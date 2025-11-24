  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Hit-Sänger Reggae-Legende Jimmy Cliff ist mit 81 Jahren gestorben

Carlotta Henggeler

24.11.2025

Reggae-Legende Jimmy Cliff ist tot. Er starb im Alter von 81 Jahren, das schreibt die englische Zeitung «The Guardian».

Carlotta Henggeler

24.11.2025, 12:56

24.11.2025, 13:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Reggae-Legende Jimmy Cliff ist im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben, wie seine Frau bestätigte.
  • Cliff war ein zentraler Pionier des Reggae und wurde durch seine Rolle im Film «The Harder They Come» (1972) sowie Hits wie «You Can Get It If You Really Want» international berühmt.
  • Mit seinem genreübergreifenden Stil und globalem Einfluss trug er massgeblich dazu bei, Reggae weltweit populär zu machen.
Mehr anzeigen

Sein Song ging um die Welt und erwärmte Herzen: «You Can Get It If You Really»-Sänger Jimmy Cliff ist mit 81 Jahren gestorben, dies meldet seine Frau Latifa Chambers, wie «The Guardian» berichtet. 

Auf seinen offiziellen Social-Media-Kanälen hat die Ehefrau von Cliff Chambers, Latifa Chambers, den Tod des Musikers bestätigt. Chambers sei im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben, die nach einem medizinischen Anfall aufgetreten war.

«Ich bin dankbar für seine Familie, Freunde, Künstlerkollegen und Mitarbeitenden, die ihn auf seinem Weg begleitet haben. Und an seine Fans weltweit: Eure Unterstützung war seine grösste Stärke. Er hat jeden einzelnen von euch für eure Liebe sehr geschätzt», schrieb sie.

Weltweit bekannt

Jimmy Cliff – mit bürgerlichem Namen James Chambers – spielte eine zentrale Rolle dabei, Reggae weltweit bekannt zu machen. Grosse Aufmerksamkeit erhielt er vor allem durch seine Hauptrolle im Kultfilm «The Harder They Come» aus dem Jahr 1972. Der Streifen gilt als Kultfilm, weil er Reggae erstmals international bekannt machte und ein authentisches, prägendes Bild des jamaikanischen Lebens der 1970er-Jahre zeichnete.

Schon kurz nach seinem Umzug vom Land nach Kingston begann Cliff mit ersten Aufnahmen. Er veröffentlichte mehrere Singles, bevor er mit Hurricane Hattie die jamaikanischen Charts anführte – einer seiner frühen Erfolge beim Label Beverly Records von Produzent Leslie Kong, wie der Jamaica Information Service festhält.

In den folgenden Jahren landete Cliff weitere Hits, in denen er Pop- und Ska-Elemente miteinander verband. 1965 zog er auf Einladung von Island-Records-Gründer Chris Blackwell nach London. Dort erweiterte er seinen Sound um Soul und Rhythm & Blues und entwickelte sich stärker in Richtung Reggae.

Ende der 1960er-Jahre war Cliff vor allem in Südamerika ein Publikumsliebling – unter anderem nach einem Preisgewinn beim brasilianischen Songfestival für seinen Titel «Waterfall». Sein Album Wonderful World, Beautiful People wurde international zum Erfolg und inspirierte sogar Paul Simon dazu, sich näher mit Reggae zu beschäftigen.

Mit «The Harder They Come» avancierte Cliff endgültig zum Superstar des Genres. Für den Soundtrack lieferte er Klassiker wie Many Rivers to Cross, Sitting in Limbo und den Titelsong – Stücke, die ihn zur prägenden Figur des Reggae machten.

Mehr Videos aus dem Ressort

«On the Rocks»-Talk mit Francine Jordi

«On the Rocks»-Talk mit Francine Jordi

Francine Jordi erzählt im «On the Rocks» von ihren düsteren Zeiten, ihre bevorstehende Tournee und warum sie die Weihnachtszeit so liebt. Und was ihr der Titel zur «schönsten Schweizerin aller Zeiten» bedeutet.

20.11.2025

Meistgelesen

Diese Erkenntnisse über Billig-Lebensmittel überraschen selbst Experten
900 Stellen bei der SRG und SRF weg – das sind die Details
Lara Gut-Behrami droht dasselbe Schicksal wie diesen Ski-Stars
«Trump soll selbst herkommen und unseren Schmerz sehen»
Kehrichtsack könnte künftig 5 Franken kosten

Mehr aus dem Ressort

Speed-Date mit Schlagerstar. Beatrice Egli verrät, wie man einen neuen Partner findet

Speed-Date mit SchlagerstarBeatrice Egli verrät, wie man einen neuen Partner findet

«Brisbane, das war wild». Fan reisst Lenny Kravitz bei Konzert mehrere Dreadlocks aus

«Brisbane, das war wild»Fan reisst Lenny Kravitz bei Konzert mehrere Dreadlocks aus

Er wurde 63 Jahre alt. Stone-Roses-Bassist Gary «Mani» Mounfield ist gestroben

Er wurde 63 Jahre altStone-Roses-Bassist Gary «Mani» Mounfield ist gestroben