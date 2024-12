Reiner Calmund bricht bei «Grill den Henssler» zusammen

Moderatorin Ruth Moschner (l.) mit den Juroren Maria Gross, Reiner Calmund (2. v. l.) und Gerhard Retter bei «Grill den Henssler». (Archivbild)

Bei den Dreharbeiten zu «Grill den Henssler» in Köln leidet Juror Reiner Calmund plötzlich an Kreislaufproblemen und muss medizinisch versorgt werden. Der Notarzt kümmert sich am Set um ihn.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei «Grill den Henssler» bricht Juror Reiner Calmund im TV-Studio zusammen.

Calmund wird dort vom Notarzt betreut, bevor er ins Spital gefahren wird.

Inzwischen geht es dem Ex-Manager von Bayer Leverkusen wieder gut. Er hat Entwarnung gegeben. Mehr anzeigen

Während der Dreharbeiten zu «Grill den Henssler» in Köln bricht Reiner Calmund (76) zusammen. Kreislaufprobleme zwingen den ehemaligen Manager von Bayer Leverkusen in die Knie.

Der Vorfall ereignet sich am 4. Dezember in den TV-Studios in Köln-Ossendorf. Calmund fühlt sich während der Produktion unwohl und wird von seinem TV-Kollegen Christian Rach gestützt, bevor die Produktionsmitarbeiter eine Ambulanz rufen.

Neben Calmund sind auch Entertainer Julian F.M. Stoeckel, Model und Sängerin Eva Padberg sowie Schauspieler Armin Rohde bei den Dreharbeiten anwesend.

Der Notarzt stabilisiert Calmund vor Ort, bevor er ins nahegelegene St.-Vinzenz-Hospital in Nippes gebracht wird.

Calmund hat Entwarnung gegeben

Am folgenden Donnerstag gibt Calmund Entwarnung. «Mir geht’s wieder gut. Beim Dreh wurde mir auf einmal richtig schwindelig», erklärt er «express.de». Nach den Untersuchungen und Behandlungen im Krankenhaus hat er die Klinik bereits wieder verlassen. Die Ärzte diagnostizieren Vorhofflimmern, eine Herzrhythmusstörung.

Trotz des Vorfalls plant Calmund, bald wieder an den Herd zurückzukehren. Er scherzt, dass er den Drehtag für den Krankenhaus-Check genutzt habe, da an diesem Tag eine Drehpause eingelegt worden sei. Die fertige Sendung mit TV-Koch Steffen Henssler soll im Januar ausgestrahlt werden. Bis dahin will Calmund es etwas ruhiger angehen lassen.

Ab dem 5. Januar plant Calmund, mit seiner Familie für vier Wochen nach Asien zu reisen, um sich eine Erholungspause zu gönnen.

Die Redaktorin hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben. Sämtliche Inhalte wurden verifiziert.

