Reinhold Messner zieht mit 80 Jahren einen Schlussstrich – und fängt noch einmal neu an

Reinhold Messner startet noch einmal neu. Instagram

Nach fast vier Jahrzehnten auf Schloss Juval zieht sich Reinhold Messner aus seinem langjährigen Domizil zurück. Gemeinsam mit Ehefrau Diane schlägt die Bergsteigerlegende in Sexten ein neues Kapitel auf – und plant ein Zukunftsprojekt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Reinhold Messner zieht nach knapp 40 Jahren aus Schloss Juval aus.

Neuer Wohnort wird Sexten im Pustertal.

In Juval bleibt das Museum bestehen, Verantwortung gibt Messner ab. Mehr anzeigen

Reinhold Messner beginnt mit 80 Jahren noch einmal von vorn. Wie der Südtiroler Bergsteiger auf Instagram mitteilt, zieht er mit seiner Frau Diane vom historischen Schloss Juval in ein neues Zuhause nach Sexten im Pustertal. Damit endet ein prägendes Kapitel im Leben der Extrembergsteiger-Ikone – und ein neues beginnt.

«Neues Kapitel!», schreibt Messner zu einem Bild seines bisherigen Wohnsitzes, der ihm über Jahrzehnte nicht nur als Rückzugsort diente, sondern auch als Ort der Begegnung mit dem Mythos Berg. Seit 1983 lebte Messner auf Schloss Juval, das er damals erwarb und liebevoll renovierte.

Dort gründete er eines seiner insgesamt sechs «Messner Mountain Museen», das sich mit der spirituellen Bedeutung des Alpinismus beschäftigt. Das Museum bleibt bestehen – doch die Verantwortung übergibt Messner nun: «Ich habe sie lange genug gehabt», sagt er.

Messner will neues Projekt starten

Messner, der in den letzten Jahren auch familiäre Turbulenzen durch einen Erbstreit erlebte, will sich in seinem neuen Zuhause wieder mehr der Zukunft widmen. In Sexten, seiner neuen Basis, soll ein neues Projekt entstehen: das «Reinhold-Messner-Haus». Auf Instagram schreibt er: «Es soll in die Zukunft schauen und nicht in die Vergangenheit.»

Ursprünglich war in Sexten ein weiteres Messner-Museum mit dem Namen «Roca» geplant – gewidmet der Kunst des Felskletterns. Die Umsetzung kam jedoch nicht zustande. Nun deutet alles darauf hin, dass Messner mit dem «Reinhold-Messner-Haus» eine Alternative plant, deren Ausrichtung noch offen ist.

Seit 2021 ist Messner mit Diane verheiratet. «Ohne sie wäre ich vereinsamt», bekannte er einmal. Nun nehmen die beiden gemeinsam Abschied vom alten Familiensitz – und suchen in den Dolomiten einen neuen Anfang.