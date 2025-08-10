Geheim-Hochzeit – Fredy Bickel und Regula Esposito haben Ja gesagt

Regula Esposito und Fredy Bickel: Die Neu-Gastronomen scheitern an der Kaffeemaschine – doch sie nehmen's mit Humor Regula Esposito alias Comedian Helga Schneider und ihr Lebenspartner Fredy Bickel wagen den nächsten Schritt: Sie übernehmen die Pacht des «Weissen Rössli» in Mettmenstetten ZH. Ein Besuch bei den neuen Gastronomen – nicht ohne Panne. 28.02.2025

Eigentlich hatten Regula Esposito und Fredy Bickel zu einer Doppel-Geburtstagsfeier eingeladen. Doch in der Dorfkirche von Mettmenstetten wartete eine Überraschung: Die beiden gaben sich das Ja-Wort.

Am Samstagnachmittag erlebten 120 Gäste in Mettmenstetten ZH eine unerwartete Wendung. Komikerin Regula Esposito, bekannt als Bühnenfigur Helga Schneider, und der ehemalige Fussballmanager Fredy Bickel hatten zu einer gemeinsamen Geburtstagsfeier eingeladen – er feierte im Mai seinen 60., sie wird im November 60 Jahre alt.

Doch gegen 15.45 Uhr läuteten plötzlich die Glocken der reformierten Kirche neben dem Restaurant «Zum weissen Rössli», das die beiden seit einem halben Jahr gemeinsam führen.

Das Komikerduo Lapsus lotste die überraschte Gesellschaft laut der «Schweizer Illustrierten» in die Kirche. Dort war bereits alles vorbereitet: Pfarrer Franz-Xaver Herger stand am Altar, Chansonnier Michael von der Heide sang «Hallelujah» auf Deutsch sowie «La vie en rose».

Wenig später erschienen Esposito im weissen Kleid und Bickel – und gaben sich unter Applaus das Ja-Wort. Beide sagten laut und deutlich «Ja».

Die Hochzeit war lange geplant, aber streng geheim, wie das Magazin weiter schreibt. Nur wenige wussten Bescheid, darunter die Gemeindepräsidentin Vreni Spinner und Bickels Töchter Valeria und Lara. Für den Rest der Gäste, unter denen auch bekannte Gesichter aus Sport und Unterhaltung waren, blieb es bis zuletzt eine Überraschung.

Nach der Trauung wurde ausgelassen gefeiert – schliesslich liessen sich Geburtstag und Hochzeit perfekt miteinander verbinden.