebling – unter anderem nach einem Preisgewinn beim brasilianischen Songfestival für seinen Titel «Waterfall». Sein Album Wonderful World, Beautiful People wurde international zum Erfolg und inspirierte sogar Paul Simon dazu, sich näher mit Reggae zu beschäftigen.

Mit «The Harder They Come» avancierte Cliff endgültig zum Superstar des Genres. Für den Soundtrack lieferte er Klassiker wie Many Rivers to Cross, Sitting in Limbo und den Titelsong – Stücke, die ihn zur prägenden Figur des Reggae machten.

Mehr Videos aus dem Ressort