Der Regisseur Rosa von Praunheim ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Das berichtet der «Stern». Vor wenigen Tagen hat er noch seinen Lebenspartner geheiratet.

Der Regisseur und Filmemacher Rosa von Praunheim ist im Alter von 83 Jahren in Berlin gestorben. Der «Stern» hat zuerst darüber berichtet, auch die DPA bestätigte den Tod.

Praunheim galt als LGBTQIA+-Ikone. Sein Film «Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt» aus dem Jahr 1971 machte ihn in Deutschland zu einem Wegbereiter der Schwulen- und Lesbenbewegung.

Zuletzt erschienen die Filme «Rex Gildo – Der letzte Tanz» und «Satanische Sau». Von Praunheim malte und schrieb auch («Hasenpupsiloch: eine unanständige Geschichte»).

1991 sorgte von Praunheim für einen Skandal, weil er Hape Kerkeling und Alfred Biolek im Fernsehen gegen deren Willen als homosexuell outete, mit der Aufforderung, sich öffentlich dazu zu bekennen. Er rechtfertigte die Aktion später als «Verzweiflungsschrei auf dem Höhepunkt der Aids-Krise».

Erst am 12. Dezember hatte er seinen langjährigen Lebenspartner Oliver Sechting geheiratet. «Wir haben im Kreis enger Freunde und Weggefährten geheiratet, nachdem ich ihm im September einen Heiratsantrag gemacht hatte», schrieb von Praunheim auf Instagram. Die beiden waren seit 2008 in einer festen Beziehung.