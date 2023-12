Reinhold Messner versetzt Fans mit nachdenklichem Post in Sorge

Bergsteiger Reinhold Messner wird ein Dreivierteljahr vor seinem 80. Geburtstag nachdenklich: Auf Instagram löst er mit tiefgründigen Worten grosse Aufregung bei seinen Fans aus. (KEYSTONE/DPA/Frank Rumpenhorst) Bild: KEYSTONE

Seine Worte klingen nach Abschied und sehr nachdenklich – Bergsteiger-Legende Reinhold Messner teilt seine Gedanken auf Instagram. Und löst damit Aufregung bei seinen Fans aus. Jetzt erklärt er: «Es geht mir super!»

Mit einem tiefgründigen Text, der stark nach Abschied klingt, löste Reinhold Messner (79) bei seinen Fans am Wochenende grosse Aufregung aus. Er postete auf Instagram ein Bild, dass ihn auf einem Boot zeigt. Im Hintergrund sieht man verschwommen die Berge, die Bergsteiger-Legende blickt nachdenklich in den wolkenverhangenen Himmel.

«Ich komme zum Ende, das ist die Realität!», beginnt er. Und weiter tippt Messner seine Gedanken nieder: «Aber ich gehe mit einem guten Gewissen, weil ich weiss, dass ich ein guter Mensch war, mein Bestes gegeben habe, ein liebevoller Vater, ein guter Freund und ein guter Bruder war. Jetzt ist es an der Zeit, meine letzten Träume zu leben und die Menschen zu lieben, die mir viel bedeuten, aber das Wichtigste ist Dankbarkeit.»

Bedenken um Messners Gesundheitszustand

Die Worte des gebürtigen Südtirolers lösten eine Flut an besorgten Kommentaren aus. Seine Fans waren sofort in Aufruhr und fragten nach dem Gesundheitszustand des 79-Jährigen. Nächstes Jahr wird Messner 80. «Die Aussage beunruhigt mich!», meldet sich ein Fan. Und weiter bietet er an: «Sollte ich auch nur in der geringsten Art und Weise von Hilfe sein, bin ich immer da.»

Doch egal, was kommt, für die Fans des Mannes, der als erster Mensch alle Achttausender der Welt bestieg, ist klar: «Legenden sterben nie. Wir lieben dich!»

In Anbetracht des ganzen Trubels fragte die italienische Zeitung «Corriere della Sera» beim Bergsteiger nach. Messner entgegnete darauf: «Mir geht es gut.» Niemand müsse sich Sorgen machen, er sei wohlauf und auf dem Weg nach Indien, wo er bis Ende Jahr für ein Studienprojekt über die Berge sein wird. Aber er sei halt nicht mehr in seinen Zwanzigern oder auch Sechzigern und ihm sei bewusst, dass er nicht ewig leben wird.

Entwarnung nach grosser Aufregung

Nach den tiefgründigen Gedanken am Wochenende gibt nun auch Messner selbst mit einem neuen Instagram-Upload zu Beginn der Woche Entwarnung. Die Fans können aufatmen. Der Abenteurer habe niemanden beunruhigen wollen und ihm gehe es «super». «Ich freue mich auf ein schönes Leben mit Höhen und Tiefen zurückblicken zu können und jetzt ruhig in mein letztes Jahrzehnt zu gehen. Übrigens, ich bin nicht der Einzige, der sterben wird!», stellt Messner klar.

Die Bergsteiger-Legende merke, dass er «nicht mehr viel Zeit habe und der Tod eine Tatsache ist». Den Lebenswillen hat Messner keinesfalls verloren. Erst vor zwei Jahren gab er seiner Diane das Jawort. Für den 79-Jährigen ist es die dritte Ehe. Messner hat ausserdem vier Kinder. Und er habe zudem noch eine Menge Ideen und Projekte, die er umsetzen möchte, bevor es zu Ende geht.

