«Et hätt mir Spass jemaat!»: Jury-Ikone Reiner Calmund verlässt nach 18 Jahren überraschend die TV-Show «Grill den Henssler». Bild: Getty Images

Reiner Calmund hat seinen Abgang von «Grill den Henssler» verkündet. Nach 18 Jahren kehrt die Jury-Ikone der VOX-Kochshow den Rücken. In den «Sommer-Specials» wird er aber noch im grossen Stil verabschiedet.

Teleschau Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Reiner Calmund hat genug von der Kocherei in der TV-Show «Grill den Henssler»

Nach 18 Jahren kehrt die 76-jährige Jury-Ikone der Kochshow den Rücken.

«Ich danke allen, die Teil dieser langen und leckeren Reise waren. Es war mir Schleckermäulchen eine riesengrosse Ehre», sagt Calmund. Mehr anzeigen

Mit seiner Leidenschaft für gutes Essen hat er das VOX-Publikum stets begeistert. Jetzt kehrt Reiner Calmund der Kochshow «Grill den Henssler» nach 18 Jahren überraschend den Rücken.

Einen Trost für die Fans gibt es aber: Denn natürlich wird die Jury-Ikone noch gebührend verabschiedet – in den grossen «Sommer-Specials», für die die Ticket-Verkäufe ab nächstem Freitag, 4. April, starten.

Neben emotionalen Höhepunkten wird es hier prominente Gäste, eine wechselnde Jury sowie noch einmal jede Menge Calli-Charme geben.

Rainer Calmund: «Et hätt mir Spass jemaat!»

«Mit 77 Jahren – da fängt das Leben an! Nach all den Jahren voller grossartiger Begegnungen, köstlicher Speisen und spannender Koch-Wettkämpfe sage ich: Et hätt mir Spass jemaat!», sagt Rainer Calmund.

Nicht nur das gute Essen habe er genossen, «sondern auch viel gelernt – über den Genuss, über das Kochen und in erster Linie über tolle Menschen mit derselben Leidenschaft fürs gute Essen, wie ich sie habe.»

In gewohnt humorvoller Art fügte er hinzu: «Ich danke allen, die Teil dieser langen und leckeren Reise waren. Es war mir Schleckermäulchen eine riesengrosse Ehre.»

Überraschenden Abschied eines Publikumslieblings

VOX-Programmgeschäftsführerin Kirsten Petersen äussert sich zum überraschenden Abschied des Publikumslieblings:

«18 Jahre lang hat unser Jury-Urgestein Reiner Calmund in VOX-Kochshows wie ‹Die Kocharena› und ‹Grill den Henssler› über kulinarisches Können entschieden. Nun hat er beschlossen, nach der aktuellen Frühjahrsstaffel in den wohlverdienten Jury-Ruhestand zu gehen. Das bedauern wir sehr.»

Calmund sei nicht nur «ein Publikumsliebling» gewesen, sondern habe auch «mit Humor, Fachwissen und viel Leidenschaft massgeblich zum Erfolg unserer Formate beigetragen».

Deshalb nutzte Petersen den Abschied für ein Dankeschön und kündigte an: «Wir feiern ihn natürlich gebührend mit einer grossen Abschiedsshow bei den ‹Sommer-Specials›!»

Frühlingsfinale findet ohne Rainer Calmund statt

Vor den «Sommer-Specials» steigt am Sonntag, 30. März, 20.15 Uhr, bei VOX, allerdings noch das grosse Finale der Frühjahrsstaffel von «Grill den Henssler» – allerdings bereits ohne Reiner Calmund, der von Ali Güngörmüş in der Jury vertreten wird.

Der 77-Jährige wurde bei den Dreharbeiten zur dritten Folgewegen Herz- und Kreislaufproblemen ins Krankenhaus eingeliefert – die restlichen Episoden der Staffel wurden ohne ihn aufgezeichnet.

Zwar gab der TV-Sender VOX kurz darauf Entwarnung: «Inzwischen ist Calli wieder gesund und munter.» Bleibt die Frage, ob die gesundheitlichen Probleme vielleicht doch zu seinem Rückzug beigetragen haben?

Mehr Videos aus dem Ressort