  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Rekord dank Streaming-Hit Reinhard Mey dankt Rapper Haftbefehl für seinen Charterfolg

dpa

10.11.2025 - 22:00

Reinhard Mey dankt Rapper Haftbefehl für Charterfolg - Gallery
Reinhard Mey dankt Rapper Haftbefehl für Charterfolg - Gallery. Das Lied «In meinem Garten» von Reinhard Mey landete nach der Haftbefehl-Doku in den Charts.

Das Lied «In meinem Garten» von Reinhard Mey landete nach der Haftbefehl-Doku in den Charts.

Bild: dpa (Archivbild)

Reinhard Mey dankt Rapper Haftbefehl für Charterfolg - Gallery. Reinhard Mey bei einem Auftritt 2014 in Göttingen (D).

Reinhard Mey bei einem Auftritt 2014 in Göttingen (D).

Bild: KEYSTONE/DPA/Swen Pförtner

Reinhard Mey dankt Rapper Haftbefehl für Charterfolg - Gallery. Die Doku zu Rapper Haftbefehl ist aktuell ein grosses Gesprächsthema.

Die Doku zu Rapper Haftbefehl ist aktuell ein grosses Gesprächsthema.

Bild: dpa (Archivbild)

Reinhard Mey dankt Rapper Haftbefehl für Charterfolg - Gallery
Reinhard Mey dankt Rapper Haftbefehl für Charterfolg - Gallery. Das Lied «In meinem Garten» von Reinhard Mey landete nach der Haftbefehl-Doku in den Charts.

Das Lied «In meinem Garten» von Reinhard Mey landete nach der Haftbefehl-Doku in den Charts.

Bild: dpa (Archivbild)

Reinhard Mey dankt Rapper Haftbefehl für Charterfolg - Gallery. Reinhard Mey bei einem Auftritt 2014 in Göttingen (D).

Reinhard Mey bei einem Auftritt 2014 in Göttingen (D).

Bild: KEYSTONE/DPA/Swen Pförtner

Reinhard Mey dankt Rapper Haftbefehl für Charterfolg - Gallery. Die Doku zu Rapper Haftbefehl ist aktuell ein grosses Gesprächsthema.

Die Doku zu Rapper Haftbefehl ist aktuell ein grosses Gesprächsthema.

Bild: dpa (Archivbild)

Reinhard Mey erlebt mit seinem 55 Jahre alten Lied «In meinem Garten» ein Chart-Comeback – ausgelöst von einer Doku über den Rapper Haftbefehl. Jetzt äussert sich Mey dazu.

,

DPA, Redaktion blue News

10.11.2025, 22:00

10.11.2025, 22:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Sänger Reinhard Mey hat sich bei Rapper Haftbefehl für seinen späten Charterfolg bedankt.
  • «Danke, Aykut, für Deine Zuneigung und all das, was gerade daraus in unserem Garten erblüht», schrieb Mey auf seiner Internetseite.
  • In der erfolgreichen Netflix-Doku «Babo – Die Haftbefehl-Story» spielt Haftbefehl «In meinem Garten» ab und singt mit.
Mehr anzeigen

Sänger Reinhard Mey hat sich bei Rapper Haftbefehl für seinen späten Charterfolg bedankt. «Danke, Aykut, für Deine Zuneigung und all das, was gerade daraus in unserem Garten erblüht», wandte sich der 82-Jährige in Anspielung an sein Lied «In meinem Garten» auf seiner Internetseite an Haftbefehl, der bürgerlich Aykut Anhan heisst.

Die Doku «Babo – Die Haftbefehl-Story» hat dem Song des Liedermachers zu einem überraschenden Comeback verholfen. «In meinem Garten» aus dem Jahr 1970 landete auf Platz 15 der deutschen Charts. «Es ist nach «Annabelle, ach Annabelle» (1972, Platz 29) und «Mann aus Alemannia» (1974, Platz 18) Meys dritter – und bislang höchstplatzierter – Charthit», teilte GfK Entertainment mit. Ausserdem sei es mit 55 Jahren der grösste Abstand zwischen Erstveröffentlichung und Chartdebüt, den ein deutschsprachiger Titel jemals hatte.

«Babo» sorgt für Novum. Kurioser Rekord für Reinhard Mey dank Haftbefehl-Doku

«Babo» sorgt für NovumKurioser Rekord für Reinhard Mey dank Haftbefehl-Doku

Platz 1 auch in der Schweiz

In einer Szene der Netflix-Doku spielt Haftbefehl «In meinem Garten» ab und singt mit. Der Film ist derzeit ein grosses Gesprächsthema und ein Riesen-Erfolg. Auch in der Schweiz ist die Dokumentation in der zweiten Woche auf Platz 1 der Netflix-Wochencharts.

Die Doku spannt einen Bogen von dem kometenhaften Aufstieg von Haftbefehl als Musiker bis hin zu psychischen Problemen und Drogenkonsum, die fast in den Tod führen. 

Mehr zum Thema

Nach 25 Jahren wieder im TV. Sein Comeback in der «Helene Fischer-Show» ist eine Sensation

Nach 25 Jahren wieder im TVSein Comeback in der «Helene Fischer-Show» ist eine Sensation

Rapper Haftbefehl über Lachgas-Sucht. «Das macht dich komplett zum Zombie»

Rapper Haftbefehl über Lachgas-Sucht«Das macht dich komplett zum Zombie»

Rapper EAZ. «Musik ist unberechenbar – heute läufts, morgen vielleicht nicht mehr»

Rapper EAZ«Musik ist unberechenbar – heute läufts, morgen vielleicht nicht mehr»

Meistgelesen

18-Jährige stirbt auf Kreuzfahrtschiff – FBI ermittelt
«Erbärmlich. Das ist kein Deal. Es ist eine Kapitulation»
Heusler über Delgado & Co.: «Solche Spieler musst du vergolden»